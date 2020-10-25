https://ria.ru/20201025/kazakhstan-1581420857.html

МИД Казахстана ответил на жалобы из-за фильма "Борат 2"

МИД Казахстана ответил на жалобы граждан из-за фильма "Борат 2", сообщает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 25.10.2020

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саша барон коэн

мид казахстана

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казахстан

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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_MID_Kazakhstana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Казахстана</a> ответил на жалобы граждан из-за фильма "Борат 2", сообщает <a href="https://ru.sputnik.kz/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Казахстан.</a>В ведомстве возмутились тем, что в картине в провокационных целях насмешкам подвергаются народ <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a> и его государственные символы."По сути, фильм имеет ярко выраженную форму расизма и ксенофобии. Наши граждане справедливо возмущены откровенными расистскими выпадами", — говорится в сообщении.При этом МИД Казахстана указал на то, что без адресата нотный протест не имеет смысла, а дополнительный ажиотаж вокруг фильма только приносит больше прибыли его авторам и подталкивает их к созданию продолжения.В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в пятницу вышла вторая часть комедии "Борат" под названием "Борат: последующий фильм". Создатель фильма <a href="http://ria.ru/person_Baron_Koehn_Sasha/" target="_blank" data-auto="true">Саша Барон Коэн</a> пародирует республиканцев в преддверии выборов, вновь изображая бескультурного женоненавистника Бората, который представляется "журналистом из Казахстана".В день выхода второй части фильма группа молодых людей пришла к генеральному консульству США в Алматы с петицией, требующей запретить выход фильма.В соцсетях запустили флешмоб против картины, и пользователи со всего мира под хештегом #CancelBorat начали выражать негативное отношение к фильму. В рамках другого флешмоба с хештегом #ягоржусьсвоимфлагом казахстанцы выкладывали в соцсетях фото с изображением голубого стяга.

https://ria.ru/20201023/borat-1581002034.html

https://ria.ru/20201024/tramp-1581306261.html

Corddamon А слабо было снять такой же фильм про африканца из Нигерии или про еврея из Израиля? Какая то у них толерантность избирательная?) 61

Игорь Черный Тем, кто любит «Брат-2», смотреть «Борат-2» не рекомендуется. 26

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сша

казахстан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саша барон коэн, мид казахстана, сша, казахстан, в мире