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https://ria.ru/20201025/efremov-1581479538.html
Ефремов оценил работу новых адвокатов
Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов остался доволен работой новых адвокатов, продолжает надеяться на смягчение приговора, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T19:46
2020-10-25T20:03
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
дтп с участием михаила ефремова
россия
онк
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Осужденный за смертельное ДТП актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> остался доволен работой новых адвокатов, продолжает надеяться на смягчение приговора, сообщил РИА Новости ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Melnikov1/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Мельников</a>."Мы навестили сегодня в СИЗО-5 Михаила Ефремова. Его огорчил приговор, но он сказал нам, что остался удовлетворен работой своих новых адвокатов", - сказал правозащитник.<a href="http://ria.ru/person_Ivan_Melnikov/" target="_blank" data-auto="true">Мельников</a> добавил, что, по мнению Ефремова, на приговор повлиял резонанс дела. "Михаил Ефремов надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции", - подчеркнул член <a href="http://ria.ru/organization_ONK/" target="_blank" data-auto="true">ОНК</a>.Мельников также рассказал, что актер не знает, куда его распределят. "Мое распределение произойдет не моим хотением, а решением руководства <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a>, в соответствии с законодательством", - привел слова Ефремова правозащитник.Правозащитник добавил, что перед встречей Ефремов смотрел по телевизору фильм "Статский советник".Мосгорсуд 23 октября снизил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года. Само ДТП произошло вечером 8 июня в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>: пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водитель, курьер одного из интернет-магазинов <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20201023/pashaev-1581120060.html
https://ria.ru/20201025/draka-1581410604.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дтп с участием михаила ефремова, россия, онк, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов оценил работу новых адвокатов

19:46 25.10.2020 (обновлено: 20:03 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов остался доволен работой новых адвокатов, продолжает надеяться на смягчение приговора, сообщил РИА Новости ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
"Мы навестили сегодня в СИЗО-5 Михаила Ефремова. Его огорчил приговор, но он сказал нам, что остался удовлетворен работой своих новых адвокатов", - сказал правозащитник.
Мельников добавил, что, по мнению Ефремова, на приговор повлиял резонанс дела. "Михаил Ефремов надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции", - подчеркнул член ОНК.
Мельников также рассказал, что актер не знает, куда его распределят. "Мое распределение произойдет не моим хотением, а решением руководства ФСИН, в соответствии с законодательством", - привел слова Ефремова правозащитник.
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Правозащитник добавил, что перед встречей Ефремов смотрел по телевизору фильм "Статский советник".
Мосгорсуд 23 октября снизил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года. Само ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы: пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водитель, курьер одного из интернет-магазинов Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияОНКМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
 
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