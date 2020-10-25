https://ria.ru/20201025/erdogan-1581440192.html

Глава МИД Франции прокомментировал оскорбления Эрдогана в адрес Макрона

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан осудил оскорбления руководства Турции в адрес президента Франции Эммануэля Макрона и "клеветническую пропаганду" против... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T13:32

2020-10-25T13:32

2020-10-25T14:09

эммануэль макрон

жан-ив ле дриан

франция

турция

реджеп тайип эрдоган

париж

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 25 окт — РИА Новости.</strong> Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан осудил оскорбления руководства <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> в адрес президента <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> и "клеветническую пропаганду" против своей страны.Президент Тайип <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> резко критикует планы Парижа бороться с исламским сепаратизмом и построением "просвещенного ислама" во Франции. Накануне он заявил, что Макрон "потерял контроль над разумом" и нуждается в "лечении психики". После этих слов Франция отозвала посла из Анкары.Злоумышленник вечером 16 октября обезглавил преподавателя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Полицейские застрелили нападавшего. На следующий день глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.К декабрю во Франции представят законопроект на тему борьбы с сепаратизмом. Анонсируя подготовку инициативы, Эммануэль Макрон призвал к построению "просвещенного ислама" вместе с Французским советом мусульман. По его словам, эту религию нужно освободить от иностранного влияния, также необходим контроль за финансированием мечетей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/erdogan-1581358715.html

Сергей То есть, не нравится французам, когда с ними также как они с другими )) Теперь так, пусть привыкают. 227

PETR FEDOROV Эрдоган здесь совершил большую ошибку. Франция - не Россия! Ответ будет! Конкретный! 182

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франция

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, жан-ив ле дриан, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, париж, в мире