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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201024/karabakh-1581304709.html
Армия обороны Карабаха сообщила о локальных боях по всей передовой линии
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила в субботу о продолжающихся локальных боях в зоне конфликта по всей передовой линии. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T09:06
2020-10-24T12:28
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 24 окт – РИА Новости.</strong> Армия обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> заявила в субботу о продолжающихся локальных боях в зоне конфликта по всей передовой линии."В настоящее время бои местного значения идут на всех направлениях линии фронта. Подразделения армии обороны (Карабаха – ред.) успешно пресекают наступательные действия противника, сохраняя контроль над оперативно-тактической обстановкой", - говорится в сообщении карабахских военных в <a href="https://www.facebook.com/artsakhdefencearmy" target="_blank">Facebook</a>.Там же отмечается, что обстановка в зоне конфликта ночью оставалась стабильно напряженной, на некоторых участках продолжались артиллерийские перестрелки."Вечером, в очередной раз грубо нарушив нормы международного гуманитарного права, противник обстрелял мирные населенные пункты, в том числе столицу Степанакерт", - заявили в армии обороны.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/turtsiya-1580905602.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
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60
Обстрел вражеских позиций в Нагорном Карабахе. Кадры Минобороны Армении
Действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр заявил в пятницу об уничтожении 588 единиц бронетехники и 206 беспилотников Вооруженных сил Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Армия обороны Карабаха сообщила о локальных боях по всей передовой линии

09:06 24.10.2020 (обновлено: 12:28 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута
Разбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 24 окт – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила в субботу о продолжающихся локальных боях в зоне конфликта по всей передовой линии.
"В настоящее время бои местного значения идут на всех направлениях линии фронта. Подразделения армии обороны (Карабаха – ред.) успешно пресекают наступательные действия противника, сохраняя контроль над оперативно-тактической обстановкой", - говорится в сообщении карабахских военных в Facebook.
Там же отмечается, что обстановка в зоне конфликта ночью оставалась стабильно напряженной, на некоторых участках продолжались артиллерийские перестрелки.
"Вечером, в очередной раз грубо нарушив нормы международного гуманитарного права, противник обстрелял мирные населенные пункты, в том числе столицу Степанакерт", - заявили в армии обороны.
Пробитая каска на территории у госпиталя в Мартакерте, разрушенного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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