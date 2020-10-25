Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201025/frantsiya-1581484027.html
В Париже отреагировали на призывы исламских стран к бойкоту Франции
МИД Франции назвал призывы некоторых исламских государств к бойкоту французской продукции беспредметными и подчеркнул, что подобные действия необходимо... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T20:32
2020-10-25T23:32
франция
убийство учителя во франции
мид франции‎
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40713/77/407137772_0:137:3156:1912_1400x0_80_0_0_ad6c57d323adfc7980293cc72b115242.jpg
<strong>ПАРИЖ, 25 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Francii/" target="_blank">МИД Франции</a> назвал призывы некоторых исламских государств к бойкоту французской продукции беспредметными и подчеркнул, что подобные действия необходимо немедленно прекратить."В нескольких странах <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнего Востока</a> в последние дни прозвучали призывы к бойкоту французских продуктов, в особенности агропродовольственных, а также более общие призывы к демонстрациям против <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a>, иногда в ненавистных выражениях, которые транслировались в социальных сетях", — говорится в коммюнике.По словам представителя МИД, эти призывы искажают позицию, которую защищает Франция, поддерживая свободу совести, свободу выражения мнений, свободу религии и отказа от любых призывов к ненависти."Они также искажают и используют в политических целях заявления, сделанные президентом республики 2 октября в Ле-Мюро и во время национальной церемонии прощания с (убитым учителем. — Прим. ред.) Самюэлем Пати, направленные на борьбу с радикальным исламизмом", — подчеркнул представитель МИД."Призывы к бойкоту беспредметны и должны быть немедленно прекращены, как и все атаки, направленные против нашей страны, используемые радикальным меньшинством", — отмечается в заявлении.МИД Франции и вся дипломатическая сеть "полностью мобилизованы, чтобы напомнить и объяснить партнерам позицию Франции, в частности в отношении основных свобод и отказа от ненависти, и призвать власти заинтересованных стран отмежеваться от любых призывов к бойкоту или атак на нашу страну, поддержать наши компании и обеспечить безопасность наших соотечественников за рубежом", говорится в коммюнике.
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/erdogan-1581471327.html
https://ria.ru/20201011/makron-1579163002.html
Пусть всех своих мусульманских мигрантов в знак бойкота эвакуируют из Франции
123
Для полноты картинки не хватает еще только оправдания этими странами обезглавливания французского учителя. К слову Французский Бан на въезд будет банном на въезд в ЕС для ... "товарищей" и тех стран.
82
42
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40713/77/407137772_213:0:2944:2048_1400x0_80_0_0_c5386e4e9b5208ba9f2c843f82284ae5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франция, убийство учителя во франции, мид франции‎, в мире

В Париже отреагировали на призывы исламских стран к бойкоту Франции

20:32 25.10.2020 (обновлено: 23:32 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 окт — РИА Новости. МИД Франции назвал призывы некоторых исламских государств к бойкоту французской продукции беспредметными и подчеркнул, что подобные действия необходимо немедленно прекратить.
"В нескольких странах Ближнего Востока в последние дни прозвучали призывы к бойкоту французских продуктов, в особенности агропродовольственных, а также более общие призывы к демонстрациям против Франции, иногда в ненавистных выражениях, которые транслировались в социальных сетях", — говорится в коммюнике.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
Вчера, 18:35
"Встает и ложится с мыслями обо мне". Эрдоган вновь оскорбил Макрона
По словам представителя МИД, эти призывы искажают позицию, которую защищает Франция, поддерживая свободу совести, свободу выражения мнений, свободу религии и отказа от любых призывов к ненависти.
"Они также искажают и используют в политических целях заявления, сделанные президентом республики 2 октября в Ле-Мюро и во время национальной церемонии прощания с (убитым учителем. — Прим. ред.) Самюэлем Пати, направленные на борьбу с радикальным исламизмом", — подчеркнул представитель МИД.
"Призывы к бойкоту беспредметны и должны быть немедленно прекращены, как и все атаки, направленные против нашей страны, используемые радикальным меньшинством", — отмечается в заявлении.
МИД Франции и вся дипломатическая сеть "полностью мобилизованы, чтобы напомнить и объяснить партнерам позицию Франции, в частности в отношении основных свобод и отказа от ненависти, и призвать власти заинтересованных стран отмежеваться от любых призывов к бойкоту или атак на нашу страну, поддержать наши компании и обеспечить безопасность наших соотечественников за рубежом", говорится в коммюнике.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 08:00
Макрон объявляет войну "исламистскому сепаратизму" и французским гетто
 
Обсудить42
ФранцияУбийство учителя во ФранцииМИД Франции‎В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Ресторанам, кафе и барам в Петербурге запретили работать ночью
00:18В Новосибирске показали редких обезьян, которые поют
00:09Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы
23:18Угрожавших экипажу танкера в Ла-Манше задержали
23:17Пашинян обвинил Турцию в продолжении геноцидной политики
23:13На акции протеста в Минске пострадали два сотрудника МВД Белоруссии
23:08Безбилетные пассажиры танкера в Ла-Манше угрожали экипажу
23:03В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом
22:48Пушков оценил обещание Трампа с легкостью разрешить конфликт в Карабахе
22:43Рогозин назвал новую лунную гонку бессмысленной
22:43Появились данные экзитпола по всеукраинскому опросу
22:42Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии
22:39Глава "Слуги народа" не считает местные выборы провалом для партии
22:35Пашинян высказался о размещении российских миротворцев в Карабахе
22:27"Союз-2" со спутником "Глонасс-К" стартовал с Плесецка
22:23Экзитпол: легализацию медицинского каннабиса поддержали 70% украинцев
22:22Экзитпол: Будапештский меморандум поддержали 78 процентов украинцев
22:14Трубоукладчик "Северного потока — 2" вышел из порта Калининграда
22:09Алиев заявил о взятии под контроль города Губадлы в Карабахе
21:58В Минске на акциях протеста задержали порядка 120 человек
Лента новостейМолния