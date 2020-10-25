https://ria.ru/20201025/myasnikov-1581425507.html

Мясников ответил на призыв Жириновского лишить его диплома врача

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал призыв лидера ЛДПР Владимира Жириновского лишить его права заниматься медицинской деятельностью из-за... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T10:52

2020-10-25T10:52

2020-10-25T11:37

александр мясников (врач)

михаил мурашко

здоровье - общество

лдпр

владимир жириновский

общество

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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong>Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> прокомментировал призыв лидера <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Жириновского</a> лишить его права заниматься медицинской деятельностью из-за заявлений о коронавирусе.Парламентария возмутили слова Мясникова об отсутствии необходимости закрывать международные границы при текущей эпидемиологической ситуации. Жириновский указал на то, что во всем мире ужесточили карантин, и подчеркнул, что подобные заявления сейчас являются недопустимыми для медика.В ответ на это Мясников в своем <a href="https://t.me/drmyasnikov" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a> отметил, что искренне уважает Жириновского. По словам медика, он понимал, что, выступая против позиции парламентария, мог навлечь на себя его недовольство."Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю свое мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно, и вы", — написал врач.

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/koronavirus-1581421496.html

Коля Иванов малышева,мясников,всю эту шушару давно пора гнать из медицины ,никакого отношения к настоящим врачам они не имеют ! 732

Mitrich Kolobok Kolobok Один другого стоит!))) 504

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), михаил мурашко, здоровье - общество, лдпр, владимир жириновский, общество