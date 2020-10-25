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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201025/karabakh-1581421353.html
Алиев заявил о готовности согласовать режим прекращения огня в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов согласовать режим прекращения огня в Карабахе. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T10:05
2020-10-25T11:49
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 25 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что Баку готов согласовать режим прекращения огня в Карабахе."Да, мы готовы. Я неоднократно об этом говорил. Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня. Но в то же время <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a>, ее премьер должны заявить, что привержены принципам, выработанным совместно с США, Россией и Францией", — сказал Алиев в интервью телеканалу <u><a href="https://www.foxnews.com/">Fox News</a></u>.Алиев подчеркнул, что Баку хочет перейти к переговорам, однако с армянской стороны идут сигналы о невозможности дипломатического решения конфликта.Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проблему Карабаха нельзя решить дипломатическими средствами. Он призвал "взять оружие в руки и стоять на защите своей родины", но при этом отметил, что Ереван всегда готов к компромиссу. По его словам, Армения может "снизить планку" своих требований, но это должен сделать и Азербайджан. Ильхам Алиев уже говорил о готовности Баку к перемирию в интервью французской газете Figaro. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян расценил эти слова как попытку "перевести стрелки" на Ереван.Ситуация в КарабахеСитуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренности.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
https://ria.ru/20201018/nagornyy-karabakh-pokalechennye-sudby-1580330947.html
Баку показывает себя, как адекватный субъект, предпочитающий мирно решать вопросы, но вынуждаемый армянскими террористами-аферистами, использовать военные методы разрешения проблемы. К тому же перемирие нужно азербайджанцам, чтобы епредать сотни трупов армянских террористов, которые уже разлагаются, а захоронить их просто так. азербайджанцы не могут из гуманитарных соображений, а также чтобы потом не быть обвинёнными в каких-нибудь массовых расстрелах или в неподобающем отношении к мёртвым.
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Ранее казалось, что из всех бывших союзных республик самый спокойный и не зомбированный ложной демократией Азербайджан. А теперь оказалось, что для того, чтобы выгнать армян с обжитого Нагорного Карабаха, Азербайджан пригласил для участия в уничтожении армян боевиков из Сирии и агрессивную Турцию, которая воюет в Сирии, Ливии, влезла в конфликт с Грецией. Это нечестно, но в правилах мусульман. Мусульмане нападают толпой и один на один никогда не дерутся. Как мы в школе учили? В капитализме "Человек человеку волк".
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нагорный карабах
азербайджан
армения
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Алиев заявил о готовности согласовать режим прекращения огня в Карабахе

10:05 25.10.2020 (обновлено: 11:49 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоврежденный в результате обстрелов дом культуры города Шуши
Поврежденный в результате обстрелов дом культуры города Шуши - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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БАКУ, 25 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов согласовать режим прекращения огня в Карабахе.
"Да, мы готовы. Я неоднократно об этом говорил. Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня. Но в то же время Армения, ее премьер должны заявить, что привержены принципам, выработанным совместно с США, Россией и Францией", — сказал Алиев в интервью телеканалу Fox News.
Алиев подчеркнул, что Баку хочет перейти к переговорам, однако с армянской стороны идут сигналы о невозможности дипломатического решения конфликта.
"Военный фактор приводит к большому ущербу и жертвам. Поэтому чем быстрее мы начнем субстантивные переговоры, тем быстрее будет найден путь урегулирования конфликта. Решение конфликта основано на территориальной целостности Азербайджана", — добавил президент.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проблему Карабаха нельзя решить дипломатическими средствами. Он призвал "взять оружие в руки и стоять на защите своей родины", но при этом отметил, что Ереван всегда готов к компромиссу. По его словам, Армения может "снизить планку" своих требований, но это должен сделать и Азербайджан.
Ильхам Алиев уже говорил о готовности Баку к перемирию в интервью французской газете Figaro. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян расценил эти слова как попытку "перевести стрелки" на Ереван.

Ситуация в Карабахе

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
Нагорный Карабах: покалеченные судьбы - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 09:09
Нагорный Карабах: покалеченные судьбыВоенный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. "Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли", – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране.
В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренности.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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