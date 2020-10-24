https://ria.ru/20201024/karabakh-1581337750.html

Баку заявил об уничтожении армянского боевого самолета в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении боевого самолёта ВС Армении в Карабахе. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T14:53

2020-10-24T14:53

2020-10-24T14:57

обсе

нагорно-карабахская республика

москва

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 24 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило об уничтожении боевого самолёта ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в Карабахе."Днем 24 октября на Губадлинском направлении фронта подразделениями ПВО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> был сбит боевой самолет военно-воздушных сил Армении", - сообщает пресс-служба военного ведомства.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201024/karabakh-1581315950.html

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нагорно-карабахская республика

москва

сша

армения

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Ситуация в Карабахе: звуки взрывов и сирены в Степанакерте Азербайджан наносит удары мощными ракетами по гражданским районам столицы Степанакерта. Данных о жертвах пока нет. 2020-10-24T14:53 true PT1M17S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, минобороны азербайджана, армения, в мире