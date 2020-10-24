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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201024/karabakh-1581291026.html
Глава МИД Армении: вопрос о размещении миротворцев в Карабахе обсуждается
Вопрос размещения миротворцев в Нагорном Карабахе обсуждается, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T00:36
2020-10-24T00:36
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
зограб мнацаканян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости.</strong> Вопрос размещения миротворцев в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> обсуждается, заявил глава МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Зограб Мнацаканян</a>.Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что не отвергает введение наблюдателей и миротворцев в Карабах, но Баку выдвинет свои условия. Он также добавил, что Минская группа <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> выступит с предложениями по составу, срокам и числу наблюдателей и миротворцев в Карабахе.Ранее он провел переговоры с госсекретарем <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майком Помпео</a>. В этот же день американский дипломат провел переговоры с главой <a href="http://ria.ru/organization_MID_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Азербайджана</a>.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
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нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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зограб мнацаканян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Глава МИД Армении: вопрос о размещении миротворцев в Карабахе обсуждается

00:36 24.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестный житель в поселке Храморт в Нагорном Карабахе
Местный житель в поселке Храморт в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Вопрос размещения миротворцев в Нагорном Карабахе обсуждается, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не отвергает введение наблюдателей и миротворцев в Карабах, но Баку выдвинет свои условия. Он также добавил, что Минская группа ОБСЕ выступит с предложениями по составу, срокам и числу наблюдателей и миротворцев в Карабахе.
"Миротворцы – это тот вопрос, по которому мы должны консолидировать наши усилия, устранить риски, мешающие устойчивому прекращению огня… Это один из критических моментов нашей дискуссии", - сказал дипломат, выступая в Вашингтоне.
Ранее он провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. В этот же день американский дипломат провел переговоры с главой МИД Азербайджана.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЗограб МнацаканянНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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