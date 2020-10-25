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https://ria.ru/20201025/bastrykin-1581439840.html
Бастрыкин проконтролирует расследование дела об убийстве депутата Петрова
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T13:27
2020-10-25T13:27
убийство депутата александра петрова
следственный комитет россии (ск рф)
выборгский судостроительный завод
александр бастрыкин
выборгский район
ленинградская область
выборг
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Председатель Следственного комитета РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поставил на контроль дело об убийстве по найму депутата <a href="http://ria.ru/location_Vyborgskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Выборгского района</a> Ленинградской области Александра Петрова, сообщает официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> по факту убийства по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова", - заявила Петренко.Ранее сообщалось, что 24 октября неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в область груди 61-летнего Петрова, который находился на территории своего дома под <a href="http://ria.ru/location_Vyborg/" target="_blank" data-auto="true">Выборгом</a>.Александр Петров - известная личность в Ленинградской области, его сын Виталий Петров был одним из первых российских пилотов "Формулы 1". Сам Петров являлся совладельцем ОАО "<a href="http://ria.ru/organization_Vyborgskijj_sudostroitelnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Выборгский судостроительный завод</a>", ЗАО "Выборгская топливная компания" и еще нескольких местных предприятий.
https://ria.ru/20201025/petrov-1581415031.html
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выборгский район
ленинградская область
выборг
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убийство депутата александра петрова, следственный комитет россии (ск рф), выборгский судостроительный завод, александр бастрыкин, выборгский район, ленинградская область, выборг, происшествия

Бастрыкин проконтролирует расследование дела об убийстве депутата Петрова

13:27 25.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Ленинградской области по факту убийства по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова", - заявила Петренко.
Ранее сообщалось, что 24 октября неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в область груди 61-летнего Петрова, который находился на территории своего дома под Выборгом.
Александр Петров - известная личность в Ленинградской области, его сын Виталий Петров был одним из первых российских пилотов "Формулы 1". Сам Петров являлся совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и еще нескольких местных предприятий.
Кадры с места убийства депутата Александра Петрова в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
Вчера, 08:42
СК опубликовал видео с места убийства депутата Александра Петрова
 
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Убийство депутата Александра ПетроваСледственный комитет России (СК РФ)Выборгский судостроительный заводАлександр БастрыкинВыборгский районЛенинградская областьВыборгПроисшествия
 
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