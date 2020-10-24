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https://ria.ru/20201024/samolet-1581292494.html
В Киеве признали невозможность возобновить производство "Русланов"
Возобновить производство самолетов Ан-124 "Руслан" на Украине невозможно. Об этом, как сообщает "Укринформ", заявил вице-премьер — министр по вопросам... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T01:59
2020-10-24T10:58
ситуация на украине
ан-225 "мрия"
ан-124
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ссср
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Возобновить производство самолетов <a href="http://ria.ru/product_An_124/" target="_blank" data-auto="true">Ан-124</a> "Руслан" на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> невозможно. Об этом, как сообщает <a href="https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3122636-turcia-rassmatrivaet-vozmoznost-dostrojki-vtorogo-samoleta-an225-mria.html" target="_blank">"Укринформ"</a>, заявил вице-премьер — министр по вопросам стратегических решений отраслей промышленности Украины Олег Уруский.Он также сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> рассматривает возможность профинансировать достройку второго украинского грузового самолета <a href="http://ria.ru/product_An-225_Mrija/" target="_blank" data-auto="true">Ан-225</a> "Мрiя".Ан-124 — советский тяжелый дальний транспортный самолет. В производстве компонентов для него в <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> участвовали более сотни предприятий в России, Украине, <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистане</a> и других советских республиках. После распада СССР и остановки серийного производства на заводах остался задел, дособранный в постсоветское время. Предпринимались попытки возобновить полноценное производство, однако они не увенчались успехом.На заводе "Антонова" в Киеве до 1994 года было собрано 17 самолетов, еще 33 "Руслана" до 1995 года построил Ульяновский авиазавод.
https://radiosputnik.ria.ru/20190830/1558097389.html
https://radiosputnik.ria.ru/20180604/1521985557.html
А что так украинцы же весь СССР кормили и обеспечивали, моря копали, горы насыпали. И не могут восстановить какой то завод))))))
206
Рождённый хрюкать 🐷🐖 - летать не может!
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турция
ссср
украина
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ситуация на украине, ан-225 "мрия", ан-124, турция, ссср, украина, в мире

В Киеве признали невозможность возобновить производство "Русланов"

01:59 24.10.2020 (обновлено: 10:58 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан"
Военно-транспортный самолет Ан-124-100 Руслан - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Возобновить производство самолетов Ан-124 "Руслан" на Украине невозможно. Об этом, как сообщает "Укринформ", заявил вице-премьер — министр по вопросам стратегических решений отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

"Новых ("Русланов". — Прим. ред.) мы построить не можем", — сказал чиновник.

Он также сообщил, что Турция рассматривает возможность профинансировать достройку второго украинского грузового самолета Ан-225 "Мрiя".
Стратегический военно-транспортный самолет Ан-124 Руслан в сопровождении двух истребителей Су-27 - РИА Новости, 1920, 30.08.2019
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"Цирк сгорел". Эксперт оценил требование Украины не использовать бренд "Ан"Украина потребовала не использовать марку "Ан" для российского самолета "Руслан". В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин назвал подобное требование "дешевым пиар-ходом".
Ан-124 — советский тяжелый дальний транспортный самолет. В производстве компонентов для него в СССР участвовали более сотни предприятий в России, Украине, Узбекистане и других советских республиках. После распада СССР и остановки серийного производства на заводах остался задел, дособранный в постсоветское время. Предпринимались попытки возобновить полноценное производство, однако они не увенчались успехом.
На заводе "Антонова" в Киеве до 1994 года было собрано 17 самолетов, еще 33 "Руслана" до 1995 года построил Ульяновский авиазавод.
Самолет АН-124-100 во время репетиции воздушной части военного парада в Москве в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 04.06.2018
4 июня 2018, 09:54Сказано в эфире
Военный эксперт: Ан-124 уже давно стал российскимВ России не исключили возобновления выпуска Ан-124 под новым брендом. Почему возник такой вопрос, в эфире радио Sputnik объяснил военный эксперт Виктор Баранец.
 
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Ситуация на УкраинеАн-225 "Мрия"Ан-124ТурцияСССРУкраинаВ мире
 
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