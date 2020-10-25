https://ria.ru/20201025/ekzitpol-1581496112.html

Появились данные экзитпола по всеукраинскому опросу

Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные экзитпола по всеукраинскому опросу, который состоялся в воскресенье вместе с местными выборами. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T22:43

2020-10-25T22:43

2020-10-25T23:28

ситуация на украине

владимир зеленский

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные экзитпола по всеукраинскому опросу, который состоялся в воскресенье вместе с местными выборами.Украинцам предложили ответить на пять вопросов. Они затронули такие темы, как пожизненное заключение коррупционеров, создание в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> свободной экономической зоны, сокращение <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/">Верховной рады</a> до 300 депутатов, легализация медицинского каннабиса. Граждан также спросили, поддерживают ли они право Киева на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.Введение пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах поддержал 81% украинцев, которые участвовали в местных выборах и опросе. Против этого выступили 16%.За создание свободной экономической зоны в Донбассе высказались 45% избирателей, против — 43%.Абсолютное большинство поддержало идею сократить число депутатов Рады — за нее проголосовали 95% пришедших на выборы, против — пять процентов.Легализацию медицинского каннабиса одобрили 70% украинцев на избирательных участках, 24% из них выступили против.Право Киева на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, поддерживают 78% граждан, пришедших на избирательные участки, против — десять процентов. Этот документ в 1994 году подписали <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a>, Россия, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Британия, он служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать стране безопасность.По данным экзитпола, в общенациональном опросе приняли участие 67% украинцев, которые пришли на выборы. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер.

https://ria.ru/20201025/ukraina-1581434075.html

https://ria.ru/20201023/zelenskiy-1581209633.html

Jo Dee Fostar После легализации медицинского каннабиса остальные вопросы перестанут их интересовать. 37

Дмитрий Андреев Журналисты Риа вообще знают, что такое меморандум? Зачем повторять за украинскими пропагадистами их пустые мрии? Меморандум это договор о намерениях, не более, он ничего никому не гарантирует и гарантировать не может, украинская сторона отказалась от ЯО фактически под честное слово т.н. стран-гарантов. 23

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, владимир зеленский, украина, в мире