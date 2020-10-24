https://ria.ru/20201024/zyuganov-1581324945.html

Зюганов предложил создать правительство народного доверия

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пленума ЦК компартии предложил создать народный фронт левых и патриотов, а также сформировать правительство народного... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T12:32

2020-10-24T12:32

2020-10-24T15:47

кпрф

геннадий зюганов

политика

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> в ходе пленума ЦК компартии предложил создать народный фронт левых и патриотов, а также сформировать правительство народного доверия.Одиннадцатый пленум Центрального комитета КПРФ проходит 24 октября в режиме онлайн. В мероприятии участвуют более четырех тысяч человек."Я считаю, что сегодня главной задачей является формирование широкого патриотического союза, выбор нового курса, под который есть реальная программа, формирование команды правительства народного доверия, бюджета развития в 33 триллиона, пятилетки возрождения и восстановления всех базовых отраслей", — сказал Зюганов.Он подчеркнул, что этот вопрос сегодня является самым важным и принципиальным, потому что без патриотизма, без соединения нашей тысячелетней истории будет невозможно движение вперед.По мнению Зюганова, такой фронт в опоре на пролетарские слои обеспечит прочность всей политической конструкции деятельности партии.

https://ria.ru/20201024/zyuganov-1581320145.html

https://ria.ru/20201021/kprf-1580872707.html

иеромонах Макарий Действующее правительство России располагает народным доверием, а коммунизм и лично "тов. Зюганов" - нет. 148

uzprizm Ts Зюганов это могильщик партии.Бюрократ в структуре власти отвечающий за коммунистическое направление.Это даже не болтун ,это просто бюрократ на службе капиталистов. 101

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кпрф, геннадий зюганов, политика