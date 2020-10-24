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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201024/tserkov-1581346837.html
Митрополит Иларион прокомментировал ситуацию с кипрским архиепископом
Главу Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома II, возможно, не будут поминать за богослужением в храмах Русской православной церкви, пока не станут РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T16:28
2020-10-24T18:26
религия
новости - религия и мировоззрение
украинская православная церковь
украина
православие
религия и мировоззрение
константинопольский патриархат
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
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<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.</strong> Главу Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома II, возможно, не будут поминать за богослужением в храмах <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Русской православной церкви</a>, пока не станут известны обстоятельства признания им раскольнической "Православной церкви Украины", однако окончательное решение примет Синод РПЦ, заявил РИА Новости глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a> митрополит Волоколамский Иларион.Ранее в интернете появилась информация, что глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул украинского религиозного деятеля Епифания (<a href="http://ria.ru/person_epifaniy-dumenko/" target="_blank" data-auto="true">Думенко</a>) как "предстоятеля украинской церкви", де-факто признав возглавляемую им раскольническую структуру - "Православную церковь Украины".Он отметил, что в Русской церкви с сожалением узнали "об этом прискорбном событии"."Полагаю, что Кипрский архиепископ будет вычеркнут из диптихов Русской православной церкви, то есть будет прекращено его поминовение за богослужением до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Решение будет принимать Священный Синод", - сказал митрополит Иларион.По его словам, это будет означать прекращение евхаристического общения с конкретным лицом, "а не с Кипрской церковью как таковой". "Мы продолжим общение со всеми архиереями, которые не признают единоличное решение архиепископа", - подчеркнул Иларион.Он отметил, что во время богослужения, где Хризостом упомянул Епифания, "кто-то из архиереев покинул храм, когда услышали имя лидера украинских раскольников из уст архиепископа"."Важно будет понять: он это сделал единолично или с согласия Синода? Греческие СМИ пишут, что он это сделал без согласия Синода", - заключил иерарх.Полный текст интервью митрополита Илариона читатйте на сате <a href="https://ria.ru/20201024/kipr-1581338998.html" target="_blank">Ria.ru</a>.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.Кипрская православная церковь образована в 431 году, до этого существовала как епархия Антиохийской церкви, созданной еще апостолами. Каноническая территория церкви – остров <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипр</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20201024/ptsu-1581342805.html
https://ria.ru/20201024/kipr-1581338998.html
https://ria.ru/20201024/-khrizostom-1581339342.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, украина, православие, константинопольский патриархат, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, кипр

Митрополит Иларион прокомментировал ситуацию с кипрским архиепископом

16:28 24.10.2020 (обновлено: 18:26 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАрхиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II
Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Главу Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома II, возможно, не будут поминать за богослужением в храмах Русской православной церкви, пока не станут известны обстоятельства признания им раскольнической "Православной церкви Украины", однако окончательное решение примет Синод РПЦ, заявил РИА Новости глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Ранее в интернете появилась информация, что глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул украинского религиозного деятеля Епифания (Думенко) как "предстоятеля украинской церкви", де-факто признав возглавляемую им раскольническую структуру - "Православную церковь Украины".
Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 15:46
Архиепископ Кипрский признал украинских раскольников без согласия Синода
Он отметил, что в Русской церкви с сожалением узнали "об этом прискорбном событии".
"Полагаю, что Кипрский архиепископ будет вычеркнут из диптихов Русской православной церкви, то есть будет прекращено его поминовение за богослужением до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Решение будет принимать Священный Синод", - сказал митрополит Иларион.
По его словам, это будет означать прекращение евхаристического общения с конкретным лицом, "а не с Кипрской церковью как таковой". "Мы продолжим общение со всеми архиереями, которые не признают единоличное решение архиепископа", - подчеркнул Иларион.
Он отметил, что во время богослужения, где Хризостом упомянул Епифания, "кто-то из архиереев покинул храм, когда услышали имя лидера украинских раскольников из уст архиепископа".
"Важно будет понять: он это сделал единолично или с согласия Синода? Греческие СМИ пишут, что он это сделал без согласия Синода", - заключил иерарх.
Полный текст интервью митрополита Илариона читатйте на сате Ria.ru.
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 15:06Религия и мировоззрение
Митрополит Иларион: Кипрского архиепископа могут перестать поминать в РПЦ
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Кипрская православная церковь образована в 431 году, до этого существовала как епархия Антиохийской церкви, созданной еще апостолами. Каноническая территория церкви – остров Кипр.
Церковь святого Лазаря в Ларнаке, Республика Кипр - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 15:07Религия и мировоззрение
Кипрский митрополит покинул литургию после признания автокефалии ПЦУ
 
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьУкраинаПравославиеКонстантинопольский патриархатОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьКипр
 
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