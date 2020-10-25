https://ria.ru/20201025/konflikt-1581463811.html

Жителя Волгограда избили из-за конфликта в родительском чате

Жителя Волгограда избили из-за конфликта в родительском чате, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T17:17

2020-10-25T17:17

2020-10-25T20:28

волгоград

волгоградская область

происшествия

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<strong>ВОЛГОГРАД, 25 окт — РИА Новости.</strong> Жителя <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограда</a> избили из-за конфликта в родительском чате, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.В пятницу около 18:40 по местному времени в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина несколько раз ударил рукой по голове посетителя банка в Центральном районе города. Накануне между ними произошел конфликт."По одной из версий, сестра мужчины попросила разобраться с потерпевшим: якобы он написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате", — сообщили в ведомстве.Полиция задержала нападавшего, против 30-летнего волгоградца возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.Потерпевший попал в больницу. По информации областного комитета здравоохранения, его прооперировали, мужчина находится в коме.

https://ria.ru/20200818/1575921235.html

Энград Суровый Пусть теперь спасибо скажет сестренке. 25

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волгоград

волгоградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, волгоградская область, происшествия