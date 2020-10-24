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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581319736.html
В Новгородской области рассказали о ситуации с распространением COVID-19
Ситуация с распространением коронавируса в Новгородской области напряженная, но при этом стабильная, коэффициент распространения инфекции составляет 1,09,... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T11:38
2020-10-24T11:38
распространение нового коронавируса
агаси тавадян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новгородская область
андрей никитин (политик)
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с распространением коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a> напряженная, но при этом стабильная, коэффициент распространения инфекции составляет 1,09, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.Как ранее сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований <a href="http://ria.ru/person_agasi-tavadyan/" target="_blank" data-auto="true">Агаси Тавадян</a>, Новгородская область попала в "светло-желтую" (удовлетворительную) зону на карте регионов России по ситуации с распространением COVID-19."Ситуация в регионе напряженная, но при этом стабильная", - сообщили в пресс-службе обладминистрации."По данным на 24 октября, у нас прирост заболеваемости +78 человек (всего 6780), коэффициент динамики распространения 1,09", - уточнили в пресс-службе.Согласно указу губернатора <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Никитина</a>, в регионе действует ряд ограничений: кафе, рестораны и бары, в том числе круглосуточные, переведены на режим работы до 23.00. Во второй декаде октября Никитин сообщал, что власти Новгородской области в ближайшие две недели не намерены полностью останавливать деятельность предприятий торговли, общественного питания, а также ограничивать транспортное сообщение с другими регионами. Глава региона обещал, что будет стараться "точечно" контролировать ситуацию - вводить ограничения только в тех местах, где были выявлены случаи коронавирусной инфекции, отправлять на карантин конкретные предприятия и учреждения.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581313410.html
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агаси тавадян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новгородская область, андрей никитин (политик), общество

В Новгородской области рассказали о ситуации с распространением COVID-19

11:38 24.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Новгородской области напряженная, но при этом стабильная, коэффициент распространения инфекции составляет 1,09, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Как ранее сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, Новгородская область попала в "светло-желтую" (удовлетворительную) зону на карте регионов России по ситуации с распространением COVID-19.
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Вчера, 10:32Распространение нового коронавируса
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"Ситуация в регионе напряженная, но при этом стабильная", - сообщили в пресс-службе обладминистрации.
"По данным на 24 октября, у нас прирост заболеваемости +78 человек (всего 6780), коэффициент динамики распространения 1,09", - уточнили в пресс-службе.
Согласно указу губернатора Андрея Никитина, в регионе действует ряд ограничений: кафе, рестораны и бары, в том числе круглосуточные, переведены на режим работы до 23.00. Во второй декаде октября Никитин сообщал, что власти Новгородской области в ближайшие две недели не намерены полностью останавливать деятельность предприятий торговли, общественного питания, а также ограничивать транспортное сообщение с другими регионами. Глава региона обещал, что будет стараться "точечно" контролировать ситуацию - вводить ограничения только в тех местах, где были выявлены случаи коронавирусной инфекции, отправлять на карантин конкретные предприятия и учреждения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаАгаси ТавадянКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новгородская областьАндрей Никитин (политик)Общество
 
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