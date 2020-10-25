https://ria.ru/20201025/efremov-1581479538.html

Ефремов оценил работу новых адвокатов

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов остался доволен работой новых адвокатов, продолжает надеяться на смягчение приговора, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T19:46

2020-10-25T19:46

2020-10-25T20:03

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

дтп с участием михаила ефремова

россия

онк

михаил ефремов

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580991084_0:0:1589:895_1400x0_80_0_0_7706d89d220808495a17f4ede94f8a35.jpg

<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Осужденный за смертельное ДТП актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> остался доволен работой новых адвокатов, продолжает надеяться на смягчение приговора, сообщил РИА Новости ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Melnikov1/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Мельников</a>."Мы навестили сегодня в СИЗО-5 Михаила Ефремова. Его огорчил приговор, но он сказал нам, что остался удовлетворен работой своих новых адвокатов", - сказал правозащитник.<a href="http://ria.ru/person_Ivan_Melnikov/" target="_blank" data-auto="true">Мельников</a> добавил, что, по мнению Ефремова, на приговор повлиял резонанс дела. "Михаил Ефремов надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции", - подчеркнул член <a href="http://ria.ru/organization_ONK/" target="_blank" data-auto="true">ОНК</a>.Мельников также рассказал, что актер не знает, куда его распределят. "Мое распределение произойдет не моим хотением, а решением руководства <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a>, в соответствии с законодательством", - привел слова Ефремова правозащитник.Правозащитник добавил, что перед встречей Ефремов смотрел по телевизору фильм "Статский советник".Мосгорсуд 23 октября снизил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года. Само ДТП произошло вечером 8 июня в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>: пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водитель, курьер одного из интернет-магазинов <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20201023/pashaev-1581120060.html

https://ria.ru/20201025/draka-1581410604.html

1

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дтп с участием михаила ефремова, россия, онк, михаил ефремов, москва, происшествия