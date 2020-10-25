https://ria.ru/20201025/karabakh-1581486370.html
Трамп назвал конфликт в Карабахе "легким случаем"
Президент США Дональд Трамп пообещал решить конфликт в Нагорном Карабахе, назвав его "легким случаем". РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T20:51
2020-10-25T20:51
2020-10-25T23:31
москва
сша
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
дональд трамп
нагорный карабах
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> пообещал решить конфликт в Нагорном Карабахе, назвав его "легким случаем"."Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу. Армения. Почему нет? Это легко, если знаешь, что делаешь", — заявил Трамп на митинге в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofNewHampshire/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Гэмпшир</a>, трансляция велась в его YouTube-канале.Обстановка в Карабахе накалилась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/">Степанакерт</a>. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
https://ria.ru/20201023/karabakh-1581281995.html
Карабас Барабасджан
Трамп вам сейчас наобещает все что хотите. И глобальное потепление "легко" остановит и глобальное похолодание. И вообще "легко" решит все проблемы в мире))) Главное пере изберите его на второй срок и все вам будет)))
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сша
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сша, армения, дональд трамп, нагорный карабах, в мире