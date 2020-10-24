https://ria.ru/20201024/vuz-1581342174.html

Роспотребнадзор предписал МГТУ имени Баумана продлить удаленное обучение

Роспотребнадзор предписал МГТУ имени Баумана продлить удаленное обучение студентов четырех корпусов из-за опасности распространения коронавируса. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T15:40

2020-10-24T15:40

2020-10-24T22:35

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

мгту имени баумана

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

распространение нового коронавируса

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/">Роспотребнадзор</a> предписал <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_tekhnicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">МГТУ имени Баумана</a> продлить удаленное обучение студентов четырех корпусов из-за опасности распространения <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a>.Ранее столичное управление ведомства сообщало, что приказом ректора учащиеся вуза переведены на дистанционку.Как отмечают в Роспотребнадзоре, такое решение связано с тем, что в университете не приняли "достаточных и эффективных мер", чтобы пресечь передачу инфекции. Руководству МГТУ имени Баумана необходимо обеспечить обеззараживание воздуха, а также пересмотреть расписание занятий "в целях максимального разобщения групп".В управлении ведомства по Москве пояснили, что учебное заведение ранее не представило документы о техническом обслуживании и эффективности работы системы вентиляции, не везде есть социальная разметка, не организовано регулярное проветривание помещений. Руководство не пересмотрело расписание занятий, которое позволяло бы разграничить контакты разных групп. В местах сосредоточения студентов также недостаточно рециркуляторов для обеззараживания воздуха."Наглядной информации о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции в учебных корпусах недостаточно", — добавили в Роспотребнадзоре.В ведомстве уточнили, что в университете продолжают регистрировать новые случаи COVID-19. Кроме того, от студентов и преподавателей поступают жалобы на то, что руководство не предпринимает меры по борьбе с коронавирусной инфекцией."Учитывая, что указанные нарушения совершены при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, и привели к распространению заболевания среди студентов по разным учебным корпусам, в отношении должностного и юридического лица составлены административные протоколы", — рассказали в ведомстве.Статья предусматривает штраф до 500 000 рублей, в отношении юридических лиц — вплоть до административного приостановления деятельности.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201021/udalenka-1580861360.html

https://ria.ru/20201018/mutatsiya-1580351606.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, мгту имени баумана, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество