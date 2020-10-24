https://ria.ru/20201024/premii-1581319445.html

Мишустин подписал распоряжение о премиях в области науки и техники

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства 2020 года в области науки и техники, сообщает в субботу пресс-служба РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T11:34

2020-10-24T11:34

2020-10-24T11:39

риа наука

михаил мишустин

российская академия наук

общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение о присуждении премий правительства 2020 года в области науки и техники, сообщает в субботу пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства 2020 года в области науки и техники. Лауреатами стали 133 человека, в том числе 13 академиков и два члена-корреспондента <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>", - говорится в сообщении.В частности, наградой отмечены работы, связанные с системами автоматического пожаротушения, защитой цифровых сетей, оптимизацией процессов в лёгкой промышленности, методиками лечения отдельных заболеваний.Кроме того, Мишустин утвердил распоряжение о премиях правительства в области науки и техники для молодых учёных. Их получат 25 человек в возрасте до 35 лет за исследования в сфере производства бесшовных труб, диагностики нефтепроводов, обеспечения надёжности гидротехнических сооружений.Премии вручаются ежегодно на основании рекомендаций межведомственного совета, в который входят представители академического сообщества и государственных органов. Каждый авторский коллектив получает по 2 миллиона рублей. Размер премии для молодых учёных в возрасте до 35 составляет 1 миллион рублей.

https://ria.ru/20201022/nagrady-1581015915.html

https://ria.ru/20201021/tsentr-1580833827.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, российская академия наук, общество