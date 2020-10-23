https://ria.ru/20201023/sanktsii-1581278927.html

США ввели санкции против российского Центрального НИИ химии и механики

США ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики, сообщил американский Минфин. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T21:11

2020-10-23T21:11

2020-10-23T22:30

фонд борьбы с коррупцией

ближний восток

дональд трамп

алексей навальный

анатолий антонов

москва

россия

министерство финансов сша

сша

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики, <a href="https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1162" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщил</a> американский Минфин.Как утверждает ведомство, исследовательский институт "связан с разрушительным вредоносным программным обеспечением для взлома Triton". "Хакерская программа Triton, также известная как TRISIS и HatMan по сообщениям из открытых источников, была прицельно разработана, чтобы атаковать и манипулировать системами индустриальной безопасности", — говорится на сайте Министерства финансов.По информации ведомства, в последние годы программа Triton применялась против партнеров США на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a>, а стоящие за ней хакеры "сканировали и прощупывали американские объекты"."Разработка и использование ПО Triton против наших партнеров особенно беспокоит с учетом причастности российских властей к враждебным и опасным действиям в киберпространстве", —отмечается в сообщении.Как заявили в Минфине, в 2017 году ЦНИИ химии и механики якобы отвечал за создание "специализированных средств, которые позволили провести" кибератаку на американский нефтехимический комплекс. В ведомстве отметили, что ограничения наложили в соответствии с законом "О противодействии противникам <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америки</a> посредством санкций" (CAATSA).ЦНИИХИМ основан в 1894 году, работает в сфере государственной обороны и безопасности и разрабатывает наукоемкую продукцию двойного и гражданского назначения.Санкции против РоссииВашингтон продолжает усиливать санкционное давление на Россию. Как отмечал посол в США <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a>, Штаты уже наложили ограничительные меры на 350 физических и 500 юридических российских лиц, а в американском конгрессе на рассмотрении находятся еще 15 подобных законопроектов. По словам президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, при администрации <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Трампа</a> против <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> ввели больше всего различных рестрикций.Так, 24 сентября группа американских сенаторов внесла законопроект об антироссийских санкциях из-за инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>. Он предполагает введение ограничений против официальных лиц, которые якобы "замешаны в открытом нарушении международного права", в том числе в "отравлении" основателя <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">Фонда борьбы с коррупцией</a>. Кроме того, в сентябре Вашингтон наложил рестрикции на восемь граждан России и выходцев из нее, а также на семь компаний из трех стран — это решение в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минфине США</a> объяснили борьбой с "сетью связанного с Кремлем российского деятеля <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank">Евгения Пригожина</a>".При этом в самом Вашингтоне признали, что в России уже не на что накладывать ограничения. По словам советника по национальной безопасности Белого дома Роберта О'Брайена, с Москвой не так много можно сделать с помощью санкций, однако США "ищут другие места", где смогут "продемонстрировать недовольство".

https://ria.ru/20201023/sanktsii-1581112820.html

https://ria.ru/20201014/sanktsii-1579775794.html

https://ria.ru/20201023/sanktsii-1581204888.html

Алексей Алекс как хочется ракету послать в ответ 88

white rabbit Уже даже не заморачиваются придумывать причину санкций. Кончаются не только санкции, но и фантазия у США. 48

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ближний восток

москва

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд борьбы с коррупцией, ближний восток, дональд трамп, алексей навальный, анатолий антонов, москва, россия, министерство финансов сша, сша