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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201025/karabakh-1581496013.html
Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T22:42
2020-10-26T00:04
азербайджан
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Министры иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Зограб Мнацаканян</a> и Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем госсекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивеном Биганом</a>, по итогам которой объявили о гуманитарном перемирии в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Совместное заявление опубликовано на сайте американского Госдепартамента.Режим прекращения огня вступит в силу 26 октября в 08:00 (07:00 мск), "США способствовали ведению интенсивных переговоров между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы (ОБСЕ), для того чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному разрешению нагорнокарабахского конфликта", — говорится в заявлении.Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, достигнутых в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 10 октября в соответствии с заявлением сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху от 1 октября.Госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> в Twitter подтвердил, что стороны обязались с понедельника соблюдать режим прекращения огня.Первую попытку заключить перемирие стороны предприняли в ночь на 10 октября на консультациях в Москве. Министров иностранных дел Армении и Азербайджана в российскую столицу пригласил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/">Владимир Путин</a>. По итогам встречи Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября — для обмена пленными и телами погибших. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.В ночь на 18 октября участники конфликта вновь попытались организовать гуманитарное перемирие, вторая попытка также сорвалась.Ситуация в КарабахеОбстановка в регионе накалилась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/tramp-1581488298.html
США объявили? Так это они там воду мутят?!
116
Чё... Ты кто такой... америка? Это наш регион! Смешные...
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азербайджан
армения
нагорный карабах
сша
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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азербайджан, армения, нагорный карабах, сша, в мире

Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии

22:42 25.10.2020 (обновлено: 00:04 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Круг" на подступах к Степанакерту
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Круг на подступах к Степанакерту - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам которой объявили о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Совместное заявление опубликовано на сайте американского Госдепартамента.
Режим прекращения огня вступит в силу 26 октября в 08:00 (07:00 мск),
"США способствовали ведению интенсивных переговоров между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы (ОБСЕ), для того чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному разрешению нагорнокарабахского конфликта", — говорится в заявлении.
Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, достигнутых в Москве 10 октября в соответствии с заявлением сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху от 1 октября.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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Госсекретарь США Майк Помпео в Twitter подтвердил, что стороны обязались с понедельника соблюдать режим прекращения огня.
Первую попытку заключить перемирие стороны предприняли в ночь на 10 октября на консультациях в Москве. Министров иностранных дел Армении и Азербайджана в российскую столицу пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября — для обмена пленными и телами погибших. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.
В ночь на 18 октября участники конфликта вновь попытались организовать гуманитарное перемирие, вторая попытка также сорвалась.

Ситуация в Карабахе

Обстановка в регионе накалилась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.
В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАзербайджанАрменияНагорный КарабахСШАВ мире
 
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