https://ria.ru/20201024/tserkov-1581346837.html

Митрополит Иларион прокомментировал ситуацию с кипрским архиепископом

Главу Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома II, возможно, не будут поминать за богослужением в храмах Русской православной церкви, пока не станут РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T16:28

2020-10-24T16:28

2020-10-24T18:26

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<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.</strong> Главу Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома II, возможно, не будут поминать за богослужением в храмах <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Русской православной церкви</a>, пока не станут известны обстоятельства признания им раскольнической "Православной церкви Украины", однако окончательное решение примет Синод РПЦ, заявил РИА Новости глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a> митрополит Волоколамский Иларион.Ранее в интернете появилась информация, что глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул украинского религиозного деятеля Епифания (<a href="http://ria.ru/person_epifaniy-dumenko/" target="_blank" data-auto="true">Думенко</a>) как "предстоятеля украинской церкви", де-факто признав возглавляемую им раскольническую структуру - "Православную церковь Украины".Он отметил, что в Русской церкви с сожалением узнали "об этом прискорбном событии"."Полагаю, что Кипрский архиепископ будет вычеркнут из диптихов Русской православной церкви, то есть будет прекращено его поминовение за богослужением до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Решение будет принимать Священный Синод", - сказал митрополит Иларион.По его словам, это будет означать прекращение евхаристического общения с конкретным лицом, "а не с Кипрской церковью как таковой". "Мы продолжим общение со всеми архиереями, которые не признают единоличное решение архиепископа", - подчеркнул Иларион.Он отметил, что во время богослужения, где Хризостом упомянул Епифания, "кто-то из архиереев покинул храм, когда услышали имя лидера украинских раскольников из уст архиепископа"."Важно будет понять: он это сделал единолично или с согласия Синода? Греческие СМИ пишут, что он это сделал без согласия Синода", - заключил иерарх.Полный текст интервью митрополита Илариона читатйте на сате <a href="https://ria.ru/20201024/kipr-1581338998.html" target="_blank">Ria.ru</a>.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.Кипрская православная церковь образована в 431 году, до этого существовала как епархия Антиохийской церкви, созданной еще апостолами. Каноническая территория церкви – остров <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипр</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/ptsu-1581342805.html

https://ria.ru/20201024/kipr-1581338998.html

https://ria.ru/20201024/-khrizostom-1581339342.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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