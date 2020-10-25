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https://ria.ru/20201025/makron-1581481918.html
Премьер Пакистана обвинил Макрона в "нападках на ислам"
Премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в "нападках на ислам" и оскорблении чувств верующих мусульман по всему миру на... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T20:08
2020-10-25T20:08
имран хан
жан-ив ле дриан
франция
пакистан
реджеп тайип эрдоган
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Pakistan/" target="_blank" data-auto="true">Пакистана</a> <a href="http://ria.ru/person_Imran_KHan/" target="_blank" data-auto="true">Имран Хан</a> обвинил президента <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> в "нападках на ислам" и оскорблении чувств верующих мусульман по всему миру на фоне ситуации с карикатурами на пророка Мухаммада."Очень жаль, что он предпочел поощрять исламофобию, нападая на ислам вместо террористов, которые осуществляют насилие, будь то мусульмане, белые расисты или нацисты. К сожалению, президент Макрон выбрал намеренно провоцировать мусульман, включая своих собственных граждан", - написал Хан в <a href="https://twitter.com/ImranKhanPTI/status/1320306212685205504" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Премьер Пакистана также обвинил французского президента в поощрении публикации карикатур на пророка Мухаммада и ислам в целом, добавив, что Макрон оскорбил чувства миллионов мусульман по всему миру.Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. В рамках борьбы с исламским сепаратизмом французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. По его словам, необходимо "освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей".В ответ на это президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> заявил, что его французскому коллеге, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику". Глава евродипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> назвал такие заявления турецкого президента неприемлемыми. Глава французского МИД <a href="http://ria.ru/person_ZHan-Iv_Le_Drian/" target="_blank" data-auto="true">Жан-Ив Ле Дриан</a> ранее также осудил оскорбления руководства Турции в адрес президента Макрона и подтвердил, что Франция отозвала своего посла из <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкары</a> для консультаций. Позднее Эрдоган предположил, что Макрон ложится и встает с мыслями о турецком президенте и посоветовал своему французскому коллеге "провериться".Злоумышленник вечером 16 октября обезглавил преподавателя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры. По данным СМИ, убийство могло быть связано с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом.
https://ria.ru/20201025/erdogan-1581470096.html
https://ria.ru/20201021/makron-1580909859.html
Какие нападки на ислам? Он сам отлично с этим справляется. Устраивая теракты постоянно.
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пакистан
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имран хан, жан-ив ле дриан, франция, пакистан, реджеп тайип эрдоган, париж, в мире

Премьер Пакистана обвинил Макрона в "нападках на ислам"

20:08 25.10.2020
 
© AP Photo / Thomas PeterПремьер-министр Пакистана Имран Хан
Премьер-министр Пакистана Имран Хан - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© AP Photo / Thomas Peter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в "нападках на ислам" и оскорблении чувств верующих мусульман по всему миру на фоне ситуации с карикатурами на пророка Мухаммада.
"Очень жаль, что он предпочел поощрять исламофобию, нападая на ислам вместо террористов, которые осуществляют насилие, будь то мусульмане, белые расисты или нацисты. К сожалению, президент Макрон выбрал намеренно провоцировать мусульман, включая своих собственных граждан", - написал Хан в Twitter.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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Эрдоган: Макрон встает и ложится с мыслями обо мне
Премьер Пакистана также обвинил французского президента в поощрении публикации карикатур на пророка Мухаммада и ислам в целом, добавив, что Макрон оскорбил чувства миллионов мусульман по всему миру.
Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. В рамках борьбы с исламским сепаратизмом французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. По его словам, необходимо "освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей".
В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его французскому коллеге, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику". Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал такие заявления турецкого президента неприемлемыми. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан ранее также осудил оскорбления руководства Турции в адрес президента Макрона и подтвердил, что Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций. Позднее Эрдоган предположил, что Макрон ложится и встает с мыслями о турецком президенте и посоветовал своему французскому коллеге "провериться".
Злоумышленник вечером 16 октября обезглавил преподавателя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры. По данным СМИ, убийство могло быть связано с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 21:54
Макрон назвал убитого учителя лицом республики
 
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Имран ХанЖан-Ив Ле ДрианФранцияПакистанРеджеп Тайип ЭрдоганПарижВ мире
 
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