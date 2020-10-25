Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201025/kazakhstan-1581420857.html
МИД Казахстана ответил на жалобы из-за фильма "Борат 2"
МИД Казахстана ответил на жалобы граждан из-за фильма "Борат 2", сообщает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T10:01
2020-10-25T10:26
саша барон коэн
мид казахстана
сша
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578891659_0:0:1606:903_1400x0_80_0_0_a7da71e0fccff6f3e98dba821aa07f6d.jpg
<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_MID_Kazakhstana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Казахстана</a> ответил на жалобы граждан из-за фильма "Борат 2", сообщает <a href="https://ru.sputnik.kz/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Казахстан.</a>В ведомстве возмутились тем, что в картине в провокационных целях насмешкам подвергаются народ <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a> и его государственные символы."По сути, фильм имеет ярко выраженную форму расизма и ксенофобии. Наши граждане справедливо возмущены откровенными расистскими выпадами", — говорится в сообщении.При этом МИД Казахстана указал на то, что без адресата нотный протест не имеет смысла, а дополнительный ажиотаж вокруг фильма только приносит больше прибыли его авторам и подталкивает их к созданию продолжения.В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в пятницу вышла вторая часть комедии "Борат" под названием "Борат: последующий фильм". Создатель фильма <a href="http://ria.ru/person_Baron_Koehn_Sasha/" target="_blank" data-auto="true">Саша Барон Коэн</a> пародирует республиканцев в преддверии выборов, вновь изображая бескультурного женоненавистника Бората, который представляется "журналистом из Казахстана".В день выхода второй части фильма группа молодых людей пришла к генеральному консульству США в Алматы с петицией, требующей запретить выход фильма.В соцсетях запустили флешмоб против картины, и пользователи со всего мира под хештегом #CancelBorat начали выражать негативное отношение к фильму. В рамках другого флешмоба с хештегом #ягоржусьсвоимфлагом казахстанцы выкладывали в соцсетях фото с изображением голубого стяга.
https://ria.ru/20201023/borat-1581002034.html
https://ria.ru/20201024/tramp-1581306261.html
А слабо было снять такой же фильм про африканца из Нигерии или про еврея из Израиля? Какая то у них толерантность избирательная?)
61
Тем, кто любит «Брат-2», смотреть «Борат-2» не рекомендуется.
26
18
сша
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578891659_136:0:1340:903_1400x0_80_0_0_42f72525f914af882b3f21d4bbe013ba.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саша барон коэн, мид казахстана, сша, казахстан, в мире

МИД Казахстана ответил на жалобы из-за фильма "Борат 2"

10:01 25.10.2020 (обновлено: 10:26 25.10.2020)
 
© Four by Two Films (2020)Кадр из фильма "Борат 2"
Кадр из фильма Борат 2 - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Four by Two Films (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. МИД Казахстана ответил на жалобы граждан из-за фильма "Борат 2", сообщает Sputnik Казахстан.
В ведомстве возмутились тем, что в картине в провокационных целях насмешкам подвергаются народ Казахстана и его государственные символы.
Надувная лодка с изображением Бората в поддержку выхода сиквела Borat Subsequent Moviefilm на река Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 01:15Культура
В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
"По сути, фильм имеет ярко выраженную форму расизма и ксенофобии. Наши граждане справедливо возмущены откровенными расистскими выпадами", — говорится в сообщении.
При этом МИД Казахстана указал на то, что без адресата нотный протест не имеет смысла, а дополнительный ажиотаж вокруг фильма только приносит больше прибыли его авторам и подталкивает их к созданию продолжения.
В США в пятницу вышла вторая часть комедии "Борат" под названием "Борат: последующий фильм". Создатель фильма Саша Барон Коэн пародирует республиканцев в преддверии выборов, вновь изображая бескультурного женоненавистника Бората, который представляется "журналистом из Казахстана".
В день выхода второй части фильма группа молодых людей пришла к генеральному консульству США в Алматы с петицией, требующей запретить выход фильма.
В соцсетях запустили флешмоб против картины, и пользователи со всего мира под хештегом #CancelBorat начали выражать негативное отношение к фильму. В рамках другого флешмоба с хештегом #ягоржусьсвоимфлагом казахстанцы выкладывали в соцсетях фото с изображением голубого стяга.
Актер Саша Барон Коэн, исполнитель роли Бората - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 09:19Культура
Трамп не считает комика Сашу Барона Коэна смешным
 
Обсудить18
Саша Барон КоэнМИД КазахстанаСШАКазахстанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Ресторанам, кафе и барам в Петербурге запретили работать ночью
00:09Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы
23:18Угрожавших экипажу танкера в Ла-Манше задержали
23:17Пашинян обвинил Турцию в продолжении геноцидной политики
23:13На акции протеста в Минске пострадали два сотрудника МВД Белоруссии
23:08Безбилетные пассажиры танкера в Ла-Манше угрожали экипажу
23:03В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом
22:48Пушков оценил обещание Трампа с легкостью разрешить конфликт в Карабахе
22:43Рогозин назвал новую лунную гонку бессмысленной
22:43Появились данные экзитпола по всеукраинскому опросу
22:42Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии
22:39Глава "Слуги народа" не считает местные выборы провалом для партии
22:35Пашинян высказался о размещении российских миротворцев в Карабахе
22:27"Союз-2" со спутником "Глонасс-К" стартовал с Плесецка
22:23Экзитпол: легализацию медицинского каннабиса поддержали 70% украинцев
22:22Экзитпол: Будапештский меморандум поддержали 78 процентов украинцев
22:14Трубоукладчик "Северного потока — 2" вышел из порта Калининграда
22:09Алиев заявил о взятии под контроль города Губадлы в Карабахе
21:58В Минске на акциях протеста задержали порядка 120 человек
21:53Митингующие в Минске забросали камнями отделение милиции
Лента новостейМолния