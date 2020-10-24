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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201024/karabakh-1581296825.html
Глава МИД Азербайджана обсудил Карабах с сопредседателями МГ ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил ситуацию в Карабахе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в ходе своего рабочего визита в Вашингтон, сообщила... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T06:43
2020-10-24T06:43
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 23 окт – РИА Новости.</strong> Глава МИД <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Джейхун Байрамов обсудил ситуацию в Карабахе с сопредседателями Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> в ходе своего рабочего визита в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a>, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MID_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Азербайджана</a>.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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обсе, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Глава МИД Азербайджана обсудил Карабах с сопредседателями МГ ОБСЕ

06:43 24.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДым от пожара над домами города Степанакерт
Дым от пожара над домами города Степанакерт - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БАКУ, 23 окт – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил ситуацию в Карабахе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в ходе своего рабочего визита в Вашингтон, сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.
"В ходе визита в Вашингтон министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. В ходе встречи министр отметил, что армянская сторона дважды нарушила режим гуманитарного прекращения огня, целенаправленно обстреляла мирное население Азербайджана и обстреляла ракетами города и населенные пункты за пределами зоны конфликта. Министр довел до сведения сопредседателей заявление руководства Армении об отсутствии дипломатического решения конфликта. Было подчеркнуто, что все эти шаги и заявления наглядно демонстрируют деструктивную политику армянской стороны", - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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