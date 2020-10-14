СМИ узнали, что у Беллы Хадид тайный роман с внуком Джека Николсона
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Getty Images via AFP/Jamie McCarthy Cупермодель Белла Хадид и актер Дюк Николсон
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. СМИ узнали, что американская супермодель Белла Хадид тайно начала встречаться с Дюком Николсоном, внуком голливудского актера Джека Николсона, сообщает Page Six.
Как рассказал источник изданию, пара состоит в отношениях с конца прошлого месяца. Именно тогда Хадид и Ниолсона впервые заметили в Нью-Йорке. Инсайдер добавил, что затем они вместе отметили день рождения модели (9 октября ей исполнилось 24 года).
После, как уточняют в Page Six, Белла Хадид отпраздновала 24-летие вместе с подругами, с которыми улетела на острова на частном самолете.
"Мне просто повезло, так как обычно я отменяю любое большое празднование дня рождения. Но в этом году я захотела отправиться со своими замечательными друзьями навстречу приключениям", — написала Хадид в инстаграме.
О внуке Джека Николсона известно, что он актер. В 2019 году снялся в фильме ужасов Джордана Пила "Мы" и появился вместе с Ланой Дель Рей на обложке ее альбома "Norman f-king rockwell". Сейчас Дюк Николсон снимается в фильме Николаса Джареки "Страна мечты" ("Dreamland") с Гэри Олдманом, Люком Эвансом, Эванджелин Лилли и другими.
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