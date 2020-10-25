https://ria.ru/20201025/erdogan-1581470096.html

Эрдоган: Макрон встает и ложится с мыслями обо мне

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь выступил с выпадами в адрес своего французского коллеги Эммануэля Макрона, которому, по мнению турецкого лидера, надо... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T18:20

2020-10-25T18:20

2020-10-25T19:23

эммануэль макрон

франция

турция

реджеп тайип эрдоган

анкара

в мире

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<strong>АНКАРА, 25 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> вновь выступил с выпадами в адрес своего французского коллеги <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a>, которому, по мнению турецкого лидера, надо "провериться" у врачей.Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. В рамках борьбы с исламским сепаратизмом французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. По его словам, необходимо "освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей". В ответ на это Эрдоган заявил, что его французскому коллеге, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику". Глава евродипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> назвал такие заявления турецкого президента неприемлемыми. Глава французского МИД <a href="http://ria.ru/person_ZHan-Iv_Le_Drian/" target="_blank" data-auto="true">Жан-Ив Ле Дриан</a> ранее также осудил оскорбления руководства Турции в адрес президента Макрона. Он подтвердил, что Франция отозвала своего посла из <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкары</a> для консультаций."Тип, который сейчас руководит Францией, встает и ложится спать с мыслями об Эрдогане. Пусть лучше на себя посмотрит. Ему действительно надо провериться", - сказал президент Турции, выступая в городе Малатья. Трансляция велась в Twitter Эрдогана.Он также обратился к ультраправому нидерландскому политику <a href="http://ria.ru/person_Gert_Vilders/" target="_blank" data-auto="true">Герту Вилдерсу</a>, который опубликовал в Twitter пост с карикатурой на президента Турции. "И один голландский депутат про нас что-то пишет. Знай свое место", - сказал турецкий лидер.

https://ria.ru/20201024/frantsiya-1581376085.html

https://ria.ru/20201025/erdogan-1581440192.html

Степан Краснов Это любовь....... 23

Evgeni Ostu Макрон возможно и герантофил. но возникает вопрос, кто тогда Эродоган, со своей манией величия?:) 20

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франция

турция

анкара

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, анкара, в мире