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Зюганов заявил о необходимости увеличить численность КПРФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пленума центрального комитета компартии заявил, что партии необходимо удвоить численность. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T11:43
2020-10-24T11:43
кпрф
геннадий зюганов
политика
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<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> в ходе пленума центрального комитета компартии заявил, что партии необходимо удвоить численность.Одиннадцатый пленум центрального комитета КПРФ проходит 24 октября в режиме онлайн. В мероприятии участвуют более 4 тысяч человек.Зюганов отметил, что главной основой патриотизма в России является партия <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, которая имеет уникальный опыт борьбы, побед и поражений."Мы должны удвоить численность партии… Нам не хватает полевых командиров. Мы подготовили уже почти полторы тысячи молодых людей, и здесь на курсах они прошли великолепную школу. Но нам надо усилить и открыть двери для новой поросли партийцев, наших комсомольцев, нашего пионерского актива", - сказал Зюганов.
https://ria.ru/20201021/kprf-1580872707.html
https://ria.ru/20200914/kprf-1577212810.html
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кпрф, геннадий зюганов, политика

Зюганов заявил о необходимости увеличить численность КПРФ

11:43 24.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пленума центрального комитета компартии заявил, что партии необходимо удвоить численность.
Одиннадцатый пленум центрального комитета КПРФ проходит 24 октября в режиме онлайн. В мероприятии участвуют более 4 тысяч человек.
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Зюганов отметил, что главной основой патриотизма в России является партия КПРФ, которая имеет уникальный опыт борьбы, побед и поражений.
"Мы должны удвоить численность партии… Нам не хватает полевых командиров. Мы подготовили уже почти полторы тысячи молодых людей, и здесь на курсах они прошли великолепную школу. Но нам надо усилить и открыть двери для новой поросли партийцев, наших комсомольцев, нашего пионерского актива", - сказал Зюганов.
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КПРФГеннадий ЗюгановПолитика
 
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