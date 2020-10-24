https://ria.ru/20201024/zyuganov-1581320145.html

Зюганов заявил о необходимости увеличить численность КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пленума центрального комитета компартии заявил, что партии необходимо удвоить численность. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T11:43

2020-10-24T11:43

2020-10-24T11:43

кпрф

геннадий зюганов

политика

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<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> в ходе пленума центрального комитета компартии заявил, что партии необходимо удвоить численность.Одиннадцатый пленум центрального комитета КПРФ проходит 24 октября в режиме онлайн. В мероприятии участвуют более 4 тысяч человек.Зюганов отметил, что главной основой патриотизма в России является партия <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, которая имеет уникальный опыт борьбы, побед и поражений."Мы должны удвоить численность партии… Нам не хватает полевых командиров. Мы подготовили уже почти полторы тысячи молодых людей, и здесь на курсах они прошли великолепную школу. Но нам надо усилить и открыть двери для новой поросли партийцев, наших комсомольцев, нашего пионерского актива", - сказал Зюганов.

https://ria.ru/20201021/kprf-1580872707.html

https://ria.ru/20200914/kprf-1577212810.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кпрф, геннадий зюганов, политика