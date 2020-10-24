https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581297263.html

Названы регионы России с самым быстрым ростом числа больных коронавирусом

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал российские регионы с самым быстрым ростом числа заражения... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T07:02

2020-10-24T07:02

2020-10-24T11:22

распространение нового коронавируса

агаси тавадян

коронавирус в россии

россия

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований <a href="http://ria.ru/person_agasi-tavadyan/" target="_blank" data-auto="true">Агаси Тавадян</a> назвал российские регионы с самым быстрым ростом числа заражения коронавирусом.По его словам, в настоящее время в стране отсутствуют регионы, которые бы находились в "зеленой" зоне затухания пандемии, а в восьми эпидемиологическая ситуация оценивается как тяжелая.Речь идет об Алтае, Бурятии, Марий Эл, Ненецком автономном округе, Новосибирской и Псковской областях, Севастополе и Чукотке.Неудовлетворительную динамику по распространению коронавируса показывают в том числе Татарстан, Санкт-Петербург, Владимирская, Тульская и Ярославская области, Камчатка и ряд других регионов.Москва и Московская область пребывают в "светло-желтой" зоне (удовлетворительная).Специалист отметил, что стабильными остаются четыре региона: Ленинградская область, Ингушетия, Чечня и Краснодарский край.Пик заболеваемостиТавадян также спрогнозировал, что эпидемия COVID-19 в России может выйти на пиковое значение на уровне 20 тысяч случаев в сутки, что в два раза превышает весенние пиковые показатели. По его расчетам, пик заболеваемости придется на ноябрь.Ранее специалисты научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова рассказали РИА Новости, что пик заболеваемости COVID-19 в России пойдет на спад в первых числах ноября.Они добавили, что снижение темпов роста заболеваемости наступит в тот момент, когда "отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться"."То есть, может расти в абсолютном измерении, но если темпы равны приросту тестов, то, значит, пик достигнут", - добавили в лаборатории.Очень трудные месяцыНесколько ближайших месяцев из-за ситуации с пандемией нового коронавируса станут чрезвычайно трудными для всего мира. С таким заявлением выступил в пятницу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедром Аданом Гебрейесус.Гендиректор <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> подчеркнул, что во многих государствах фиксируется резкий подъем уровня инфицирования коронавирусом. По его словам, в дальнейшем подобное развитие событий может исчерпать ресурсы системы здравоохранения.COVID-19Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.В России за последние сутки выявили 17 340 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве и Санкт-Петербурге. Наименьшее число выявлено в Чеченской Республике и Чукотском автономном округе. За сутки умерли 283 человека, излечились 11 263 пациента."Спутник V"Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>. Это так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201024/prizyv-1581296436.html

https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581291445.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/plato-1581162041.html

https://ria.ru/20201023/murashko-1581140540.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агаси тавадян, коронавирус в россии, россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз