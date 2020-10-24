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В Волгограде пьяный мужчина выстрелил в подростков из ружья
Нетрезвый житель Волгограда выстрелил со своего балкона в подростков из ружья, заряженного, по предварительным данным, патронами с солью, сообщили журналистам в РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T20:51
2020-10-24T20:51
волгоград
волгоградская область
происшествия
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<strong>ВОЛГОГРАД, 24 окт – РИА Новости.</strong> Нетрезвый житель <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограда</a> выстрелил со своего балкона в подростков из ружья, заряженного, по предварительным данным, патронами с солью, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a>.По информации ведомства, в субботу около 17.45 по местному времени (16.45 мск) в полицию Волгограда поступило сообщение о том, что с балкона пятого этажа в доме по улице Ростовская мужчина стрелял в подростков из ружья."Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 61-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения… С места происшествия изъято охотничье ружье и патроны, предположительно, заряженные солью", - сообщили в полиции.Отмечается, что у двоих подростков после выстрелов остались ссадины и кровоподтеки, им оказана помощь на месте происшествия.
https://ria.ru/20201013/ubiystvo-1579531979.html
Правильно))) Нефига мешать людям отдыхать.
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волгоград
волгоградская область
РИА Новости
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волгоград, волгоградская область, происшествия

В Волгограде пьяный мужчина выстрелил в подростков из ружья

20:51 24.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 24 окт – РИА Новости. Нетрезвый житель Волгограда выстрелил со своего балкона в подростков из ружья, заряженного, по предварительным данным, патронами с солью, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в субботу около 17.45 по местному времени (16.45 мск) в полицию Волгограда поступило сообщение о том, что с балкона пятого этажа в доме по улице Ростовская мужчина стрелял в подростков из ружья.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 61-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения… С места происшествия изъято охотничье ружье и патроны, предположительно, заряженные солью", - сообщили в полиции.
Отмечается, что у двоих подростков после выстрелов остались ссадины и кровоподтеки, им оказана помощь на месте происшествия.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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ВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
 
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