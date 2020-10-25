https://ria.ru/20201025/makron-1581481918.html

Премьер Пакистана обвинил Макрона в "нападках на ислам"

Премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в "нападках на ислам" и оскорблении чувств верующих мусульман по всему миру на... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T20:08

2020-10-25T20:08

2020-10-25T20:08

имран хан

жан-ив ле дриан

франция

пакистан

реджеп тайип эрдоган

париж

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Pakistan/" target="_blank" data-auto="true">Пакистана</a> <a href="http://ria.ru/person_Imran_KHan/" target="_blank" data-auto="true">Имран Хан</a> обвинил президента <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> в "нападках на ислам" и оскорблении чувств верующих мусульман по всему миру на фоне ситуации с карикатурами на пророка Мухаммада."Очень жаль, что он предпочел поощрять исламофобию, нападая на ислам вместо террористов, которые осуществляют насилие, будь то мусульмане, белые расисты или нацисты. К сожалению, президент Макрон выбрал намеренно провоцировать мусульман, включая своих собственных граждан", - написал Хан в <a href="https://twitter.com/ImranKhanPTI/status/1320306212685205504" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Премьер Пакистана также обвинил французского президента в поощрении публикации карикатур на пророка Мухаммада и ислам в целом, добавив, что Макрон оскорбил чувства миллионов мусульман по всему миру.Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. В рамках борьбы с исламским сепаратизмом французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. По его словам, необходимо "освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей".В ответ на это президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> заявил, что его французскому коллеге, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику". Глава евродипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> назвал такие заявления турецкого президента неприемлемыми. Глава французского МИД <a href="http://ria.ru/person_ZHan-Iv_Le_Drian/" target="_blank" data-auto="true">Жан-Ив Ле Дриан</a> ранее также осудил оскорбления руководства Турции в адрес президента Макрона и подтвердил, что Франция отозвала своего посла из <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкары</a> для консультаций. Позднее Эрдоган предположил, что Макрон ложится и встает с мыслями о турецком президенте и посоветовал своему французскому коллеге "провериться".Злоумышленник вечером 16 октября обезглавил преподавателя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры. По данным СМИ, убийство могло быть связано с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом.

https://ria.ru/20201025/erdogan-1581470096.html

https://ria.ru/20201021/makron-1580909859.html

Мари Вапи Какие нападки на ислам? Он сам отлично с этим справляется. Устраивая теракты постоянно. 14

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франция

пакистан

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

имран хан, жан-ив ле дриан, франция, пакистан, реджеп тайип эрдоган, париж, в мире