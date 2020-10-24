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https://ria.ru/20201024/donbass-1581390239.html
В Донбассе погиб командир батальона "Призрак"
Командир 14-го батальона территориальной обороны "Призрак" Алексей Марков погиб в ДТП. Об этом в Telegram сообщил бывший официальный представитель Народной... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T22:39
2020-10-24T23:46
луганская народная республика
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>Командир 14-го батальона территориальной обороны "Призрак" Алексей Марков погиб в ДТП. Об этом в Telegram сообщил бывший официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Marochko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Марочко</a>.Обстоятельства аварии не уточняются.Взвод "Призрак" основали в <a href="http://ria.ru/location_Luhans_k/" target="_blank" data-auto="true">Луганске</a> в период протестных акций в апреле 2014 года для самообороны. Спустя некоторое время отряд увеличился до батальона. В 2015-м погиб первый лидер отряда Алексей Мозговой. Позже батальон включили в состав Народной милиции ЛНР.
https://ria.ru/20200508/1571172374.html
когда начнут гибнуть генералы на Украине!
30
Печально.
28
2
луганская народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
луганская народная республика, в мире

В Донбассе погиб командир батальона "Призрак"

22:39 24.10.2020 (обновлено: 23:46 24.10.2020)
 
© Фото : МВД ЛНРСотрудник правоохранительных органов ЛНР
Сотрудник правоохранительных органов ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Фото : МВД ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Командир 14-го батальона территориальной обороны "Призрак" Алексей Марков погиб в ДТП. Об этом в Telegram сообщил бывший официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.
Обстоятельства аварии не уточняются.
Взвод "Призрак" основали в Луганске в период протестных акций в апреле 2014 года для самообороны. Спустя некоторое время отряд увеличился до батальона. В 2015-м погиб первый лидер отряда Алексей Мозговой. Позже батальон включили в состав Народной милиции ЛНР.
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