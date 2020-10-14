https://ria.ru/20201014/roman-1579799084.html

СМИ узнали, что у Беллы Хадид тайный роман с внуком Джека Николсона

СМИ узнали, что американская супермодель Белла Хадид тайно начала встречаться с Дюком Николсоном, внуком голливудского актера Джека Николсона, сообщает Page... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T18:57

2020-10-14T18:57

2020-10-14T18:57

белла хадид

новости культуры

гэри олдман

нью-йорк (город)

шоубиз

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>СМИ узнали, что американская супермодель Белла Хадид тайно начала встречаться с Дюком Николсоном, внуком голливудского актера Джека Николсона, <a href="https://pagesix.com/2020/10/13/bella-hadid-dating-jack-nicholsons-grandson-duke/" target="_blank">сообщает</a> Page Six. Как рассказал источник изданию, пара состоит в отношениях с конца прошлого месяца. Именно тогда Хадид и Ниолсона впервые заметили в Нью-Йорке. Инсайдер добавил, что затем они вместе отметили день рождения модели (9 октября ей исполнилось 24 года).После, как уточняют в Page Six, Белла Хадид отпраздновала 24-летие вместе с подругами, с которыми улетела на острова на частном самолете. О внуке Джека Николсона известно, что он актер. В 2019 году снялся в фильме ужасов Джордана Пила "Мы" и появился вместе с Ланой Дель Рей на обложке ее альбома "Norman f-king rockwell". Сейчас Дюк Николсон снимается в фильме Николаса Джареки "Страна мечты" ("Dreamland") с Гэри Олдманом, Люком Эвансом, Эванджелин Лилли и другими.

https://ria.ru/20200927/buzova-1577834949.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белла хадид, новости культуры, гэри олдман, нью-йорк (город)