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Под Выборгом застрелили депутата Александра Петрова
Депутата горсовета Выборга и бизнесмена Александра Петрова застрелили в его коттедже в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T19:50
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убийство депутата александра петрова
ленинградская область
выборг
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости.</strong> Депутата горсовета Выборга и бизнесмена Александра Петрова застрелили в его коттедже в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По предварительной информации, он скончался от ранения на месте происшествия у себя дома. На место выехали следователи", — сказал собеседник агентства.По его словам, в шесть часов вечера на участок Петрова в поселке Великий под Выборгом пробрался киллер, он открыл стрельбу и ранил депутата. Позднее Петрова обнаружил сторож, вызвал скорую и полицию.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством начальника регионального СУ СК Сергея Сазина, обстоятельства происшествия выясняются. "В составе группы также следователи отдела по расследованию особо важных дел, следователи-криминалисты следственного управления и следователи отдела по городу Выборг", — сообщили в пресс-службе ведомства.При этом в управлении не уточнили, в связи с каким происшествием следователи отправились в поселок.Александр Петров — отец российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова. Депутат был совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и еще нескольких местных предприятий.
Это все Хемильтон
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Проклятые девяностые всё же вернулись. Опять ураганить будут, как тогда.
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ленинградская область
выборг
РИА Новости
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убийство депутата александра петрова, ленинградская область, выборг, происшествия

Под Выборгом застрелили депутата Александра Петрова

19:50 24.10.2020 (обновлено: 00:53 25.10.2020)
 
© Фото : 47news.ruАлександр Петров
Александр Петров - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Фото : 47news.ru
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Депутата горсовета Выборга и бизнесмена Александра Петрова застрелили в его коттедже в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, он скончался от ранения на месте происшествия у себя дома. На место выехали следователи", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в шесть часов вечера на участок Петрова в поселке Великий под Выборгом пробрался киллер, он открыл стрельбу и ранил депутата. Позднее Петрова обнаружил сторож, вызвал скорую и полицию.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством начальника регионального СУ СК Сергея Сазина, обстоятельства происшествия выясняются.
"В составе группы также следователи отдела по расследованию особо важных дел, следователи-криминалисты следственного управления и следователи отдела по городу Выборг", — сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом в управлении не уточнили, в связи с каким происшествием следователи отправились в поселок.
Александр Петров — отец российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова. Депутат был совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и еще нескольких местных предприятий.
 
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Убийство депутата Александра ПетроваЛенинградская областьВыборгПроисшествия
 
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