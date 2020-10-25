https://ria.ru/20201025/khadid-1581434477.html
Супермодель Белла Хадид опубликовала пляжные фото в белом бикини
Американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, поделилась в Instagram пляжными фотографиями и вызвала ажиотаж среди фанатов. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T12:28
2020-10-25T12:28
2020-10-25T12:28
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знаменитости
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джек николсон
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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.</strong> Американская супермодель <a href="http://ria.ru/person_bella-khadid/" target="_blank" data-auto="true">Белла Хадид</a>, признанная самой красивой женщиной в мире, поделилась в <a href="https://www.instagram.com/p/CGsi6cjgiDe/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> пляжными фотографиями и вызвала ажиотаж среди фанатов. На снимках девушка вместе с подругой Фанни Бурдетт-Данон позирует, лежа в воде. Хадид надела белое бикини, дополнив образ массивными золотыми украшениями. “Слишком мило”, - написала она.Поклонники бурно отреагировали на фото звезды, высоко оценив ее внешний вид.“Королева”, “Вы обе выглядите великолепно”, “Очень милые фото”, “Фигура Беллы прекрасна”, “Хочу, чтобы у меня было такое тело”, “Восхитительные”, “Вы выглядите такими счастливыми”, “Очень красивые”, “Шикарные девушки”, - прокомментировали фолловеры. Ранее <a href="https://ria.ru/20201014/roman-1579799084.html" target="_blank">сообщалось</a>, что у супермодели тайный роман с внуком актера <a href="http://ria.ru/person_Dzhek_Nikolson/" target="_blank" data-auto="true">Джека Николсона</a>, Дюком. По информации издания Page Six, пара состоит в отношениях с конца сентября.
https://ria.ru/20191015/1559815671.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белла хадид, знаменитости, звезды, джек николсон