https://ria.ru/20201025/erdogan-1581462969.html

Турция не боится американских санкций, заявил Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что его страна не поддастся языку угроз США, требующих от Анкары отказа от российских систем ПВО С-400. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T17:10

2020-10-25T17:10

2020-10-25T17:10

с-400 «триумф»

турция

реджеп тайип эрдоган

сша

в мире

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<strong>АНКАРА, 25 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> вновь заявил, что его страна не поддастся языку угроз США, требующих от <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкары</a> отказа от российских систем ПВО <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a>."Мы сделали шаги по (покупке американских истребителей - ред.) <a href="http://ria.ru/product_F_35/" target="_blank" data-auto="true">F-35</a>, а вы нам угрожаете и требуете, чтобы мы вернули России С-400. Но мы не племенное государство, мы Турция", - заявил Эрдоган, выступая в городе Малатья. Трансляция велась в <a href="https://twitter.com/RTErdogan/status/1320343446779998209" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter </a>турецкого лидера.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америки</a> посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

https://ria.ru/20201024/partner-1581260494.html

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турция

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

с-400 «триумф», турция, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире