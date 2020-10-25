https://ria.ru/20201025/kazakhstan-1581420857.html
МИД Казахстана ответил на жалобы из-за фильма "Борат 2"
МИД Казахстана ответил на жалобы граждан из-за фильма "Борат 2", сообщает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T10:01
2020-10-25T10:01
2020-10-25T10:26
саша барон коэн
мид казахстана
сша
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578891659_0:0:1606:903_1400x0_80_0_0_a7da71e0fccff6f3e98dba821aa07f6d.jpg
<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_MID_Kazakhstana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Казахстана</a> ответил на жалобы граждан из-за фильма "Борат 2", сообщает <a href="https://ru.sputnik.kz/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Казахстан.</a>В ведомстве возмутились тем, что в картине в провокационных целях насмешкам подвергаются народ <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a> и его государственные символы."По сути, фильм имеет ярко выраженную форму расизма и ксенофобии. Наши граждане справедливо возмущены откровенными расистскими выпадами", — говорится в сообщении.При этом МИД Казахстана указал на то, что без адресата нотный протест не имеет смысла, а дополнительный ажиотаж вокруг фильма только приносит больше прибыли его авторам и подталкивает их к созданию продолжения.В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в пятницу вышла вторая часть комедии "Борат" под названием "Борат: последующий фильм". Создатель фильма <a href="http://ria.ru/person_Baron_Koehn_Sasha/" target="_blank" data-auto="true">Саша Барон Коэн</a> пародирует республиканцев в преддверии выборов, вновь изображая бескультурного женоненавистника Бората, который представляется "журналистом из Казахстана".В день выхода второй части фильма группа молодых людей пришла к генеральному консульству США в Алматы с петицией, требующей запретить выход фильма.В соцсетях запустили флешмоб против картины, и пользователи со всего мира под хештегом #CancelBorat начали выражать негативное отношение к фильму. В рамках другого флешмоба с хештегом #ягоржусьсвоимфлагом казахстанцы выкладывали в соцсетях фото с изображением голубого стяга.
https://ria.ru/20201023/borat-1581002034.html
https://ria.ru/20201024/tramp-1581306261.html
Corddamon
А слабо было снять такой же фильм про африканца из Нигерии или про еврея из Израиля? Какая то у них толерантность избирательная?)
61
Игорь Черный
Тем, кто любит «Брат-2», смотреть «Борат-2» не рекомендуется.
26
18
сша
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578891659_136:0:1340:903_1400x0_80_0_0_42f72525f914af882b3f21d4bbe013ba.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саша барон коэн, мид казахстана, сша, казахстан, в мире