Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201024/moloko-1581336904.html
Развенчаны самые популярные мифы о молоке
Китайская газета Science and Technology Daily опубликовала статью, в которой развенчала самые популярные мифы о молоке. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T14:46
2020-10-24T15:06
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573561039_0:77:1501:921_1400x0_80_0_0_7c1e4c5d8f86eec8aa48ea17948ee76e.jpg
<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Китайская газета <a href="http://www.stdaily.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Science and Technology Daily</a> опубликовала статью, в которой развенчала самые популярные мифы о молоке.По словам автора, употребление этого продукта на голодный желудок, вопреки расхожему мнению, не наносит никакого вреда. Более того, сывороточный белок оказывает антибактериальный эффект и предотвращает воспаление слизистой оболочки.Некоторые считают, что с помощью молока можно отбелить кожу лица, однако это не так. Тем не менее молочная маска обладает охлаждающим и увлажняющим эффектом и способствует сужению капилляров после длительного пребывания на солнце.Ложным можно назвать и убеждение в том, что после кипячения напиток становится вредным. На самом деле при нагревании молока происходит реакция Майяра между аминокислотами белка и лактозой, при этом жидкость не темнеет и не приобретает неприятного вкуса.<strong>Полный текст статьи читайте на сайте <a href="https://inosmi.ru/social/20201024/248352949.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">ИноСМИ &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200930/dieta-1577990786.html
https://rsport.ria.ru/20201022/zavtrak-1580917267.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573561039_45:0:1328:962_1400x0_80_0_0_b1755543805309119f6bb64d6933d7ac.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, общество

Развенчаны самые популярные мифы о молоке

14:46 24.10.2020 (обновлено: 15:06 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивКонтроль качества молока
Контроль качества молока - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Китайская газета Science and Technology Daily опубликовала статью, в которой развенчала самые популярные мифы о молоке.
По словам автора, употребление этого продукта на голодный желудок, вопреки расхожему мнению, не наносит никакого вреда. Более того, сывороточный белок оказывает антибактериальный эффект и предотвращает воспаление слизистой оболочки.
Девушка готовит смузи - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 12:14
Диетолог развеяла популярный миф о пользе разгрузочных дней

"Пить молоко на пустой желудок не следует людям, страдающим непереносимостью лактозы, поскольку может усугубить этот синдром и вызвать вздутие живота и диарею", — уточняется в публикации.

Некоторые считают, что с помощью молока можно отбелить кожу лица, однако это не так. Тем не менее молочная маска обладает охлаждающим и увлажняющим эффектом и способствует сужению капилляров после длительного пребывания на солнце.
Ложным можно назвать и убеждение в том, что после кипячения напиток становится вредным. На самом деле при нагревании молока происходит реакция Майяра между аминокислотами белка и лактозой, при этом жидкость не темнеет и не приобретает неприятного вкуса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Банан и шоколад - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 06:00ЗОЖ
Немецкие диетологи назвали продукты, которые нельзя есть натощак
 
Обсудить3
ЗдоровьеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера
00:42Росморречфлот рассказал о состоянии взорвавшегося в Азовском море танкера
00:31Пропавших моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" будут искать всю ночь
00:26СК возбудил дело об убийстве депутата Петрова
23:53Пострадавший в Азовском море танкер отбуксируют в район порта "Кавказ"
23:46В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
23:39Установлены личности пропавших после взрыва на танкере в Азовском море
23:09В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
23:06В Саратовской области полиция пресекла межнациональный конфликт
22:48К месту ЧП с танкером в Азовском море прибыли спасатели Морспасслужбы
22:46В мире зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом
22:40Пожарные спасли котенка на загоревшейся АЗС в Чечне
22:39В Донбассе погиб командир батальона "Призрак"
22:35В Чечне потушили пожар на автозаправке
22:32Танкер в Азовском море получил значительные повреждения после взрыва
22:30МЧС не обнаружило разлива нефти на месте ЧП с танкером в Азовском море
22:20Рядом с аварийным танкером в Азовском море установят боновые ограждения
21:56Стали известны детали убийства отца экс-пилота "Формулы-1" Петрова
21:52Находящимся в районе ЧП в Азовском море судам дали команду помогать
21:47Стало известно о состоянии моряков с танкера, где прогремели взрывы
Лента новостейМолния