https://ria.ru/20201024/beglov-1581333577.html
Беглов работает дистанционно из-за возможного контакта с больным COVID-19
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов работает дистанционно из-за возможного контакта с зараженными COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T14:06
2020-10-24T14:06
2020-10-24T14:06
коронавирус в россии
александр беглов
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153021/44/1530214443_0:239:2791:1809_1400x0_80_0_0_9d7d851fdeea20d073ef97c80ae22878.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Beglov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Беглов</a> работает дистанционно из-за возможного контакта с зараженными COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора."Губернатор Александр Беглов перешел на дистанционный режим работы из-за возможного контакта с лицами, чей тест на COVID-19 оказался положительным. Все совещания с участием главы города будут проводиться в режиме ВКС", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение о переходе на дистанционную работу было принято для защиты здоровья сотрудников администрации губернатора, представителей общественности.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201024/duda-1581305383.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/153021/44/1530214443_31:0:2762:2048_1400x0_80_0_0_9aa73f4a5e47d9365e96a38644df9157.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, александр беглов, санкт-петербург