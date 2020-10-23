https://ria.ru/20201023/terrorizm-1581153380.html
ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Дагестане и КЧР
Один из задержанных сотрудниками ФСБ в Дагестане и Карачаево-Черкесии террористов, намеревавшихся построить халифат, заявил, что нашел экстремистскую книгу на... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T11:28
2020-10-23T11:28
2020-10-23T11:30
карачаево-черкесская республика (кчр)
республика дагестан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Один из задержанных сотрудниками <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> в <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестане</a> и <a href="https://ria.ru/kchr" target="_blank">Карачаево-Черкесии</a> террористов, намеревавшихся построить халифат, заявил, что нашел экстремистскую книгу на улице, следует из опубликованного спецслужбой видео.Ранее ФСБ сообщила, что в Карачаево-Черкесии и Дагестане пресечена деятельность двух ячеек международных террористов из "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, призывавших отвергать светские власти и строить халифат. У исламистов изъяли три гранаты с боевыми запалами, три пистолета ПМ, патроны различных калибров, обрез охотничьего ружья, холодное оружие, а также множество экстремистской литературы."Вот, смотри, вот эту книгу я тоже нашел на улице", - произносит один из задержанных.Далее между ним и оперативником разгорается дискуссия. Силовик утверждает, что распространение экстремистской идеологии приведет к хаосу. "Не, не будет хаоса, наоборот, порядок будет", - не соглашается с ним задержанный.Оперативники заходят на частную территорию, в дома, задерживают радикалов и в наручниках отводят их к машинам. Во время одного из задержаний в Дагестане им приходится выбивать дверь в квартиру многоквартирного дома.Видны отдельные кадры с множеством литературы, как типографской, так и распечатанной на принтере, оружием, CD-дисками, паспортами, мобильными телефонами, сим-картами, ножами, рациями, банковскими картами и самоучителями арабского языка. Есть даже граната, инструкция к пистолету Glock 17, велосипедные перчатки и руководство по эксплуатации автомобиля Land Rover Freelander 2.<em>* Запрещенная в России террористическая группировка.</em>
https://ria.ru/20201023/islamisty-1581134144.html
https://ria.ru/20201022/terakt-1581045365.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581150824_103:0:583:360_1400x0_80_0_0_e2f0af16fae18be630e847faeb087fce.jpg
Задержание исламистов в Карачаево-Черкесии и Дагестане. Кадры ФСБ
Сотрудники ФСБ разоблачили в Карачаево-Черкесии и Дагестане две ячейки международных террористов из "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, призывавших отвергать светские власти и строить халифат
2020-10-23T11:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карачаево-черкесская республика (кчр), республика дагестан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.
Один из задержанных сотрудниками ФСБ
в Дагестане
и Карачаево-Черкесии
террористов, намеревавшихся построить халифат, заявил, что нашел экстремистскую книгу на улице, следует из опубликованного спецслужбой видео.
Ранее ФСБ сообщила, что в Карачаево-Черкесии и Дагестане пресечена деятельность двух ячеек международных террористов из "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, призывавших отвергать светские власти и строить халифат. У исламистов изъяли три гранаты с боевыми запалами, три пистолета ПМ, патроны различных калибров, обрез охотничьего ружья, холодное оружие, а также множество экстремистской литературы.
"Вот, смотри, вот эту книгу я тоже нашел на улице", - произносит один из задержанных.
Далее между ним и оперативником разгорается дискуссия. Силовик утверждает, что распространение экстремистской идеологии приведет к хаосу. "Не, не будет хаоса, наоборот, порядок будет", - не соглашается с ним задержанный.
Оперативники заходят на частную территорию, в дома, задерживают радикалов и в наручниках отводят их к машинам. Во время одного из задержаний в Дагестане им приходится выбивать дверь в квартиру многоквартирного дома.
Видны отдельные кадры с множеством литературы, как типографской, так и распечатанной на принтере, оружием, CD-дисками, паспортами, мобильными телефонами, сим-картами, ножами, рациями, банковскими картами и самоучителями арабского языка. Есть даже граната, инструкция к пистолету Glock 17, велосипедные перчатки и руководство по эксплуатации автомобиля Land Rover Freelander 2.
* Запрещенная в России террористическая группировка.