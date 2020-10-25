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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201025/gyandzha-1581439599.html
В Гяндже сообщили, что ракетные удары привели к гибели 26 человек
Ракетные удары по городу Гянджа в Азербайджане, расположенному почти в ста километрах от линии соприкосновения в Карабахе, привели к гибели 26 человек, ранены... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T13:26
2020-10-25T13:26
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ГЯНДЖА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Ракетные удары по городу <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджа</a> в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a>, расположенному почти в ста километрах от линии соприкосновения в Карабахе, привели к гибели 26 человек, ранены почти 140, заявил РИА Новости глава исполнительной власти (мэрии) Ниязи Байрамов.По его словам, с 4 по 11 октября армянская сторона запустила 13 ракет, из которых восемь взорвались."Из восьми ракет три - запрещенные типа SCUD, в результате их попаданий пострадали 138 человек, из них пятеро находятся в больнице, 26 человек погибли, из них семеро детей. Четверо детей остались без родителей", - сообщил Байрамов после заупокойного молебна по гражданину РФ, 13-летнему подростку, погибшему в результате удара 17 октября.Он отметил, что повреждены порядка 750 домов. "Сегодня работает комиссия МЧС, они устанавливают, какая нужна сумма, чтобы всё это восстановить. Мы уже постепенно все это восстанавливаем, часть пострадавших переселили в квартиры, часть в общежития", - рассказал чиновник, добавив, что в Гяндже живет более 15 тысяч русских.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201025/gyandzha-1581437018.html
https://ria.ru/20201024/gyandzhi-1581319194.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Гяндже сообщили, что ракетные удары привели к гибели 26 человек

13:26 25.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа
Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ГЯНДЖА, 25 окт - РИА Новости. Ракетные удары по городу Гянджа в Азербайджане, расположенному почти в ста километрах от линии соприкосновения в Карабахе, привели к гибели 26 человек, ранены почти 140, заявил РИА Новости глава исполнительной власти (мэрии) Ниязи Байрамов.
По его словам, с 4 по 11 октября армянская сторона запустила 13 ракет, из которых восемь взорвались.
Дети не должны страдать - учительница на молебне о погибшем россиянине в Гяндже - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
Вчера, 13:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Гяндже прошел молебен в память о погибшем россиянине
"Из восьми ракет три - запрещенные типа SCUD, в результате их попаданий пострадали 138 человек, из них пятеро находятся в больнице, 26 человек погибли, из них семеро детей. Четверо детей остались без родителей", - сообщил Байрамов после заупокойного молебна по гражданину РФ, 13-летнему подростку, погибшему в результате удара 17 октября.
Он отметил, что повреждены порядка 750 домов. "Сегодня работает комиссия МЧС, они устанавливают, какая нужна сумма, чтобы всё это восстановить. Мы уже постепенно все это восстанавливаем, часть пострадавших переселили в квартиры, часть в общежития", - рассказал чиновник, добавив, что в Гяндже живет более 15 тысяч русских.
Жители Баку несут цветы к посольству России в память о погибшем в результате обстрела Гянджи россиянине - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 11:31Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Умер россиянин, пострадавший при обстреле Гянджи в Азербайджане
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
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