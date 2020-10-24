https://ria.ru/20201024/karabakh-1581296577.html

Алиев назвал условие прекращения боевых действий в Карабахе

Баку готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе в случае прекращения огня с армянской стороны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T06:39

2020-10-24T06:39

2020-10-24T10:06

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Баку готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе в случае прекращения огня с армянской стороны, заявил президент <u><a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/">Азербайджана</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/">Ильхам Алиев</a></u> в интервью французской газете <u><a href="https://www.lefigaro.fr/">Figaro</a></u>. Он пояснил, что Армения, как считает азербайджанская сторона, должна признать принципы урегулирования конфликта, определенные сопредседателями Минской группы ОБСЕ — Россией, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a> и США, — которые Баку, по его словам, уже принял."После этого мы вернемся за стол переговоров", — пообещал Алиев.Азербайджанский лидер также выступил с утверждением, что <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> после прихода на пост премьера Армении "разрушил мирный процесс своими подстрекательскими заявлениями и военными провокациями".По словам Алиева, статус-кво и старая линия соприкосновения более не существуют; появилась новая реальность.Алиев добавил, что боевые действия в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> 27 сентября начал не Азербайджан, а Армения. Он назвал военный ответ Баку соразмерным и заявил, что его страна освобождала и будет освобождать "территории, которые на международном уровне признаются (территориями. — Прим. ред.) Азербайджана"."Наша позиция ясна: если армяне не прекратят огонь, мы продолжим освобождать наши земли", — сказал президент.Отвечая на вопрос, не боится ли он, что вмешательство <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> и прибытие через нее в Карабах боевиков из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> может превратить локальный конфликт в региональный, Алиев заверил, что Турция не вовлечена в боевые действия.Говоря о будущем Карабаха, Алиев сообщил, что видит его как "процветающую и безопасную часть Азербайджана, где азербайджанцы и армяне будут жить в гармонии, мире и достойных условиях".Ситуация в КарабахеСитуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренности.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.

Соловей Северный Так отдай приказ.. войскам Азербайджана прекратит огонь.. И потом скажи я мол отдал приказ а Пашинян нет... Это пустая демагогия Алиева я мол перестану когда он перестанет.. Пашинян скажет ровно тоже самое мол пусть они первые 96

Арсений Новиков Навоевались....... 47

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире