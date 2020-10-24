https://ria.ru/20201024/karabakh-1581314933.html

В Азербайджане заявили об обстреле Арменией района в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило об артиллерийском обстреле Губадлинского района в Карабахе. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T10:43

2020-10-24T10:43

2020-10-24T12:28

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 24 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило об артиллерийском обстреле Губадлинского района в Карабахе."Противник, потерявший боевые позиции и вынужденный отступить, с направления Горисского района <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> подвергает артиллерийскому обстрелу территорию Губадлинского района <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>. Цель этой провокации армянской стороны – спровоцировать Азербайджанскую Армию на ответные меры",- сообщает пресс-служба военного ведомства.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201023/karabakh-1581167434.html

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нагорно-карабахская республика

армения

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Обстрел вражеских позиций в Нагорном Карабахе. Кадры Минобороны Армении Действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр заявил в пятницу об уничтожении 588 единиц бронетехники и 206 беспилотников Вооруженных сил Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. 2020-10-24T10:43 true PT0M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, нагорно-карабахская республика, армения, в мире