Армия обороны Карабаха сообщила о локальных боях по всей передовой линии
09:06 24.10.2020 (обновлено: 12:28 24.10.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута
ЕРЕВАН, 24 окт – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила в субботу о продолжающихся локальных боях в зоне конфликта по всей передовой линии.
"В настоящее время бои местного значения идут на всех направлениях линии фронта. Подразделения армии обороны (Карабаха – ред.) успешно пресекают наступательные действия противника, сохраняя контроль над оперативно-тактической обстановкой", - говорится в сообщении карабахских военных в Facebook.
Там же отмечается, что обстановка в зоне конфликта ночью оставалась стабильно напряженной, на некоторых участках продолжались артиллерийские перестрелки.
"Вечером, в очередной раз грубо нарушив нормы международного гуманитарного права, противник обстрелял мирные населенные пункты, в том числе столицу Степанакерт", - заявили в армии обороны.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.