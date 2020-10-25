Глава МИД Франции прокомментировал оскорбления Эрдогана в адрес Макрона
13:32 25.10.2020 (обновлено: 14:09 25.10.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ПАРИЖ, 25 окт — РИА Новости. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан осудил оскорбления руководства Турции в адрес президента Франции Эммануэля Макрона и "клеветническую пропаганду" против своей страны.
Президент Тайип Эрдоган резко критикует планы Парижа бороться с исламским сепаратизмом и построением "просвещенного ислама" во Франции. Накануне он заявил, что Макрон "потерял контроль над разумом" и нуждается в "лечении психики". После этих слов Франция отозвала посла из Анкары.
"К отсутствию каких-либо официальных знаков осуждения или солидарности со стороны турецких властей после теракта в Конфлан-Сент-Онорин в последние дни добавилась ненавистническая и клеветническая пропаганда против Франции, свидетельствующая о желании разжигать ненависть против нас и внутри нас, а также прямые оскорбления в адрес президента республики, выраженные на самом высоком уровне турецкого государства", — говорится в коммюнике министра.
Злоумышленник вечером 16 октября обезглавил преподавателя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Полицейские застрелили нападавшего.
На следующий день глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
К декабрю во Франции представят законопроект на тему борьбы с сепаратизмом. Анонсируя подготовку инициативы, Эммануэль Макрон призвал к построению "просвещенного ислама" вместе с Французским советом мусульман. По его словам, эту религию нужно освободить от иностранного влияния, также необходим контроль за финансированием мечетей.