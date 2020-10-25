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Жителя Волгограда избили из-за конфликта в родительском чате
Жителя Волгограда избили из-за конфликта в родительском чате, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T17:17
2020-10-25T20:28
волгоград
волгоградская область
происшествия
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<strong>ВОЛГОГРАД, 25 окт — РИА Новости.</strong> Жителя <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограда</a> избили из-за конфликта в родительском чате, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.В пятницу около 18:40 по местному времени в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина несколько раз ударил рукой по голове посетителя банка в Центральном районе города. Накануне между ними произошел конфликт."По одной из версий, сестра мужчины попросила разобраться с потерпевшим: якобы он написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате", — сообщили в ведомстве.Полиция задержала нападавшего, против 30-летнего волгоградца возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.Потерпевший попал в больницу. По информации областного комитета здравоохранения, его прооперировали, мужчина находится в коме.
https://ria.ru/20200818/1575921235.html
Пусть теперь спасибо скажет сестренке.
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волгоград
волгоградская область
РИА Новости
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волгоград, волгоградская область, происшествия

Жителя Волгограда избили из-за конфликта в родительском чате

17:17 25.10.2020 (обновлено: 20:28 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОЛГОГРАД, 25 окт — РИА Новости. Жителя Волгограда избили из-за конфликта в родительском чате, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В пятницу около 18:40 по местному времени в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина несколько раз ударил рукой по голове посетителя банка в Центральном районе города. Накануне между ними произошел конфликт.
"По одной из версий, сестра мужчины попросила разобраться с потерпевшим: якобы он написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате", — сообщили в ведомстве.
Полиция задержала нападавшего, против 30-летнего волгоградца возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.
Потерпевший попал в больницу. По информации областного комитета здравоохранения, его прооперировали, мужчина находится в коме.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
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