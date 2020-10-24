https://ria.ru/20201024/petrov-1581370202.html

Под Выборгом застрелили депутата Александра Петрова

Депутата горсовета Выборга и бизнесмена Александра Петрова застрелили в его коттедже в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T19:50

2020-10-24T19:50

2020-10-25T00:53

убийство депутата александра петрова

ленинградская область

выборг

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости.</strong> Депутата горсовета Выборга и бизнесмена Александра Петрова застрелили в его коттедже в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По предварительной информации, он скончался от ранения на месте происшествия у себя дома. На место выехали следователи", — сказал собеседник агентства.По его словам, в шесть часов вечера на участок Петрова в поселке Великий под Выборгом пробрался киллер, он открыл стрельбу и ранил депутата. Позднее Петрова обнаружил сторож, вызвал скорую и полицию.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством начальника регионального СУ СК Сергея Сазина, обстоятельства происшествия выясняются. "В составе группы также следователи отдела по расследованию особо важных дел, следователи-криминалисты следственного управления и следователи отдела по городу Выборг", — сообщили в пресс-службе ведомства.При этом в управлении не уточнили, в связи с каким происшествием следователи отправились в поселок.Александр Петров — отец российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова. Депутат был совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и еще нескольких местных предприятий.

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ленинградская область

выборг

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство депутата александра петрова, ленинградская область, выборг, происшествия