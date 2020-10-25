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https://ria.ru/20201025/myasnikov-1581464806.html
Мясников объяснил нежелание вступать в перепалку с Жириновским
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил свой ответ на призыв лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского лишить его права заниматься медицинской... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T17:24
2020-10-25T19:35
александр мясников (врач)
лдпр
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> объяснил свой ответ на призыв лидера партии ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Жириновского</a> лишить его права заниматься медицинской деятельностью из-за заявлений о коронавирусе.Мясников признался, что является вспыльчивым человеком, но не стал вступать в перепалку с парламентарием, поскольку относится к нему с уважением и симпатией."Дело в том, что я его поклонник уже десятки лет! Острый ум и блистательный аналитик. Поэтому и ответил как старшему и по возрасту, и по званию", — заявил Мясников в комментарии <a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вечерней Москве"</a>.Жириновский призвал лишить Мясникова диплома после слов врача об отсутствии необходимости закрывать международные границы при текущей эпидемиологической ситуации. Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> заявил, что подобные заявления являются недопустимыми для медика.В ответ на это Мясников в своем Telegram отметил, что, выступая против закрытия границ, он просто высказывал собственное мнение. Медик пояснил, что в его заявлении не было "ничего личного".
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/koronavirus-1581421496.html
Вступать в полемику можно с вменяемым человеком, коим Жириновский вряд ли является.
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Два сапога пара- работающие на одну организацию -чего не поделили?
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РИА Новости
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александр мясников (врач), лдпр, владимир жириновский, общество

Мясников объяснил нежелание вступать в перепалку с Жириновским

17:24 25.10.2020 (обновлено: 19:35 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил свой ответ на призыв лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского лишить его права заниматься медицинской деятельностью из-за заявлений о коронавирусе.
Мясников признался, что является вспыльчивым человеком, но не стал вступать в перепалку с парламентарием, поскольку относится к нему с уважением и симпатией.
"Дело в том, что я его поклонник уже десятки лет! Острый ум и блистательный аналитик. Поэтому и ответил как старшему и по возрасту, и по званию", — заявил Мясников в комментарии "Вечерней Москве".
Жириновский призвал лишить Мясникова диплома после слов врача об отсутствии необходимости закрывать международные границы при текущей эпидемиологической ситуации. Лидер ЛДПР заявил, что подобные заявления являются недопустимыми для медика.
В ответ на это Мясников в своем Telegram отметил, что, выступая против закрытия границ, он просто высказывал собственное мнение. Медик пояснил, что в его заявлении не было "ничего личного".
Пассажиры в защитных масках на остановке Ленинский проспект в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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Александр Мясников (врач)ЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
 
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