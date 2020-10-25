https://ria.ru/20201025/myasnikov-1581464806.html

Мясников объяснил нежелание вступать в перепалку с Жириновским

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил свой ответ на призыв лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского лишить его права заниматься медицинской... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T17:24

2020-10-25T17:24

2020-10-25T19:35

александр мясников (врач)

лдпр

владимир жириновский

общество

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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> объяснил свой ответ на призыв лидера партии ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Жириновского</a> лишить его права заниматься медицинской деятельностью из-за заявлений о коронавирусе.Мясников признался, что является вспыльчивым человеком, но не стал вступать в перепалку с парламентарием, поскольку относится к нему с уважением и симпатией."Дело в том, что я его поклонник уже десятки лет! Острый ум и блистательный аналитик. Поэтому и ответил как старшему и по возрасту, и по званию", — заявил Мясников в комментарии <a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вечерней Москве"</a>.Жириновский призвал лишить Мясникова диплома после слов врача об отсутствии необходимости закрывать международные границы при текущей эпидемиологической ситуации. Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> заявил, что подобные заявления являются недопустимыми для медика.В ответ на это Мясников в своем Telegram отметил, что, выступая против закрытия границ, он просто высказывал собственное мнение. Медик пояснил, что в его заявлении не было "ничего личного".

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/koronavirus-1581421496.html

ra-gen Вступать в полемику можно с вменяемым человеком, коим Жириновский вряд ли является. 37

gerundiy777 Два сапога пара- работающие на одну организацию -чего не поделили? 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), лдпр, владимир жириновский, общество