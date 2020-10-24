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https://ria.ru/20201024/arktika-1581294116.html
NI призвал США сотрудничать с Россией ради "блокирования" Китая в Арктике
США должны сотрудничать с Россией в Арктике для борьбы с климатическими изменениями и "блокирования экспансии Китая" в этом регионе, пишет в статье для... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T03:26
2020-10-24T03:26
россия
арктика
нато
сергей шойгу
китай
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> должны сотрудничать с <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россией</a> в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a> для борьбы с климатическими изменениями и "блокирования экспансии <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank">Китая</a>" в этом регионе, пишет в статье для американского издания <a href="https://nationalinterest.org/" target="_blank">The National Interest</a> Генри-Николас Гроссман ."В то время как одни наблюдатели подвергают резкой критике "отставание в области ледоколов", реальная проблема состоит в том, что в политике США в Арктике отсутствует направленность. США следует разработать более качественный подход, включающий в себя новую договоренность по сотрудничеству с Россией для защиты окружающей среды, поддержания мира в этом регионе, а также для блокирования Китая", - заявляет автор.По его утверждению, Китай имеет "колониальные амбиции" в этом регионе и пытается закрепить там свое присутствие, вытеснив западные державы. В то же время Россия, как считает Гроссман, "будет рада ограничить в Арктике свои отношения с Китаем коммерческими проектами".По словам журналиста, Соединенным Штатам нужна новая форма сотрудничества с Россией в Арктике. "Предстоящие вызовы являются слишком серьезными, и с ними нельзя будет справиться в одиночку. Соединенные Штаты должны признать, что для России нормально создавать прочный военный аппарат внутри своей собственной территории", - говорится в материале.Автор отмечает, что Арктика не должна стать новым местом соперничества великих держав. "Россия, действительно, восстанавливает свое военное присутствие в Арктике, она строит новые атомные ледоколы и военные базы. Однако Арктика более важна для России, чем для Соединенных Штатов, поскольку 53 процента арктического побережья находится на российской территории. Не вызывает удивления то, то Россия размещает больше своих ресурсов в Арктике, чем Соединенные Штаты", - подчеркивает он.Вашингтон и Москва сотрудничали в Арктике, несмотря на ожесточенную конкуренцию в других местах, в течение многих лет, и такое сотрудничество должно быть продолжено, заключает Гроссман.Ранее в МИД России отмечали, что страны — члены <a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a>, прикрываясь обвинениями России в "милитаризации" Арктики, продолжили наращивать там военный потенциал. Глава Минобороны России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/">Сергей Шойгу</a> заявлял, что стремление НАТО продемонстрировать силу, увеличивая интенсивность разведывательных действий блока у границ России, вызывает обеспокоенность у Москвы. <strong>Полный текст статьи читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/politic/20201023/248391162.html" target="_blank">ИноСМИ</a>&gt;&gt;</strong>
https://ria.ru/20201021/ledokol-1580794185.html
https://ria.ru/20201021/arktika-1580779261.html
с америкой лучше вообще ни в чём не сотрудничать они обязательно кинут штаты не могут иначе..
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россия
арктика
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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россия, арктика, нато, сергей шойгу, китай, сша, в мире

NI призвал США сотрудничать с Россией ради "блокирования" Китая в Арктике

03:26 24.10.2020
 
© Фото : Максим Курапов Шпицберген
Шпицберген - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Фото : Максим Курапов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. США должны сотрудничать с Россией в Арктике для борьбы с климатическими изменениями и "блокирования экспансии Китая" в этом регионе, пишет в статье для американского издания The National Interest Генри-Николас Гроссман .
"В то время как одни наблюдатели подвергают резкой критике "отставание в области ледоколов", реальная проблема состоит в том, что в политике США в Арктике отсутствует направленность. США следует разработать более качественный подход, включающий в себя новую договоренность по сотрудничеству с Россией для защиты окружающей среды, поддержания мира в этом регионе, а также для блокирования Китая", - заявляет автор.
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По его утверждению, Китай имеет "колониальные амбиции" в этом регионе и пытается закрепить там свое присутствие, вытеснив западные державы. В то же время Россия, как считает Гроссман, "будет рада ограничить в Арктике свои отношения с Китаем коммерческими проектами".
По словам журналиста, Соединенным Штатам нужна новая форма сотрудничества с Россией в Арктике. "Предстоящие вызовы являются слишком серьезными, и с ними нельзя будет справиться в одиночку. Соединенные Штаты должны признать, что для России нормально создавать прочный военный аппарат внутри своей собственной территории", - говорится в материале.
Автор отмечает, что Арктика не должна стать новым местом соперничества великих держав. "Россия, действительно, восстанавливает свое военное присутствие в Арктике, она строит новые атомные ледоколы и военные базы. Однако Арктика более важна для России, чем для Соединенных Штатов, поскольку 53 процента арктического побережья находится на российской территории. Не вызывает удивления то, то Россия размещает больше своих ресурсов в Арктике, чем Соединенные Штаты", - подчеркивает он.
Вашингтон и Москва сотрудничали в Арктике, несмотря на ожесточенную конкуренцию в других местах, в течение многих лет, и такое сотрудничество должно быть продолжено, заключает Гроссман.
Ранее в МИД России отмечали, что страны — члены НАТО, прикрываясь обвинениями России в "милитаризации" Арктики, продолжили наращивать там военный потенциал. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что стремление НАТО продемонстрировать силу, увеличивая интенсивность разведывательных действий блока у границ России, вызывает обеспокоенность у Москвы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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РоссияАрктикаНАТОСергей ШойгуКитайСШАВ мире
 
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