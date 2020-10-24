https://ria.ru/20201024/baza-1581327690.html

Киргизия готова рассмотреть вопрос о расширении российской авиабазы Кант

Киргизия готова рассмотреть расширение российской авиабазы Кант, если такое предложение поступит из Москвы или от ОДКБ, сообщил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T13:00

2020-10-24T13:00

2020-10-24T17:18

руслан казакбаев

россия

одкб

москва

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизия</a> готова рассмотреть расширение российской авиабазы Кант, если такое предложение поступит из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> или от <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Руслан Казакбаев.Собеседник агентства также подчеркнул, что Россия сыграла особую роль в период после выборов, когда в республике разгорелся политический кризис."Это все могло перерасти в массовый беспорядок и кровопролитие. И здесь, конечно, в первую очередь Россия и другие наши партнеры делали заявления, оказывали поддержку", — отметил глава МИД Киргизии.Казакбаев напомнил, что в разгар протестов в Бишкек приезжал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, с которым министр обсуждал в том числе и возможность финансовой поддержки республиканского бюджета.Объединенная российская авиационная база Кант принадлежит Коллективным силам быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a> и вертолеты <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a>.<strong><a href="https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581350205.html">Читайте полный текст интервью >></a></strong>

https://ria.ru/20201023/kirgiziya-1581164821.html

Руслан Якубик пока есть база-меньше самодуров, нет базы- развал границы России. Наверное это трудно понять)) 91

Олег Парфен Верх бессмыслицы вкладывать деньги и строить что-либо в нестабильной майданной Киргизии. Чтобы завтра очередной политический самодур призвал на готовую российскую базу НАТОвские самолеты? 76

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москва

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан казакбаев, россия, одкб, москва, киргизия, в мире