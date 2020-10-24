https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581319736.html

В Новгородской области рассказали о ситуации с распространением COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в Новгородской области напряженная, но при этом стабильная, коэффициент распространения инфекции составляет 1,09,... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T11:38

2020-10-24T11:38

2020-10-24T11:38

распространение нового коронавируса

агаси тавадян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

новгородская область

андрей никитин (политик)

общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с распространением коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a> напряженная, но при этом стабильная, коэффициент распространения инфекции составляет 1,09, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.Как ранее сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований <a href="http://ria.ru/person_agasi-tavadyan/" target="_blank" data-auto="true">Агаси Тавадян</a>, Новгородская область попала в "светло-желтую" (удовлетворительную) зону на карте регионов России по ситуации с распространением COVID-19."Ситуация в регионе напряженная, но при этом стабильная", - сообщили в пресс-службе обладминистрации."По данным на 24 октября, у нас прирост заболеваемости +78 человек (всего 6780), коэффициент динамики распространения 1,09", - уточнили в пресс-службе.Согласно указу губернатора <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Никитина</a>, в регионе действует ряд ограничений: кафе, рестораны и бары, в том числе круглосуточные, переведены на режим работы до 23.00. Во второй декаде октября Никитин сообщал, что власти Новгородской области в ближайшие две недели не намерены полностью останавливать деятельность предприятий торговли, общественного питания, а также ограничивать транспортное сообщение с другими регионами. Глава региона обещал, что будет стараться "точечно" контролировать ситуацию - вводить ограничения только в тех местах, где были выявлены случаи коронавирусной инфекции, отправлять на карантин конкретные предприятия и учреждения.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581313410.html

новгородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агаси тавадян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новгородская область, андрей никитин (политик), общество