Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201025/pashinyan-1581495454.html
Пашинян высказался о размещении российских миротворцев в Карабахе
Размещение российских миротворцев в зоне карабахского конфликта могло бы стать выходом из сложившейся ситуации, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T22:35
2020-10-26T00:02
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
обсе
нагорный карабах
москва
сша
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574400349_0:54:3000:1742_1400x0_80_0_0_cc8f4157b149d607ab9b25ae7ef7aa24.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 25 окт — РИА Новости. </strong>Размещение российских миротворцев в зоне карабахского конфликта могло бы стать выходом из сложившейся ситуации, заявил премьер-министр <u><a href="http://ria.ru/location_Armenia/">Армении</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/">Никол Пашинян</a></u> в интервью индийской телекомпании <u><a href="https://www.wionews.com/">WION</a>.</u>"По нашему мнению, международное сообщество и, в частности, страны — сопредседатели Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> должны поддерживать и поощрять размещение российских миротворцев в зоне конфликта. Потому что иначе мы не увидим никаких конкретных действий по предотвращению гуманитарного кризиса", — приводит слова Пашиняна сайт армянского правительства.Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank">Ильхам Алиев</a> ранее заявлял, что не отвергает идею введение наблюдателей и миротворцев в Карабах, но Баку выдвинет свои условия. Он также добавил, что Минская группа ОБСЕ выступит с предложениями по составу, срокам и числу наблюдателей и миротворцев в Карабахе. В Армении назвали этот вопрос "критическим моментом" переговоров, по которому необходимо "консолидировать &lt;...&gt; усилия, устранить риски".Обострение конфликтаСитуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank">Красного Креста</a>. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.В воскресенье в Госдепартаменте США сообщили, что стороны вновь договорились о режиме прекращения огня, он вступит в силу 26 октября в 08:00 (07:00 мск).
https://ria.ru/20201016/mirotvortsy-1580019607.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/armeniya-1581482602.html
Так стран-сопредседателей Минской группы три. почему только российские миротворцы должны стоять в зоне Карабаха?
13
18
нагорный карабах
москва
сша
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574400349_269:0:3000:2048_1400x0_80_0_0_d57194c155932f9d6630b8e3f3e34faa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, обсе, нагорный карабах, москва, сша, армения, в мире

Пашинян высказался о размещении российских миротворцев в Карабахе

22:35 25.10.2020 (обновлено: 00:02 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 окт — РИА Новости. Размещение российских миротворцев в зоне карабахского конфликта могло бы стать выходом из сложившейся ситуации, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью индийской телекомпании WION.
"По нашему мнению, международное сообщество и, в частности, страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны поддерживать и поощрять размещение российских миротворцев в зоне конфликта. Потому что иначе мы не увидим никаких конкретных действий по предотвращению гуманитарного кризиса", — приводит слова Пашиняна сайт армянского правительства.
Местный житель у не разорвавшегося снаряда на улице города Мартуни - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Здесь убивают людей". Кто ждет российских миротворцев в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что не отвергает идею введение наблюдателей и миротворцев в Карабах, но Баку выдвинет свои условия. Он также добавил, что Минская группа ОБСЕ выступит с предложениями по составу, срокам и числу наблюдателей и миротворцев в Карабахе. В Армении назвали этот вопрос "критическим моментом" переговоров, по которому необходимо "консолидировать <...> усилия, устранить риски".

Обострение конфликта

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
В воскресенье в Госдепартаменте США сообщили, что стороны вновь договорились о режиме прекращения огня, он вступит в силу 26 октября в 08:00 (07:00 мск).
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
Вчера, 20:15
Пашинян указал на "косвенное участие" Израиля в конфликте в Карабахе
 
Обсудить18
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянОБСЕНагорный КарабахМоскваСШААрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Глава непризнанной НКР заявил о готовности соблюдать перемирие в Карабахе
00:46Ресторанам, кафе и барам в Петербурге запретили работать ночью
00:09Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы
23:18Угрожавших экипажу танкера в Ла-Манше задержали
23:17Пашинян обвинил Турцию в продолжении геноцидной политики
23:13На акции протеста в Минске пострадали два сотрудника МВД Белоруссии
23:08Безбилетные пассажиры танкера в Ла-Манше угрожали экипажу
23:03В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом
22:48Пушков оценил обещание Трампа с легкостью разрешить конфликт в Карабахе
22:43Рогозин назвал новую лунную гонку бессмысленной
22:43Появились данные экзитпола по всеукраинскому опросу
22:42Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии
22:39Глава "Слуги народа" не считает местные выборы провалом для партии
22:35Пашинян высказался о размещении российских миротворцев в Карабахе
22:27"Союз-2" со спутником "Глонасс-К" стартовал с Плесецка
22:23Экзитпол: легализацию медицинского каннабиса поддержали 70% украинцев
22:22Экзитпол: Будапештский меморандум поддержали 78 процентов украинцев
22:14Трубоукладчик "Северного потока — 2" вышел из порта Калининграда
22:09Алиев заявил о взятии под контроль города Губадлы в Карабахе
21:58В Минске на акциях протеста задержали порядка 120 человек
Лента новостейМолния