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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201024/kipr-1581338998.html
Митрополит Иларион: Кипрского архиепископа могут перестать поминать в РПЦ
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул украинского религиозного деятеля Епифания (Думенко) как... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T15:06
2020-10-24T15:16
религия и мировоззрение
религия
епифаний думенко
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
русский (остров)
сша
украина
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<em>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул украинского религиозного деятеля Епифания (Думенко) как предстоятеля украинской церкви, сообщают СМИ, де-факто признав возглавляемую им раскольническую структуру - Православную церковь Украины. О возможной реакции Русской православной церкви на признание ПЦУ со стороны Кипрской церкви рассказал РИА Новости глава отдела внешних церковных связей Московского патриархта митрополит Волоколамский Иларион.</em><strong>- Ваше Высокопреосвященство, как будет реагировать Русская церковь на признание украинских раскольников Кипрским Архиепископом?</strong>- Мы глубоко сожалеем об этом прискорбном событии. Решение будет принимать Священный Синод. Однако, полагаю, что Кипрский Архиепископ будет вычеркнут из диптихов Русской Православной Церкви, то есть будет прекращено его поминовение за богослужением до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Это означает прекращение евхаристического общения с конкретным лицом, не с Кипрской церковью как таковой. Важно будет понять: он это сделал единолично или с согласия Синода? Греческие СМИ пишут, что он это сделал без согласия Синода.<strong>- При каких обстоятельствах произошло это поминовение?</strong>- Пишут, что Архиепископ вместе с Пафосским митрополитом рукополагали епископа Арсинойского Панкратия, который был избран Синодом на должность викарного епископа Пафосской митрополии. Присутствовали (но не служили) некоторые другие архиереи Кипрской церкви. Кто-то из них покинул храм, когда услышали имя лидера украинских раскольников из уст Архиепископа.<strong>- Чем Вы объясняете такое решение архиепископа?</strong>Ни для кого не секрет, что на него оказывалось давление со стороны Константинопольского патриарха, который очень заинтересован в том, чтобы хотя бы еще одна Церковь признала его беззаконное деяние. Имело место давление со стороны США, где заинтересованы в том, чтобы ослабить Русскую церковь и чтобы противопоставить греческий мир славянскому миру.<strong>- Мог ли повлиять на Кипрского архиепископа недавний визит на Кипр Александрийского патриарха? Ведь он тоже принимал решение о поминовении Епифания единолично, без санкции своего Синода.</strong>- Исключить этого нельзя.<strong>- Кипрский архиепископ и ранее недружественно высказывался в адрес Русской церкви и Московского патриарха. Например, в одном интервью он так пересказывал свой разговор с патриархом Кириллом: "Он хочет быть первым. Я сказал ему, что ты никогда не будешь первым. За последние 17 веков Константинопольский патриарх был признан первым среди всех православных предстоятелей. Вы должны это понять". Как Вы можете это прокомментировать?</strong>- Вы можете себе представить, чтобы подобный разговор в действительности имел место? Я присутствовал при всех встречах патриарха Кирилла и прхиепископа Хризостома, и никогда ничего подобного он не говорил. Такой разговор мог иметь место только в воображении архиепископа, потому что, во-первых, он никогда такое не сказал бы в лицо Московскому патриарху, даже если про себя так думал, а во-вторых, никогда Русская церковь не претендовала на первенство в православном мире. У нас есть официальный документ "Позиция Московского патриархата по вопросу о первенстве во Вселенской церкви", принятый Священным синодом в 2013 году. Там черным по белому написано, что с XI века "вплоть до настоящего времени первенство чести в Православной церкви на вселенском уровне принадлежит патриарху Константинопольскому как первому среди равных предстоятелей Поместных православных церквей".<strong>- Какими будут последствия этого решения для взаимоотношений между Русской и Кипрской православными церквами?</strong>- Мы продолжим общение со всеми архиереями, которые не признают единоличное решение архиепископа. Русский народ всегда был близок к кипрскому народу, наши паломники продолжат ездить к святыням тех митрополий Кипрской церкви, главы которых останутся в общении с Русской церковью.- Но превыше всего для нас единство нашей Церкви и твердое сохранение догматического учения и канонического предания святого православия. Тот факт, что отдельные иерархи и даже предстоятели Церквей нарушают каноны, нас печалит. Но поступаться православием и канонами мы не можем и не будем. И единство нашей Церкви будем твердо хранить.
https://ria.ru/20201024/-khrizostom-1581339342.html
https://ria.ru/20201021/raskolniki-1580716154.html
https://ria.ru/20201020/filaret-1580589432.html
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религия, епифаний думенко, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, русский (остров), сша, украина, справки, в мире

Митрополит Иларион: Кипрского архиепископа могут перестать поминать в РПЦ

15:06 24.10.2020 (обновлено: 15:16 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Геннадий МельникАрхиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул украинского религиозного деятеля Епифания (Думенко) как предстоятеля украинской церкви, сообщают СМИ, де-факто признав возглавляемую им раскольническую структуру - Православную церковь Украины. О возможной реакции Русской православной церкви на признание ПЦУ со стороны Кипрской церкви рассказал РИА Новости глава отдела внешних церковных связей Московского патриархта митрополит Волоколамский Иларион.
- Ваше Высокопреосвященство, как будет реагировать Русская церковь на признание украинских раскольников Кипрским Архиепископом?
- Мы глубоко сожалеем об этом прискорбном событии. Решение будет принимать Священный Синод. Однако, полагаю, что Кипрский Архиепископ будет вычеркнут из диптихов Русской Православной Церкви, то есть будет прекращено его поминовение за богослужением до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Это означает прекращение евхаристического общения с конкретным лицом, не с Кипрской церковью как таковой. Важно будет понять: он это сделал единолично или с согласия Синода? Греческие СМИ пишут, что он это сделал без согласия Синода.
Церковь святого Лазаря в Ларнаке, Республика Кипр - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 15:07Религия и мировоззрение
Кипрский митрополит покинул литургию после признания автокефалии ПЦУ
- При каких обстоятельствах произошло это поминовение?
- Пишут, что Архиепископ вместе с Пафосским митрополитом рукополагали епископа Арсинойского Панкратия, который был избран Синодом на должность викарного епископа Пафосской митрополии. Присутствовали (но не служили) некоторые другие архиереи Кипрской церкви. Кто-то из них покинул храм, когда услышали имя лидера украинских раскольников из уст Архиепископа.
- Чем Вы объясняете такое решение архиепископа?
Ни для кого не секрет, что на него оказывалось давление со стороны Константинопольского патриарха, который очень заинтересован в том, чтобы хотя бы еще одна Церковь признала его беззаконное деяние. Имело место давление со стороны США, где заинтересованы в том, чтобы ослабить Русскую церковь и чтобы противопоставить греческий мир славянскому миру.
- Мог ли повлиять на Кипрского архиепископа недавний визит на Кипр Александрийского патриарха? Ведь он тоже принимал решение о поминовении Епифания единолично, без санкции своего Синода.
- Исключить этого нельзя.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 08:00Религия и мировоззрение
"Сигнал для США". Зачем Зеленский вдруг услужил раскольникам
- Кипрский архиепископ и ранее недружественно высказывался в адрес Русской церкви и Московского патриарха. Например, в одном интервью он так пересказывал свой разговор с патриархом Кириллом: "Он хочет быть первым. Я сказал ему, что ты никогда не будешь первым. За последние 17 веков Константинопольский патриарх был признан первым среди всех православных предстоятелей. Вы должны это понять". Как Вы можете это прокомментировать?
- Вы можете себе представить, чтобы подобный разговор в действительности имел место? Я присутствовал при всех встречах патриарха Кирилла и прхиепископа Хризостома, и никогда ничего подобного он не говорил. Такой разговор мог иметь место только в воображении архиепископа, потому что, во-первых, он никогда такое не сказал бы в лицо Московскому патриарху, даже если про себя так думал, а во-вторых, никогда Русская церковь не претендовала на первенство в православном мире. У нас есть официальный документ "Позиция Московского патриархата по вопросу о первенстве во Вселенской церкви", принятый Священным синодом в 2013 году. Там черным по белому написано, что с XI века "вплоть до настоящего времени первенство чести в Православной церкви на вселенском уровне принадлежит патриарху Константинопольскому как первому среди равных предстоятелей Поместных православных церквей".
- Какими будут последствия этого решения для взаимоотношений между Русской и Кипрской православными церквами?
- Мы продолжим общение со всеми архиереями, которые не признают единоличное решение архиепископа. Русский народ всегда был близок к кипрскому народу, наши паломники продолжат ездить к святыням тех митрополий Кипрской церкви, главы которых останутся в общении с Русской церковью.
- Но превыше всего для нас единство нашей Церкви и твердое сохранение догматического учения и канонического предания святого православия. Тот факт, что отдельные иерархи и даже предстоятели Церквей нарушают каноны, нас печалит. Но поступаться православием и канонами мы не можем и не будем. И единство нашей Церкви будем твердо хранить.
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20 октября, 09:42Религия и мировоззрение
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