https://ria.ru/20201024/moloko-1581336904.html

Развенчаны самые популярные мифы о молоке

Китайская газета Science and Technology Daily опубликовала статью, в которой развенчала самые популярные мифы о молоке. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T14:46

2020-10-24T14:46

2020-10-24T15:06

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Китайская газета <a href="http://www.stdaily.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Science and Technology Daily</a> опубликовала статью, в которой развенчала самые популярные мифы о молоке.По словам автора, употребление этого продукта на голодный желудок, вопреки расхожему мнению, не наносит никакого вреда. Более того, сывороточный белок оказывает антибактериальный эффект и предотвращает воспаление слизистой оболочки.Некоторые считают, что с помощью молока можно отбелить кожу лица, однако это не так. Тем не менее молочная маска обладает охлаждающим и увлажняющим эффектом и способствует сужению капилляров после длительного пребывания на солнце.Ложным можно назвать и убеждение в том, что после кипячения напиток становится вредным. На самом деле при нагревании молока происходит реакция Майяра между аминокислотами белка и лактозой, при этом жидкость не темнеет и не приобретает неприятного вкуса.<strong>Полный текст статьи читайте на сайте <a href="https://inosmi.ru/social/20201024/248352949.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">ИноСМИ >></a></strong>

https://ria.ru/20200930/dieta-1577990786.html

https://rsport.ria.ru/20201022/zavtrak-1580917267.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество