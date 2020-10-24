Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201024/baza-1581327690.html
Киргизия готова рассмотреть вопрос о расширении российской авиабазы Кант
Киргизия готова рассмотреть расширение российской авиабазы Кант, если такое предложение поступит из Москвы или от ОДКБ, сообщил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T13:00
2020-10-24T17:18
руслан казакбаев
россия
одкб
москва
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155315/23/1553152325_0:161:3067:1886_1400x0_80_0_0_5646a15c947f361ba369adf57922658c.jpg
<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизия</a> готова рассмотреть расширение российской авиабазы Кант, если такое предложение поступит из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> или от <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Руслан Казакбаев.Собеседник агентства также подчеркнул, что Россия сыграла особую роль в период после выборов, когда в республике разгорелся политический кризис."Это все могло перерасти в массовый беспорядок и кровопролитие. И здесь, конечно, в первую очередь Россия и другие наши партнеры делали заявления, оказывали поддержку", — отметил глава МИД Киргизии.Казакбаев напомнил, что в разгар протестов в Бишкек приезжал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, с которым министр обсуждал в том числе и возможность финансовой поддержки республиканского бюджета.Объединенная российская авиационная база Кант принадлежит Коллективным силам быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a> и вертолеты <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a>.<strong><a href="https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581350205.html">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201023/kirgiziya-1581164821.html
пока есть база-меньше самодуров, нет базы- развал границы России. Наверное это трудно понять))
91
Верх бессмыслицы вкладывать деньги и строить что-либо в нестабильной майданной Киргизии. Чтобы завтра очередной политический самодур призвал на готовую российскую базу НАТОвские самолеты?
76
27
россия
москва
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155315/23/1553152325_266:200:2729:2047_1400x0_80_0_0_456489ccb23aca6f42c240382996c01b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
руслан казакбаев, россия, одкб, москва, киргизия, в мире

Киргизия готова рассмотреть вопрос о расширении российской авиабазы Кант

13:00 24.10.2020 (обновлено: 17:18 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2), переданные Киргизии, на территории авиабазы "Кант"
Бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2), переданные Киргизии, на территории авиабазы Кант - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Киргизия готова рассмотреть расширение российской авиабазы Кант, если такое предложение поступит из Москвы или от ОДКБ, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Руслан Казакбаев.
"Что касается базы Кант, то наша твердая позиция — сохранение этой базы. Никакого пересмотра ранее подписанных соглашений не будет", — сказал Казакбаев.
Собеседник агентства также подчеркнул, что Россия сыграла особую роль в период после выборов, когда в республике разгорелся политический кризис.
"Это все могло перерасти в массовый беспорядок и кровопролитие. И здесь, конечно, в первую очередь Россия и другие наши партнеры делали заявления, оказывали поддержку", — отметил глава МИД Киргизии.
Казакбаев напомнил, что в разгар протестов в Бишкек приезжал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, с которым министр обсуждал в том числе и возможность финансовой поддержки республиканского бюджета.
Объединенная российская авиационная база Кант принадлежит Коллективным силам быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
Читайте полный текст интервью >>
Ситуация в Бишкеке. 8 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 12:23
Глава МИД Киргизии заявил, что республика остается партнером России
 
Обсудить27
Руслан КазакбаевРоссияОДКБМоскваКиргизияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера
00:42Росморречфлот рассказал о состоянии взорвавшегося в Азовском море танкера
00:31Пропавших моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" будут искать всю ночь
00:26СК возбудил дело об убийстве депутата Петрова
23:53Пострадавший в Азовском море танкер отбуксируют в район порта "Кавказ"
23:46В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
23:39Установлены личности пропавших после взрыва на танкере в Азовском море
23:09В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
23:06В Саратовской области полиция пресекла межнациональный конфликт
22:48К месту ЧП с танкером в Азовском море прибыли спасатели Морспасслужбы
22:46В мире зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом
22:40Пожарные спасли котенка на загоревшейся АЗС в Чечне
22:39В Донбассе погиб командир батальона "Призрак"
22:35В Чечне потушили пожар на автозаправке
22:32Танкер в Азовском море получил значительные повреждения после взрыва
22:30МЧС не обнаружило разлива нефти на месте ЧП с танкером в Азовском море
22:20Рядом с аварийным танкером в Азовском море установят боновые ограждения
21:56Стали известны детали убийства отца экс-пилота "Формулы-1" Петрова
21:52Находящимся в районе ЧП в Азовском море судам дали команду помогать
21:47Стало известно о состоянии моряков с танкера, где прогремели взрывы
Лента новостейМолния