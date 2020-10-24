Глава МИД Армении: вопрос о размещении миротворцев в Карабахе обсуждается
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестный житель в поселке Храморт в Нагорном Карабахе
ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Вопрос размещения миротворцев в Нагорном Карабахе обсуждается, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не отвергает введение наблюдателей и миротворцев в Карабах, но Баку выдвинет свои условия. Он также добавил, что Минская группа ОБСЕ выступит с предложениями по составу, срокам и числу наблюдателей и миротворцев в Карабахе.
"Миротворцы – это тот вопрос, по которому мы должны консолидировать наши усилия, устранить риски, мешающие устойчивому прекращению огня… Это один из критических моментов нашей дискуссии", - сказал дипломат, выступая в Вашингтоне.
Ранее он провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. В этот же день американский дипломат провел переговоры с главой МИД Азербайджана.
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
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