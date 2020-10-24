https://ria.ru/20201024/iphone-1581294992.html

Названы недостатки нового iPhone

Пользователи iPhone 12 рассказали о недостатках нового смартфона. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на отзывы обладателей устройства. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T04:06

2020-10-24T04:06

2020-10-24T10:29

весь мир

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apple

технологии

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Пользователи <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 рассказали о недостатках нового смартфона. Об этом сообщает издание <a href="https://www.macrumors.com/" target="_blank">MacRumors</a> со ссылкой на отзывы обладателей устройства.Владельцы подчеркнули, что не заметили существенной разницы между смартфонами <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> 2019 и 2020 годов выпуска — особенно при фотографировании и съемке видео.Не заметили они и изменений в работе биометрического сенсора — Face ID функционирует с прежней скоростью. Они также отметили, что зарядное устройство, надежно крепившееся к тыльной стенке смартфона на презентации, в реальности не так легко присоединяется. Ранее издание <a href="https://www.theverge.com/" target="_blank">Verge</a> рассказало о главном недостатке нового смартфона.Как оказалось, iPhone 12 Pro довольно быстро разряжается, особенно при подключении к сетям 5G. По словам автора статьи, после двух с половиной часов использования смартфона с включенным экраном у него осталось 18 процентов зарядки.К таким же выводам пришли и эксперты портала <a href="https://www.engadget.com/" target="_blank">Engadget</a>, которые отметили, что люди, привыкшие к времени автономной работы iPhone 11, будут "немного разочарованы" этим показателем у новой модели.Apple представила новую линейку iPhone на прошлой неделе. В нее вошли четыре смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.В новых устройствах установлен процессор A14 Bionic, который, по словам компании, является "самым мощным из когда-либо созданных". Камера iPhone 12 улучшена новой функцией HDR 3, позволяющей снимать против источника света.Новые смартфоны объединяет еще одно новшество: они продаются без наушников и зарядного устройства.

https://ria.ru/20201022/iphone-1580901234.html

Михаил Палкин В Америке на пособие по безработице два двенадцатых купить можно... В РФ, даже "средний класс" кредит на многие годы брать вынужден, чтоб один купить... 31

Dony Trump Это тот же 11-й, у которого просто "покрасили" ржавый корпус, теперь дерут гешефт под видом "новый". И ведь босота ведётся, ибо, понимаешь, "престиж выше всего". Кредитники, блин 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весь мир, apple iphone, apple, технологии