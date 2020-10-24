Глава МИД Азербайджана обсудил Карабах с сопредседателями МГ ОБСЕ
БАКУ, 23 окт – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил ситуацию в Карабахе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в ходе своего рабочего визита в Вашингтон, сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.
"В ходе визита в Вашингтон министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. В ходе встречи министр отметил, что армянская сторона дважды нарушила режим гуманитарного прекращения огня, целенаправленно обстреляла мирное население Азербайджана и обстреляла ракетами города и населенные пункты за пределами зоны конфликта. Министр довел до сведения сопредседателей заявление руководства Армении об отсутствии дипломатического решения конфликта. Было подчеркнуто, что все эти шаги и заявления наглядно демонстрируют деструктивную политику армянской стороны", - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
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