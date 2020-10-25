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https://ria.ru/20201025/erdogan-1581470096.html
Эрдоган: Макрон встает и ложится с мыслями обо мне
Президент Турции Тайип Эрдоган вновь выступил с выпадами в адрес своего французского коллеги Эммануэля Макрона, которому, по мнению турецкого лидера, надо... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T18:20
2020-10-25T19:23
эммануэль макрон
франция
турция
реджеп тайип эрдоган
анкара
в мире
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<strong>АНКАРА, 25 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> вновь выступил с выпадами в адрес своего французского коллеги <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a>, которому, по мнению турецкого лидера, надо "провериться" у врачей.Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. В рамках борьбы с исламским сепаратизмом французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. По его словам, необходимо "освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей". В ответ на это Эрдоган заявил, что его французскому коллеге, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику". Глава евродипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> назвал такие заявления турецкого президента неприемлемыми. Глава французского МИД <a href="http://ria.ru/person_ZHan-Iv_Le_Drian/" target="_blank" data-auto="true">Жан-Ив Ле Дриан</a> ранее также осудил оскорбления руководства Турции в адрес президента Макрона. Он подтвердил, что Франция отозвала своего посла из <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкары</a> для консультаций."Тип, который сейчас руководит Францией, встает и ложится спать с мыслями об Эрдогане. Пусть лучше на себя посмотрит. Ему действительно надо провериться", - сказал президент Турции, выступая в городе Малатья. Трансляция велась в Twitter Эрдогана.Он также обратился к ультраправому нидерландскому политику <a href="http://ria.ru/person_Gert_Vilders/" target="_blank" data-auto="true">Герту Вилдерсу</a>, который опубликовал в Twitter пост с карикатурой на президента Турции. "И один голландский депутат про нас что-то пишет. Знай свое место", - сказал турецкий лидер.
https://ria.ru/20201024/frantsiya-1581376085.html
https://ria.ru/20201025/erdogan-1581440192.html
Это любовь.......
23
Макрон возможно и герантофил. но возникает вопрос, кто тогда Эродоган, со своей манией величия?:)
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франция
турция
анкара
РИА Новости
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эммануэль макрон, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, анкара, в мире

Эрдоган: Макрон встает и ложится с мыслями обо мне

18:20 25.10.2020 (обновлено: 19:23 25.10.2020)
 
© AP Photo / Pool / Maxim ShipenkovПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© AP Photo / Pool / Maxim Shipenkov
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АНКАРА, 25 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган вновь выступил с выпадами в адрес своего французского коллеги Эммануэля Макрона, которому, по мнению турецкого лидера, надо "провериться" у врачей.
Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. В рамках борьбы с исламским сепаратизмом французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. По его словам, необходимо "освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей". В ответ на это Эрдоган заявил, что его французскому коллеге, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику". Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал такие заявления турецкого президента неприемлемыми. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан ранее также осудил оскорбления руководства Турции в адрес президента Макрона. Он подтвердил, что Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций.
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 20:41
Франция отозвала посла из Анкары
"Тип, который сейчас руководит Францией, встает и ложится спать с мыслями об Эрдогане. Пусть лучше на себя посмотрит. Ему действительно надо провериться", - сказал президент Турции, выступая в городе Малатья. Трансляция велась в Twitter Эрдогана.
Он также обратился к ультраправому нидерландскому политику Герту Вилдерсу, который опубликовал в Twitter пост с карикатурой на президента Турции. "И один голландский депутат про нас что-то пишет. Знай свое место", - сказал турецкий лидер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
Вчера, 13:32
Глава МИД Франции прокомментировал оскорбления Эрдогана в адрес Макрона
 
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Эммануэль МакронФранцияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАнкараВ мире
 
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