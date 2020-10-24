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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201024/pandemic-1581365547.html
В Центре Гамалеи назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Виктор Зуев заявил, что ситуация с распространением коронавируса может стабилизироваться к следующему лету. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T19:12
2020-10-25T00:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор зуев
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>Вирусолог <a href="https://ria.ru/organization_NII_im_Gamalei/" target="_blank">Центра имени Гамалеи</a>, профессор <a href="https://ria.ru/person_viktor-zuev/" target="_blank">Виктор Зуев</a> заявил, что ситуация с распространением коронавируса может стабилизироваться к следующему лету.Как пояснил ученый, пневмотропные вирусы, к которым относится и <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">SARS-CoV-2</a>, "боятся" тепла.Он добавил, что снижению заболеваемости будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация.Зуев обратил внимание на то, что число переболевших COVID-19, в том числе бессимптомно, постепенно увеличивается."Это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60 процентов, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса", — пояснил профессор.Пандемия COVID-19По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, во всем мире насчитывается свыше 42 миллионов случаев COVID-19, почти 1,14 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация — в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. Россия остается на четвертом месте. За сутки в стране коронавирусом SARS-CoV-2 заразился 16 521 человек. Выздоровели 11 567 россиян, 296 умерли. Накануне суточный прирост обновил рекорд, достигнув отметки в 17 340 случаев заражения.Больше всего новых пациентов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (4453, днем ранее было 5478), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (713) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (480). Меньше всего — в Чечне (девять), Ненецком автономном округе (восемь) и на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a> (шесть).В общей сложности с начала эпидемии в России выявили 1 497 167 случаев COVID-19, 25 821 умер, 1 130 818 побороли вирус.Как заявляла глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>, сейчас наблюдается "одномоментный подъем" заболеваемости во всех регионах, о чем свидетельствует статистика последних недель. Она подчеркнула, что остановить распространение вируса можно только при соблюдении всех мер безопасности.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
https://ria.ru/20201024/raspoznat-1581361083.html
Надо перестать говорить об этом вирусе, и он сразу закончится.
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Ага, особенно этим летом коронавирус "боялся" тепла. )))
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор зуев, здоровье - общество, общество

В Центре Гамалеи назвали сроки окончания пандемии коронавируса

19:12 24.10.2020 (обновлено: 00:15 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Виктор Зуев заявил, что ситуация с распространением коронавируса может стабилизироваться к следующему лету.

"Думаю, что в июле будут значительные улучшения", — сказал он в интервью "Парламентской газете".

Как пояснил ученый, пневмотропные вирусы, к которым относится и SARS-CoV-2, "боятся" тепла.
Он добавил, что снижению заболеваемости будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация.
Зуев обратил внимание на то, что число переболевших COVID-19, в том числе бессимптомно, постепенно увеличивается.
"Это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60 процентов, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса", — пояснил профессор.
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Пандемия COVID-19

По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается свыше 42 миллионов случаев COVID-19, почти 1,14 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация — в США, Индии и Бразилии.
Россия остается на четвертом месте. За сутки в стране коронавирусом SARS-CoV-2 заразился 16 521 человек. Выздоровели 11 567 россиян, 296 умерли. Накануне суточный прирост обновил рекорд, достигнув отметки в 17 340 случаев заражения.
Больше всего новых пациентов в Москве (4453, днем ранее было 5478), Санкт-Петербурге (713) и Подмосковье (480). Меньше всего — в Чечне (девять), Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (шесть).
В общей сложности с начала эпидемии в России выявили 1 497 167 случаев COVID-19, 25 821 умер, 1 130 818 побороли вирус.
Как заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова, сейчас наблюдается "одномоментный подъем" заболеваемости во всех регионах, о чем свидетельствует статистика последних недель. Она подчеркнула, что остановить распространение вируса можно только при соблюдении всех мер безопасности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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