https://ria.ru/20201025/frantsiya-1581484027.html

В Париже отреагировали на призывы исламских стран к бойкоту Франции

МИД Франции назвал призывы некоторых исламских государств к бойкоту французской продукции беспредметными и подчеркнул, что подобные действия необходимо... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T20:32

2020-10-25T20:32

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франция

убийство учителя во франции

мид франции‎

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 25 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Francii/" target="_blank">МИД Франции</a> назвал призывы некоторых исламских государств к бойкоту французской продукции беспредметными и подчеркнул, что подобные действия необходимо немедленно прекратить."В нескольких странах <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнего Востока</a> в последние дни прозвучали призывы к бойкоту французских продуктов, в особенности агропродовольственных, а также более общие призывы к демонстрациям против <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a>, иногда в ненавистных выражениях, которые транслировались в социальных сетях", — говорится в коммюнике.По словам представителя МИД, эти призывы искажают позицию, которую защищает Франция, поддерживая свободу совести, свободу выражения мнений, свободу религии и отказа от любых призывов к ненависти."Они также искажают и используют в политических целях заявления, сделанные президентом республики 2 октября в Ле-Мюро и во время национальной церемонии прощания с (убитым учителем. — Прим. ред.) Самюэлем Пати, направленные на борьбу с радикальным исламизмом", — подчеркнул представитель МИД."Призывы к бойкоту беспредметны и должны быть немедленно прекращены, как и все атаки, направленные против нашей страны, используемые радикальным меньшинством", — отмечается в заявлении.МИД Франции и вся дипломатическая сеть "полностью мобилизованы, чтобы напомнить и объяснить партнерам позицию Франции, в частности в отношении основных свобод и отказа от ненависти, и призвать власти заинтересованных стран отмежеваться от любых призывов к бойкоту или атак на нашу страну, поддержать наши компании и обеспечить безопасность наших соотечественников за рубежом", говорится в коммюнике.

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/erdogan-1581471327.html

https://ria.ru/20201011/makron-1579163002.html

Olga Mironova Пусть всех своих мусульманских мигрантов в знак бойкота эвакуируют из Франции 123

Stas Dremov Для полноты картинки не хватает еще только оправдания этими странами обезглавливания французского учителя. К слову Французский Бан на въезд будет банном на въезд в ЕС для ... "товарищей" и тех стран. 82

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франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, убийство учителя во франции, мид франции‎, в мире