https://ria.ru/20201024/donbass-1581390239.html

В Донбассе погиб командир батальона "Призрак"

Командир 14-го батальона территориальной обороны "Призрак" Алексей Марков погиб в ДТП. Об этом в Telegram сообщил бывший официальный представитель Народной... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T22:39

2020-10-24T22:39

2020-10-24T23:46

луганская народная республика

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>Командир 14-го батальона территориальной обороны "Призрак" Алексей Марков погиб в ДТП. Об этом в Telegram сообщил бывший официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Marochko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Марочко</a>.Обстоятельства аварии не уточняются.Взвод "Призрак" основали в <a href="http://ria.ru/location_Luhans_k/" target="_blank" data-auto="true">Луганске</a> в период протестных акций в апреле 2014 года для самообороны. Спустя некоторое время отряд увеличился до батальона. В 2015-м погиб первый лидер отряда Алексей Мозговой. Позже батальон включили в состав Народной милиции ЛНР.

https://ria.ru/20200508/1571172374.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, в мире