https://ria.ru/20201025/karabakh-1581421353.html

Алиев заявил о готовности согласовать режим прекращения огня в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов согласовать режим прекращения огня в Карабахе. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T10:05

2020-10-25T10:05

2020-10-25T11:49

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 25 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что Баку готов согласовать режим прекращения огня в Карабахе."Да, мы готовы. Я неоднократно об этом говорил. Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня. Но в то же время <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a>, ее премьер должны заявить, что привержены принципам, выработанным совместно с США, Россией и Францией", — сказал Алиев в интервью телеканалу <u><a href="https://www.foxnews.com/">Fox News</a></u>.Алиев подчеркнул, что Баку хочет перейти к переговорам, однако с армянской стороны идут сигналы о невозможности дипломатического решения конфликта.Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проблему Карабаха нельзя решить дипломатическими средствами. Он призвал "взять оружие в руки и стоять на защите своей родины", но при этом отметил, что Ереван всегда готов к компромиссу. По его словам, Армения может "снизить планку" своих требований, но это должен сделать и Азербайджан. Ильхам Алиев уже говорил о готовности Баку к перемирию в интервью французской газете Figaro. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян расценил эти слова как попытку "перевести стрелки" на Ереван.Ситуация в КарабахеСитуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренности.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.

https://ria.ru/20201018/nagornyy-karabakh-pokalechennye-sudby-1580330947.html

Марс Валиулин Баку показывает себя, как адекватный субъект, предпочитающий мирно решать вопросы, но вынуждаемый армянскими террористами-аферистами, использовать военные методы разрешения проблемы. К тому же перемирие нужно азербайджанцам, чтобы епредать сотни трупов армянских террористов, которые уже разлагаются, а захоронить их просто так. азербайджанцы не могут из гуманитарных соображений, а также чтобы потом не быть обвинёнными в каких-нибудь массовых расстрелах или в неподобающем отношении к мёртвым. 88

Irina Vinogradova Ранее казалось, что из всех бывших союзных республик самый спокойный и не зомбированный ложной демократией Азербайджан. А теперь оказалось, что для того, чтобы выгнать армян с обжитого Нагорного Карабаха, Азербайджан пригласил для участия в уничтожении армян боевиков из Сирии и агрессивную Турцию, которая воюет в Сирии, Ливии, влезла в конфликт с Грецией. Это нечестно, но в правилах мусульман. Мусульмане нападают толпой и один на один никогда не дерутся. Как мы в школе учили? В капитализме "Человек человеку волк". 43

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире