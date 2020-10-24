https://ria.ru/20201024/karabakh-1581296825.html

Глава МИД Азербайджана обсудил Карабах с сопредседателями МГ ОБСЕ

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил ситуацию в Карабахе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в ходе своего рабочего визита в Вашингтон, сообщила... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T06:43

2020-10-24T06:43

2020-10-24T06:43

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 23 окт – РИА Новости.</strong> Глава МИД <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Джейхун Байрамов обсудил ситуацию в Карабахе с сопредседателями Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> в ходе своего рабочего визита в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a>, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MID_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Азербайджана</a>.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире