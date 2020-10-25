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https://ria.ru/20201025/erdogan-1581440192.html
Глава МИД Франции прокомментировал оскорбления Эрдогана в адрес Макрона
Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан осудил оскорбления руководства Турции в адрес президента Франции Эммануэля Макрона и "клеветническую пропаганду" против... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T13:32
2020-10-25T14:09
эммануэль макрон
жан-ив ле дриан
франция
турция
реджеп тайип эрдоган
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 25 окт — РИА Новости.</strong> Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан осудил оскорбления руководства <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> в адрес президента <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> и "клеветническую пропаганду" против своей страны.Президент Тайип <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> резко критикует планы Парижа бороться с исламским сепаратизмом и построением "просвещенного ислама" во Франции. Накануне он заявил, что Макрон "потерял контроль над разумом" и нуждается в "лечении психики". После этих слов Франция отозвала посла из Анкары.Злоумышленник вечером 16 октября обезглавил преподавателя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Полицейские застрелили нападавшего. На следующий день глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.К декабрю во Франции представят законопроект на тему борьбы с сепаратизмом. Анонсируя подготовку инициативы, Эммануэль Макрон призвал к построению "просвещенного ислама" вместе с Французским советом мусульман. По его словам, эту религию нужно освободить от иностранного влияния, также необходим контроль за финансированием мечетей.
https://radiosputnik.ria.ru/20201024/erdogan-1581358715.html
То есть, не нравится французам, когда с ними также как они с другими )) Теперь так, пусть привыкают.
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Эрдоган здесь совершил большую ошибку. Франция - не Россия! Ответ будет! Конкретный!
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франция
турция
париж
РИА Новости
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эммануэль макрон, жан-ив ле дриан, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, париж, в мире

Глава МИД Франции прокомментировал оскорбления Эрдогана в адрес Макрона

13:32 25.10.2020 (обновлено: 14:09 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПАРИЖ, 25 окт — РИА Новости. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан осудил оскорбления руководства Турции в адрес президента Франции Эммануэля Макрона и "клеветническую пропаганду" против своей страны.
Президент Тайип Эрдоган резко критикует планы Парижа бороться с исламским сепаратизмом и построением "просвещенного ислама" во Франции. Накануне он заявил, что Макрон "потерял контроль над разумом" и нуждается в "лечении психики". После этих слов Франция отозвала посла из Анкары.

"К отсутствию каких-либо официальных знаков осуждения или солидарности со стороны турецких властей после теракта в Конфлан-Сент-Онорин в последние дни добавилась ненавистническая и клеветническая пропаганда против Франции, свидетельствующая о желании разжигать ненависть против нас и внутри нас, а также прямые оскорбления в адрес президента республики, выраженные на самом высоком уровне турецкого государства", — говорится в коммюнике министра.

Злоумышленник вечером 16 октября обезглавил преподавателя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Полицейские застрелили нападавшего.
На следующий день глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
К декабрю во Франции представят законопроект на тему борьбы с сепаратизмом. Анонсируя подготовку инициативы, Эммануэль Макрон призвал к построению "просвещенного ислама" вместе с Французским советом мусульман. По его словам, эту религию нужно освободить от иностранного влияния, также необходим контроль за финансированием мечетей.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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"Что не так у Макрона?" Эрдоган призвал лидера Франции "лечить психику"
 
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Эммануэль МакронЖан-Ив Ле ДрианФранцияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганПарижВ мире
 
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