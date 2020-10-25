https://ria.ru/20201025/pashinyan-1581495454.html

Пашинян высказался о размещении российских миротворцев в Карабахе

Размещение российских миротворцев в зоне карабахского конфликта могло бы стать выходом из сложившейся ситуации, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T22:35

2020-10-25T22:35

2020-10-26T00:02

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

обсе

нагорный карабах

москва

сша

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 25 окт — РИА Новости. </strong>Размещение российских миротворцев в зоне карабахского конфликта могло бы стать выходом из сложившейся ситуации, заявил премьер-министр <u><a href="http://ria.ru/location_Armenia/">Армении</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/">Никол Пашинян</a></u> в интервью индийской телекомпании <u><a href="https://www.wionews.com/">WION</a>.</u>"По нашему мнению, международное сообщество и, в частности, страны — сопредседатели Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> должны поддерживать и поощрять размещение российских миротворцев в зоне конфликта. Потому что иначе мы не увидим никаких конкретных действий по предотвращению гуманитарного кризиса", — приводит слова Пашиняна сайт армянского правительства.Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank">Ильхам Алиев</a> ранее заявлял, что не отвергает идею введение наблюдателей и миротворцев в Карабах, но Баку выдвинет свои условия. Он также добавил, что Минская группа ОБСЕ выступит с предложениями по составу, срокам и числу наблюдателей и миротворцев в Карабахе. В Армении назвали этот вопрос "критическим моментом" переговоров, по которому необходимо "консолидировать <...> усилия, устранить риски".Обострение конфликтаСитуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank">Красного Креста</a>. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.В воскресенье в Госдепартаменте США сообщили, что стороны вновь договорились о режиме прекращения огня, он вступит в силу 26 октября в 08:00 (07:00 мск).

https://ria.ru/20201016/mirotvortsy-1580019607.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/armeniya-1581482602.html

Мила Юрьева Так стран-сопредседателей Минской группы три. почему только российские миротворцы должны стоять в зоне Карабаха? 13

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нагорный карабах

москва

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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