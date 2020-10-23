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https://ria.ru/20201023/stress-1581164912.html
Клиника Charite рассказала, кто лучше справляется со стрессом от пандемии
Последствия пандемии коронавируса для психического здоровья людей могут затронуть значительную часть населения, однако разные возрастные группы справляются со... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T12:23
2020-10-23T12:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
германия
инсбрук
австрия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости.</strong> Последствия пандемии коронавируса для психического здоровья людей могут затронуть значительную часть населения, однако разные возрастные группы справляются со стрессом с переменным успехом, говорится в новом исследовании при участии берлинской клиники Charite и института психологии университета в <a href="http://ria.ru/location_Innsbruck/" target="_blank" data-auto="true">Инсбруке</a>."Многочисленные исследования, проведенные в последние недели, показали, что последствия пандемии коронавируса для психического здоровья людей могут быть огромными и затронуть значительную часть населения", - говорится в статье, опубликованной Charite по итогам исследования, в рамках которого в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> в апреле и мае 2020 года были опрошены 1538 человек.По данным исследования, "пожилые люди проявляют особую стойкость" в связи с пандемией, им приходилось бороться со "значительно меньшим количеством негативных психологических последствий от стресса, вызванного коронавирусом", чем молодым людям. Это связано с тем, что "осмысленность жизни увеличивается с возрастом; пожилые люди часто лучше воспринимают мета-перспективы и, таким образом, получают больше пользы от своего жизненного опыта с точки зрения психологической стабильности", говорится в статье. Наличие жизненных целей, самоконтроль и общая осмысленность жизни "действовали как своего рода буфер: они ослабляли связь между стрессом от COVID-19 и психологическим напряжением", считают исследователи.Отмечается, что стресс, вызванный ситуацией с коронавирусом, был особенно высок в первые месяцы пандемии. Введение строгих карантинных мер подействовало успокаивающе на психику граждан. Ослабление локдауна, напротив, привело к повышению уровня стресса, говорится в исследовании."Одним из источников беспокойства являются, конечно, экономические потери. Кроме того, наши данные указывают на возможную связь с однозначностью ситуации: во время строгих ограничений ситуация была понятна всем. Существовали четкие инструкции, и все, так сказать, были в одной лодке. Это настроение "мы справляемся с этим", вероятно, оказало положительное влияние на многих людей", - пояснили исследователи свои выводы.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/pandemiya-1580860757.html
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германия
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, германия, инсбрук, австрия, в мире

Клиника Charite рассказала, кто лучше справляется со стрессом от пандемии

12:23 23.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание клиники "Шарите" в Берлине
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости. Последствия пандемии коронавируса для психического здоровья людей могут затронуть значительную часть населения, однако разные возрастные группы справляются со стрессом с переменным успехом, говорится в новом исследовании при участии берлинской клиники Charite и института психологии университета в Инсбруке.
"Многочисленные исследования, проведенные в последние недели, показали, что последствия пандемии коронавируса для психического здоровья людей могут быть огромными и затронуть значительную часть населения", - говорится в статье, опубликованной Charite по итогам исследования, в рамках которого в ФРГ и Австрии в апреле и мае 2020 года были опрошены 1538 человек.
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По данным исследования, "пожилые люди проявляют особую стойкость" в связи с пандемией, им приходилось бороться со "значительно меньшим количеством негативных психологических последствий от стресса, вызванного коронавирусом", чем молодым людям. Это связано с тем, что "осмысленность жизни увеличивается с возрастом; пожилые люди часто лучше воспринимают мета-перспективы и, таким образом, получают больше пользы от своего жизненного опыта с точки зрения психологической стабильности", говорится в статье. Наличие жизненных целей, самоконтроль и общая осмысленность жизни "действовали как своего рода буфер: они ослабляли связь между стрессом от COVID-19 и психологическим напряжением", считают исследователи.
Отмечается, что стресс, вызванный ситуацией с коронавирусом, был особенно высок в первые месяцы пандемии. Введение строгих карантинных мер подействовало успокаивающе на психику граждан. Ослабление локдауна, напротив, привело к повышению уровня стресса, говорится в исследовании.
"Одним из источников беспокойства являются, конечно, экономические потери. Кроме того, наши данные указывают на возможную связь с однозначностью ситуации: во время строгих ограничений ситуация была понятна всем. Существовали четкие инструкции, и все, так сказать, были в одной лодке. Это настроение "мы справляемся с этим", вероятно, оказало положительное влияние на многих людей", - пояснили исследователи свои выводы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГерманияИнсбрукАвстрияВ мире
 
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