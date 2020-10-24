https://ria.ru/20201024/gosduma-1581329759.html

В Госдуме оценили заявление о мерах против России за инцидент в Солсбери

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявление о "негласных" мерах Лондона против РФ за инцидент в Солсбери, заявил РИА... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T13:14

2020-10-24T13:14

2020-10-24T13:15

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<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.</strong> Зампред комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_CHepa/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Чепа</a>, комментируя заявление о "негласных" мерах Лондона против РФ за инцидент в Солсбери, заявил РИА Новости, что все это мифы и нелепая игра спецслужб <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>.Ранее бывший советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности и секретарь кабмина Марк Седвилл заявил, что в ответ на инцидент в <a href="http://ria.ru/location_Solsberi/" target="_blank" data-auto="true">Солсбери</a> с <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Skripal/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Скрипалем</a> и его дочерью Юлией британские власти якобы приняли в отношении РФ ряд "негласных мер".Парламентарий отметил, что все связанное с Солсбери окутано некой тайной, которую создали сами англичане и сами же ее раздули."Более сотни обращений нашей дипломатической миссии и официальных властей было к английским службам, правительству, на которые мы не получили ни одного ответа. Поэтому остается только предполагать, что они могли очередное придумать… На самом деле, все это мифы и нелепая игра спецслужб Великобритании", - сказал Чепа.В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a> Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондон</a> считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.Официальный представитель российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> заявляла, что по делу Скрипалей в <a href="http://ria.ru/organization_Forin_ofis/" target="_blank" data-auto="true">Форин-офис</a> было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.<a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a>, занимая пост главы МИД Британии, обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.

https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577031328.html

https://ria.ru/20201024/sanktsii-1581295332.html

https://ria.ru/20201022/sanktsii-1581060958.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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