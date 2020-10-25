https://ria.ru/20201025/izrail-1581476268.html

Пашинян заявил о "косвенном" участии Израиля в карабахском конфликте

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в воскресенье с французскими парламентариями заявил о "косвенном" участии Израиля в карабахском конфликте,... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T19:14

2020-10-25T19:14

2020-10-25T19:14

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

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<strong>ЕРЕВАН, 25 окт – РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> на встрече в воскресенье с французскими парламентариями заявил о "косвенном" участии <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> в карабахском конфликте, сообщили в пресс-службе кабмина.В начале октября пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MID_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Армении</a> Анна Нагдалян заявила, что страна отзывает посла в Израиле для консультаций. <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> считает, что Израиль поставляет оружие <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджану</a>."Премьер-министр… коснулся обсуждений с главами стран-сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, деструктивной политики <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> и ее региональных устремлений, косвенного участия Израиля в карабахско-азербайджанском конфликте и ожиданий армянского народа от международного сообщества", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.Пашинян назвал важной задачей для армянского народа "уточнение статуса Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) и осуществление права на самоопределение", добавили в пресс-службе.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20201025/pashinyan-1581473376.html

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