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https://ria.ru/20201024/zyuganov-1581324945.html
Зюганов предложил создать правительство народного доверия
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пленума ЦК компартии предложил создать народный фронт левых и патриотов, а также сформировать правительство народного... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T12:32
2020-10-24T15:47
кпрф
геннадий зюганов
политика
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> в ходе пленума ЦК компартии предложил создать народный фронт левых и патриотов, а также сформировать правительство народного доверия.Одиннадцатый пленум Центрального комитета КПРФ проходит 24 октября в режиме онлайн. В мероприятии участвуют более четырех тысяч человек."Я считаю, что сегодня главной задачей является формирование широкого патриотического союза, выбор нового курса, под который есть реальная программа, формирование команды правительства народного доверия, бюджета развития в 33 триллиона, пятилетки возрождения и восстановления всех базовых отраслей", — сказал Зюганов.Он подчеркнул, что этот вопрос сегодня является самым важным и принципиальным, потому что без патриотизма, без соединения нашей тысячелетней истории будет невозможно движение вперед.По мнению Зюганова, такой фронт в опоре на пролетарские слои обеспечит прочность всей политической конструкции деятельности партии.
https://ria.ru/20201024/zyuganov-1581320145.html
https://ria.ru/20201021/kprf-1580872707.html
Действующее правительство России располагает народным доверием, а коммунизм и лично "тов. Зюганов" - нет.
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Зюганов это могильщик партии.Бюрократ в структуре власти отвечающий за коммунистическое направление.Это даже не болтун ,это просто бюрократ на службе капиталистов.
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РИА Новости
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кпрф, геннадий зюганов, политика

Зюганов предложил создать правительство народного доверия

12:32 24.10.2020 (обновлено: 15:47 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пленума ЦК компартии предложил создать народный фронт левых и патриотов, а также сформировать правительство народного доверия.
Одиннадцатый пленум Центрального комитета КПРФ проходит 24 октября в режиме онлайн. В мероприятии участвуют более четырех тысяч человек.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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Зюганов заявил о необходимости увеличить численность КПРФ
"Я считаю, что сегодня главной задачей является формирование широкого патриотического союза, выбор нового курса, под который есть реальная программа, формирование команды правительства народного доверия, бюджета развития в 33 триллиона, пятилетки возрождения и восстановления всех базовых отраслей", — сказал Зюганов.
Он подчеркнул, что этот вопрос сегодня является самым важным и принципиальным, потому что без патриотизма, без соединения нашей тысячелетней истории будет невозможно движение вперед.

"России крайне необходим широкий народный фронт левых и патриотов. Базой нашего движения должен стать рост влияния КПРФ в среде работников наемного, эксплуатируемого труда, прежде всего — промышленного пролетариата, включающего в себя рабочих и инженерно-технических работников. Рабочий класс составляет сегодня большинство трудового народа России. Говоря технологически: расширять нужно и "ядерный электорат", и общую поддержку КПРФ в обществе. Пронизать своим влиянием все уровни организации общества — вот важнейшее средство расширения социальной базы партии", — говорится в докладе лидера КПРФ, который он представил на форуме.

По мнению Зюганова, такой фронт в опоре на пролетарские слои обеспечит прочность всей политической конструкции деятельности партии.
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КПРФГеннадий ЗюгановПолитика
 
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