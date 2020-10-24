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https://ria.ru/20201024/iphone-1581294992.html
Названы недостатки нового iPhone
Пользователи iPhone 12 рассказали о недостатках нового смартфона. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на отзывы обладателей устройства. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T04:06
2020-10-24T10:29
весь мир
apple iphone
apple
технологии
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Пользователи <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 рассказали о недостатках нового смартфона. Об этом сообщает издание <a href="https://www.macrumors.com/" target="_blank">MacRumors</a> со ссылкой на отзывы обладателей устройства.Владельцы подчеркнули, что не заметили существенной разницы между смартфонами <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> 2019 и 2020 годов выпуска — особенно при фотографировании и съемке видео.Не заметили они и изменений в работе биометрического сенсора — Face ID функционирует с прежней скоростью. Они также отметили, что зарядное устройство, надежно крепившееся к тыльной стенке смартфона на презентации, в реальности не так легко присоединяется. Ранее издание <a href="https://www.theverge.com/" target="_blank">Verge</a> рассказало о главном недостатке нового смартфона.Как оказалось, iPhone 12 Pro довольно быстро разряжается, особенно при подключении к сетям 5G. По словам автора статьи, после двух с половиной часов использования смартфона с включенным экраном у него осталось 18 процентов зарядки.К таким же выводам пришли и эксперты портала <a href="https://www.engadget.com/" target="_blank">Engadget</a>, которые отметили, что люди, привыкшие к времени автономной работы iPhone 11, будут "немного разочарованы" этим показателем у новой модели.Apple представила новую линейку iPhone на прошлой неделе. В нее вошли четыре смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.В новых устройствах установлен процессор A14 Bionic, который, по словам компании, является "самым мощным из когда-либо созданных". Камера iPhone 12 улучшена новой функцией HDR 3, позволяющей снимать против источника света.Новые смартфоны объединяет еще одно новшество: они продаются без наушников и зарядного устройства.
https://ria.ru/20201022/iphone-1580901234.html
В Америке на пособие по безработице два двенадцатых купить можно... В РФ, даже "средний класс" кредит на многие годы брать вынужден, чтоб один купить...
31
Это тот же 11-й, у которого просто "покрасили" ржавый корпус, теперь дерут гешефт под видом "новый". И ведь босота ведётся, ибо, понимаешь, "престиж выше всего". Кредитники, блин
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27
весь мир
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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весь мир, apple iphone, apple, технологии

Названы недостатки нового iPhone

04:06 24.10.2020 (обновлено: 10:29 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПокупательница держит в руках новый iPhone 12 Pro
Покупательница держит в руках новый iPhone 12 Pro - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пользователи iPhone 12 рассказали о недостатках нового смартфона. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на отзывы обладателей устройства.
Владельцы подчеркнули, что не заметили существенной разницы между смартфонами Apple 2019 и 2020 годов выпуска — особенно при фотографировании и съемке видео.
Не заметили они и изменений в работе биометрического сенсора — Face ID функционирует с прежней скоростью. Они также отметили, что зарядное устройство, надежно крепившееся к тыльной стенке смартфона на презентации, в реальности не так легко присоединяется.
iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 08:00РИА Наука
iPhone 12 не стоит своих денег? Рассказываем, почему так
Ранее издание Verge рассказало о главном недостатке нового смартфона.
Как оказалось, iPhone 12 Pro довольно быстро разряжается, особенно при подключении к сетям 5G. По словам автора статьи, после двух с половиной часов использования смартфона с включенным экраном у него осталось 18 процентов зарядки.
К таким же выводам пришли и эксперты портала Engadget, которые отметили, что люди, привыкшие к времени автономной работы iPhone 11, будут "немного разочарованы" этим показателем у новой модели.
Дорогой Mini и беспроводная зарядка: чем удивил iPhone 12
© REUTERS / Apple Inc.

Яблочное семейство пополнилось четырьмя новыми моделями: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые — iPhone 12 Mini.

Смартфон iPhone 12
1 из 9

Яблочное семейство пополнилось четырьмя новыми моделями: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые — iPhone 12 Mini.

© REUTERS / Apple Inc.
© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc.

Смартфоны смогут работать в мобильных сетях пятого поколения. Глава Apple Тим Кук считает это новой эпохой для iPhone.

Тим Кук во время презентации смартфона iPhone 12
2 из 9

Смартфоны смогут работать в мобильных сетях пятого поколения. Глава Apple Тим Кук считает это новой эпохой для iPhone.

© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc.
© REUTERS / Apple Inc.

Новинки получили OLED-дисплей и сверхпрочную защиту стекла Ceramic Shield. Отличительной чертой дизайна стали плоские края, как у iPhone 4 и iPhone 5.

Презентация смартфона iPhone 12
3 из 9

Новинки получили OLED-дисплей и сверхпрочную защиту стекла Ceramic Shield. Отличительной чертой дизайна стали плоские края, как у iPhone 4 и iPhone 5.

© REUTERS / Apple Inc.
© AFP 2020 / Brooks KRAFT / Apple Inc.

Все модели построены на базе чипсета Apple A14 Bionic, который в Apple называют самым быстрым из когда-либо устанавливаемых в смартфоны.

Тим Кук во время презентации смартфона iPhone 12
4 из 9

Все модели построены на базе чипсета Apple A14 Bionic, который в Apple называют самым быстрым из когда-либо устанавливаемых в смартфоны.

© AFP 2020 / Brooks KRAFT / Apple Inc.
© Apple

Сбылись прогнозы о том, что в комплекте iPhone 12 не будет зарядного блока и проводных наушников. В Apple объясняют такое решение заботой об экологии и желанием сделать упаковку компактнее.

Apple iPhone 12
5 из 9

Сбылись прогнозы о том, что в комплекте iPhone 12 не будет зарядного блока и проводных наушников. В Apple объясняют такое решение заботой об экологии и желанием сделать упаковку компактнее.

© Apple
© REUTERS / Apple Inc.

Зато в iPhone появился MagSafe — беспроводная зарядка с магнитными катушками.

Презентация смартфона iPhone 12
6 из 9

Зато в iPhone появился MagSafe — беспроводная зарядка с магнитными катушками.

© REUTERS / Apple Inc.
© REUTERS / Apple Inc.

На презентации в Купертино показали также умную колонку HomePod mini, которая способна общаться с помощью голосового помощника Siri и отвечать на простые вопросы.

Умная колонка HomePod mini
7 из 9

На презентации в Купертино показали также умную колонку HomePod mini, которая способна общаться с помощью голосового помощника Siri и отвечать на простые вопросы.

© REUTERS / Apple Inc.
© AFP 2020 / Apple Inc.

Продажи новых смартфонов Apple начнутся в России 23 октября.

Презентация смартфона iPhone 12
8 из 9

Продажи новых смартфонов Apple начнутся в России 23 октября.

© AFP 2020 / Apple Inc.
© REUTERS / Apple Inc.

За самую дешевую модель придется заплатить 69,99 тысячи рублей, самая дорогая будет стоить от 109,99 тысячи.

Презентация смартфона iPhone 12
9 из 9

За самую дешевую модель придется заплатить 69,99 тысячи рублей, самая дорогая будет стоить от 109,99 тысячи.

© REUTERS / Apple Inc.
1 из 9

Яблочное семейство пополнилось четырьмя новыми моделями: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые — iPhone 12 Mini.

© REUTERS / Apple Inc.
2 из 9

Смартфоны смогут работать в мобильных сетях пятого поколения. Глава Apple Тим Кук считает это новой эпохой для iPhone.

© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc.
3 из 9

Новинки получили OLED-дисплей и сверхпрочную защиту стекла Ceramic Shield. Отличительной чертой дизайна стали плоские края, как у iPhone 4 и iPhone 5.

© REUTERS / Apple Inc.
4 из 9

Все модели построены на базе чипсета Apple A14 Bionic, который в Apple называют самым быстрым из когда-либо устанавливаемых в смартфоны.

© AFP 2020 / Brooks KRAFT / Apple Inc.
5 из 9

Сбылись прогнозы о том, что в комплекте iPhone 12 не будет зарядного блока и проводных наушников. В Apple объясняют такое решение заботой об экологии и желанием сделать упаковку компактнее.

© Apple
6 из 9

Зато в iPhone появился MagSafe — беспроводная зарядка с магнитными катушками.

© REUTERS / Apple Inc.
7 из 9

На презентации в Купертино показали также умную колонку HomePod mini, которая способна общаться с помощью голосового помощника Siri и отвечать на простые вопросы.

© REUTERS / Apple Inc.
8 из 9

Продажи новых смартфонов Apple начнутся в России 23 октября.

© AFP 2020 / Apple Inc.
9 из 9

За самую дешевую модель придется заплатить 69,99 тысячи рублей, самая дорогая будет стоить от 109,99 тысячи.

© REUTERS / Apple Inc.
Apple представила новую линейку iPhone на прошлой неделе. В нее вошли четыре смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
В новых устройствах установлен процессор A14 Bionic, который, по словам компании, является "самым мощным из когда-либо созданных". Камера iPhone 12 улучшена новой функцией HDR 3, позволяющей снимать против источника света.
Новые смартфоны объединяет еще одно новшество: они продаются без наушников и зарядного устройства.
 
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