https://ria.ru/20201024/donbass-1581390239.html
В Донбассе погиб командир батальона "Призрак"
Командир 14-го батальона территориальной обороны "Призрак" Алексей Марков погиб в ДТП. Об этом в Telegram сообщил бывший официальный представитель Народной... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T22:39
2020-10-24T22:39
2020-10-24T23:46
луганская народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/144860/16/1448601653_0:77:1489:915_1400x0_80_0_0_46f8a0aa6a8a34133f8bdd4c5a03138d.jpg
<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>Командир 14-го батальона территориальной обороны "Призрак" Алексей Марков погиб в ДТП. Об этом в Telegram сообщил бывший официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Marochko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Марочко</a>.Обстоятельства аварии не уточняются.Взвод "Призрак" основали в <a href="http://ria.ru/location_Luhans_k/" target="_blank" data-auto="true">Луганске</a> в период протестных акций в апреле 2014 года для самообороны. Спустя некоторое время отряд увеличился до батальона. В 2015-м погиб первый лидер отряда Алексей Мозговой. Позже батальон включили в состав Народной милиции ЛНР.
https://ria.ru/20200508/1571172374.html
Ярослав Винокуров
когда начнут гибнуть генералы на Украине!
30
Арсений Новиков
Печально.
28
2
луганская народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/144860/16/1448601653_83:0:1407:993_1400x0_80_0_0_7ccd722bef54221d0eb800b1d6c6d56a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, в мире