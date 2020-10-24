https://ria.ru/20201024/samolet-1581292494.html

В Киеве признали невозможность возобновить производство "Русланов"

Возобновить производство самолетов Ан-124 "Руслан" на Украине невозможно. Об этом, как сообщает "Укринформ", заявил вице-премьер — министр по вопросам... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T01:59

2020-10-24T01:59

2020-10-24T10:58

ситуация на украине

ан-225 "мрия"

ан-124

турция

ссср

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Возобновить производство самолетов <a href="http://ria.ru/product_An_124/" target="_blank" data-auto="true">Ан-124</a> "Руслан" на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> невозможно. Об этом, как сообщает <a href="https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3122636-turcia-rassmatrivaet-vozmoznost-dostrojki-vtorogo-samoleta-an225-mria.html" target="_blank">"Укринформ"</a>, заявил вице-премьер — министр по вопросам стратегических решений отраслей промышленности Украины Олег Уруский.Он также сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> рассматривает возможность профинансировать достройку второго украинского грузового самолета <a href="http://ria.ru/product_An-225_Mrija/" target="_blank" data-auto="true">Ан-225</a> "Мрiя".Ан-124 — советский тяжелый дальний транспортный самолет. В производстве компонентов для него в <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> участвовали более сотни предприятий в России, Украине, <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистане</a> и других советских республиках. После распада СССР и остановки серийного производства на заводах остался задел, дособранный в постсоветское время. Предпринимались попытки возобновить полноценное производство, однако они не увенчались успехом.На заводе "Антонова" в Киеве до 1994 года было собрано 17 самолетов, еще 33 "Руслана" до 1995 года построил Ульяновский авиазавод.

https://radiosputnik.ria.ru/20190830/1558097389.html

https://radiosputnik.ria.ru/20180604/1521985557.html

Борис Петренко А что так украинцы же весь СССР кормили и обеспечивали, моря копали, горы насыпали. И не могут восстановить какой то завод)))))) 206

Александр Аникин Рождённый хрюкать 🐷🐖 - летать не может! 201

48

турция

ссср

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, ан-225 "мрия", ан-124, турция, ссср, украина, в мире