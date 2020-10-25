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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201025/aliev-1581484774.html
Алиев заявил о частичном взятии нескольких районов в Карабахе
С конца сентября Азербайджан взял под контроль части Физулинского, Гадрутского, Джабраильского, Зангиланского, Кельбеджарского и Губадлинского районов в... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T20:33
2020-10-25T22:09
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
в мире
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<strong>БАКУ, 25 окт — РИА Новости.</strong> С конца сентября <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> взял под контроль части Физулинского, Гадрутского, Джабраильского, Зангиланского, Кельбеджарского и Губадлинского районов в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Об этом сообщил президент страны <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> на оперативном совещании с командованием Вооруженных сил.По его словам, с момента обострения конфликта Баку занял "более ста населенных пунктов". Позднее Алиев добавил, что армия взяла под контроль город Губадлы.Азербайджан продолжает смыкать кольцо вокруг непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a>."В освобожденных городах и селах уже развевается флаг Азербайджана", — сказал Алиев.При этом ранее премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> подчеркнул, что Алиев контролирует максимум "третью часть" боевых действий в Карабахе, так как в конфликт вовлечены турецкие военные и наемники. В свою очередь, армянская Генпрокуратура заявила, что располагает данными о присутствии в регионе турецкого спецназа. При этом, по словам Алиева, Анкара помогает Азербайджану лишь политически.Обострение конфликтаСитуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank" data-auto="true">Красного Креста</a>. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
https://ria.ru/20201020/karabakh-1580548270.html
Вы почти каждый день берете под контроль населенные пункты. По вашим заявлениям, вы Карабах уже прошли несколько раз в разных направлениях))))))).
53
Это горная местность. Гитлер ее так и не смог пройти. А мы уже сделали работу Минской группы без ее усилий. Так что не мешайте пожалуйста.
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, в мире

Алиев заявил о частичном взятии нескольких районов в Карабахе

20:33 25.10.2020 (обновлено: 22:09 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие азербайджанской армии
Военнослужащие азербайджанской армии - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 25 окт — РИА Новости. С конца сентября Азербайджан взял под контроль части Физулинского, Гадрутского, Джабраильского, Зангиланского, Кельбеджарского и Губадлинского районов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев на оперативном совещании с командованием Вооруженных сил.
По его словам, с момента обострения конфликта Баку занял "более ста населенных пунктов". Позднее Алиев добавил, что армия взяла под контроль город Губадлы.
Азербайджан продолжает смыкать кольцо вокруг непризнанной НКР.
"В освобожденных городах и селах уже развевается флаг Азербайджана", — сказал Алиев.

Приходят хорошие новости с фронта. Да, есть необходимость в серьезных исправлениях, но в целом мы приближаемся к поставленной цели. Каждый день дается боевая задача. Я утверждаю задачу и могу сказать, что большая часть этой задачи исполняется.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Ильхам Алиев
президент Азербайджана
При этом ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что Алиев контролирует максимум "третью часть" боевых действий в Карабахе, так как в конфликт вовлечены турецкие военные и наемники. В свою очередь, армянская Генпрокуратура заявила, что располагает данными о присутствии в регионе турецкого спецназа. При этом, по словам Алиева, Анкара помогает Азербайджану лишь политически.
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Обострение конфликта

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанВ мире
 
Политика
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