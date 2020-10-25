https://ria.ru/20201025/konflikt-1581463811.html
Жителя Волгограда избили из-за конфликта в родительском чате
Жителя Волгограда избили из-за конфликта в родительском чате, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T17:17
2020-10-25T17:17
2020-10-25T20:28
волгоград
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1400x0_80_0_0_02f27143bde43c9241bb75f88285b4bc.jpg
<strong>ВОЛГОГРАД, 25 окт — РИА Новости.</strong> Жителя <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограда</a> избили из-за конфликта в родительском чате, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.В пятницу около 18:40 по местному времени в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина несколько раз ударил рукой по голове посетителя банка в Центральном районе города. Накануне между ними произошел конфликт."По одной из версий, сестра мужчины попросила разобраться с потерпевшим: якобы он написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате", — сообщили в ведомстве.Полиция задержала нападавшего, против 30-летнего волгоградца возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.Потерпевший попал в больницу. По информации областного комитета здравоохранения, его прооперировали, мужчина находится в коме.
https://ria.ru/20200818/1575921235.html
Энград Суровый
Пусть теперь спасибо скажет сестренке.
25
12
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1400x0_80_0_0_72ed7a2ca6b795003cd4e807996d3539.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, волгоградская область, происшествия
ВОЛГОГРАД, 25 окт — РИА Новости.
Жителя Волгограда
избили из-за конфликта в родительском чате, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В пятницу около 18:40 по местному времени в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина несколько раз ударил рукой по голове посетителя банка в Центральном районе города. Накануне между ними произошел конфликт.
"По одной из версий, сестра мужчины попросила разобраться с потерпевшим: якобы он написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате", — сообщили в ведомстве.
Полиция задержала нападавшего, против 30-летнего волгоградца возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.
Потерпевший попал в больницу. По информации областного комитета здравоохранения, его прооперировали, мужчина находится в коме.