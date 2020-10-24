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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201024/karabakh-1581290306.html
Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал продуктивными переговоры в Вашингтоне по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T00:06
2020-10-24T01:30
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
зограб мнацаканян
нагорный карабах
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank">Зограб Мнацаканян</a> назвал продуктивными переговоры в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.Мнацаканян и министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Джейхун Байрамов по отдельности встретились в пятницу с госсекретарем <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майком Помпео</a>.По его словам, сопредседатели Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> в лице России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> "более чем ясно" высказались с требованием немедленного прекращения боевых действий.Мнацаканян назвал "воодушевляющими" заявления американской стороны. "Важно, что американские усилия идут в консолидации с совместной общей работой сопредседателей Минской группы — США, России и Франции", - добавил он.При этом глава армянского МИД не исключил возможности размещения миротворцев в Карабахе. "Это тот вопрос, по которому мы должны консолидировать наши усилия, устранить риски, мешающие устойчивому прекращению огня… Это один из критических моментов нашей дискуссии", - отметил дипломат.Ситуация в КарабахеСитуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренности. Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
https://ria.ru/20201023/karabakh-1581288734.html
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нагорный карабах
сша
азербайджан
армения
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зограб мнацаканян, нагорный карабах, сша, азербайджан, армения, в мире

Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными

00:06 24.10.2020 (обновлено: 01:30 24.10.2020)
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на трехсторонних переговорах в Дом приемов МИД России
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на трехсторонних переговорах в Дом приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал продуктивными переговоры в Вашингтоне по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.
Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по отдельности встретились в пятницу с госсекретарем США Майком Помпео.
"Мы продолжим нашу работу по поиску пути к очень конкретным и важным целям: установление режима прекращения огня, возвращение к мирному разрешению", - заявил Мнацаканян, выступая в Вашингтоне.
По его словам, сопредседатели Минской группы ОБСЕ в лице России, США и Франции "более чем ясно" высказались с требованием немедленного прекращения боевых действий.
Мнацаканян назвал "воодушевляющими" заявления американской стороны. "Важно, что американские усилия идут в консолидации с совместной общей работой сопредседателей Минской группы — США, России и Франции", - добавил он.
При этом глава армянского МИД не исключил возможности размещения миротворцев в Карабахе. "Это тот вопрос, по которому мы должны консолидировать наши усилия, устранить риски, мешающие устойчивому прекращению огня… Это один из критических моментов нашей дискуссии", - отметил дипломат.
Член Палаты представителей США Адам Шифф - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 23:13Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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Ситуация в Карабахе

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренности.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЗограб МнацаканянНагорный КарабахСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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