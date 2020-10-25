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https://ria.ru/20201025/myasnikov-1581425507.html
Мясников ответил на призыв Жириновского лишить его диплома врача
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал призыв лидера ЛДПР Владимира Жириновского лишить его права заниматься медицинской деятельностью из-за... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T10:52
2020-10-25T11:37
александр мясников (врач)
михаил мурашко
здоровье - общество
лдпр
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong>Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> прокомментировал призыв лидера <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Жириновского</a> лишить его права заниматься медицинской деятельностью из-за заявлений о коронавирусе.Парламентария возмутили слова Мясникова об отсутствии необходимости закрывать международные границы при текущей эпидемиологической ситуации. Жириновский указал на то, что во всем мире ужесточили карантин, и подчеркнул, что подобные заявления сейчас являются недопустимыми для медика.В ответ на это Мясников в своем <a href="https://t.me/drmyasnikov" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a> отметил, что искренне уважает Жириновского. По словам медика, он понимал, что, выступая против позиции парламентария, мог навлечь на себя его недовольство."Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю свое мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно, и вы", — написал врач.
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/koronavirus-1581421496.html
малышева,мясников,всю эту шушару давно пора гнать из медицины ,никакого отношения к настоящим врачам они не имеют !
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Один другого стоит!)))
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РИА Новости
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александр мясников (врач), михаил мурашко, здоровье - общество, лдпр, владимир жириновский, общество

Мясников ответил на призыв Жириновского лишить его диплома врача

10:52 25.10.2020 (обновлено: 11:37 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал призыв лидера ЛДПР Владимира Жириновского лишить его права заниматься медицинской деятельностью из-за заявлений о коронавирусе.
Парламентария возмутили слова Мясникова об отсутствии необходимости закрывать международные границы при текущей эпидемиологической ситуации. Жириновский указал на то, что во всем мире ужесточили карантин, и подчеркнул, что подобные заявления сейчас являются недопустимыми для медика.
В ответ на это Мясников в своем Telegram отметил, что искренне уважает Жириновского. По словам медика, он понимал, что, выступая против позиции парламентария, мог навлечь на себя его недовольство.
"Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю свое мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно, и вы", — написал врач.
Пассажиры в защитных масках на остановке Ленинский проспект в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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Александр Мясников (врач)Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
 
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