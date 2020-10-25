Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201025/karabakh-1581486370.html
Трамп назвал конфликт в Карабахе "легким случаем"
Президент США Дональд Трамп пообещал решить конфликт в Нагорном Карабахе, назвав его "легким случаем". РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T20:51
2020-10-25T23:31
москва
сша
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
дональд трамп
нагорный карабах
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577339073_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0237dfd14eaafa4a4e2db6c4b0a7d8d3.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> пообещал решить конфликт в Нагорном Карабахе, назвав его "легким случаем"."Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу. Армения. Почему нет? Это легко, если знаешь, что делаешь", — заявил Трамп на митинге в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofNewHampshire/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Гэмпшир</a>, трансляция велась в его YouTube-канале.Обстановка в Карабахе накалилась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/">Степанакерт</a>. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
https://ria.ru/20201023/karabakh-1581281995.html
Трамп вам сейчас наобещает все что хотите. И глобальное потепление "легко" остановит и глобальное похолодание. И вообще "легко" решит все проблемы в мире))) Главное пере изберите его на второй срок и все вам будет)))
13
18
москва
сша
армения
нагорный карабах
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577339073_163:97:2764:2048_1400x0_80_0_0_b67d6d02d4001a2e52a92490f53c8d57.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, сша, армения, дональд трамп, нагорный карабах, в мире

Трамп назвал конфликт в Карабахе "легким случаем"

20:51 25.10.2020 (обновлено: 23:31 25.10.2020)
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал решить конфликт в Нагорном Карабахе, назвав его "легким случаем".
"Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу. Армения. Почему нет? Это легко, если знаешь, что делаешь", — заявил Трамп на митинге в штате Нью-Гэмпшир, трансляция велась в его YouTube-канале.
Обстановка в Карабахе накалилась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.
Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 21:49Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Кремле не знают, о каком прогрессе по Карабаху говорил Трамп
 
Обсудить18
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМоскваСШААрменияДональд ТрампНагорный КарабахВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Ресторанам, кафе и барам в Петербурге запретили работать ночью
00:09Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы
23:18Угрожавших экипажу танкера в Ла-Манше задержали
23:17Пашинян обвинил Турцию в продолжении геноцидной политики
23:13На акции протеста в Минске пострадали два сотрудника МВД Белоруссии
23:08Безбилетные пассажиры танкера в Ла-Манше угрожали экипажу
23:03В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом
22:48Пушков оценил обещание Трампа с легкостью разрешить конфликт в Карабахе
22:43Рогозин назвал новую лунную гонку бессмысленной
22:43Появились данные экзитпола по всеукраинскому опросу
22:42Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии
22:39Глава "Слуги народа" не считает местные выборы провалом для партии
22:35Пашинян высказался о размещении российских миротворцев в Карабахе
22:27"Союз-2" со спутником "Глонасс-К" стартовал с Плесецка
22:23Экзитпол: легализацию медицинского каннабиса поддержали 70% украинцев
22:22Экзитпол: Будапештский меморандум поддержали 78 процентов украинцев
22:14Трубоукладчик "Северного потока — 2" вышел из порта Калининграда
22:09Алиев заявил о взятии под контроль города Губадлы в Карабахе
21:58В Минске на акциях протеста задержали порядка 120 человек
21:53Митингующие в Минске забросали камнями отделение милиции
Лента новостейМолния