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Беглов работает дистанционно из-за возможного контакта с больным COVID-19
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов работает дистанционно из-за возможного контакта с зараженными COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T14:06
2020-10-24T14:06
коронавирус в россии
александр беглов
санкт-петербург
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Beglov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Беглов</a> работает дистанционно из-за возможного контакта с зараженными COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора."Губернатор Александр Беглов перешел на дистанционный режим работы из-за возможного контакта с лицами, чей тест на COVID-19 оказался положительным. Все совещания с участием главы города будут проводиться в режиме ВКС", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение о переходе на дистанционную работу было принято для защиты здоровья сотрудников администрации губернатора, представителей общественности.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, александр беглов, санкт-петербург

Беглов работает дистанционно из-за возможного контакта с больным COVID-19

14:06 24.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов работает дистанционно из-за возможного контакта с зараженными COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора.
"Губернатор Александр Беглов перешел на дистанционный режим работы из-за возможного контакта с лицами, чей тест на COVID-19 оказался положительным. Все совещания с участием главы города будут проводиться в режиме ВКС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о переходе на дистанционную работу было принято для защиты здоровья сотрудников администрации губернатора, представителей общественности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииАлександр БегловСанкт-Петербург
 
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