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https://ria.ru/20201023/sanktsii-1581278927.html
США ввели санкции против российского Центрального НИИ химии и механики
США ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики, сообщил американский Минфин. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T21:11
2020-10-23T22:30
фонд борьбы с коррупцией
ближний восток
дональд трамп
алексей навальный
анатолий антонов
москва
россия
министерство финансов сша
сша
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики, <a href="https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1162" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщил</a> американский Минфин.Как утверждает ведомство, исследовательский институт "связан с разрушительным вредоносным программным обеспечением для взлома Triton". "Хакерская программа Triton, также известная как TRISIS и HatMan по сообщениям из открытых источников, была прицельно разработана, чтобы атаковать и манипулировать системами индустриальной безопасности", — говорится на сайте Министерства финансов.По информации ведомства, в последние годы программа Triton применялась против партнеров США на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a>, а стоящие за ней хакеры "сканировали и прощупывали американские объекты"."Разработка и использование ПО Triton против наших партнеров особенно беспокоит с учетом причастности российских властей к враждебным и опасным действиям в киберпространстве", —отмечается в сообщении.Как заявили в Минфине, в 2017 году ЦНИИ химии и механики якобы отвечал за создание "специализированных средств, которые позволили провести" кибератаку на американский нефтехимический комплекс. В ведомстве отметили, что ограничения наложили в соответствии с законом "О противодействии противникам <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америки</a> посредством санкций" (CAATSA).ЦНИИХИМ основан в 1894 году, работает в сфере государственной обороны и безопасности и разрабатывает наукоемкую продукцию двойного и гражданского назначения.Санкции против РоссииВашингтон продолжает усиливать санкционное давление на Россию. Как отмечал посол в США <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a>, Штаты уже наложили ограничительные меры на 350 физических и 500 юридических российских лиц, а в американском конгрессе на рассмотрении находятся еще 15 подобных законопроектов. По словам президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, при администрации <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Трампа</a> против <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> ввели больше всего различных рестрикций.Так, 24 сентября группа американских сенаторов внесла законопроект об антироссийских санкциях из-за инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>. Он предполагает введение ограничений против официальных лиц, которые якобы "замешаны в открытом нарушении международного права", в том числе в "отравлении" основателя <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">Фонда борьбы с коррупцией</a>. Кроме того, в сентябре Вашингтон наложил рестрикции на восемь граждан России и выходцев из нее, а также на семь компаний из трех стран — это решение в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минфине США</a> объяснили борьбой с "сетью связанного с Кремлем российского деятеля <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank">Евгения Пригожина</a>".При этом в самом Вашингтоне признали, что в России уже не на что накладывать ограничения. По словам советника по национальной безопасности Белого дома Роберта О'Брайена, с Москвой не так много можно сделать с помощью санкций, однако США "ищут другие места", где смогут "продемонстрировать недовольство".
https://ria.ru/20201023/sanktsii-1581112820.html
https://ria.ru/20201014/sanktsii-1579775794.html
https://ria.ru/20201023/sanktsii-1581204888.html
как хочется ракету послать в ответ
88
Уже даже не заморачиваются придумывать причину санкций. Кончаются не только санкции, но и фантазия у США.
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ближний восток
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фонд борьбы с коррупцией, ближний восток, дональд трамп, алексей навальный, анатолий антонов, москва, россия, министерство финансов сша, сша

США ввели санкции против российского Центрального НИИ химии и механики

21:11 23.10.2020 (обновлено: 22:30 23.10.2020)
 
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
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ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. США ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики, сообщил американский Минфин.
Как утверждает ведомство, исследовательский институт "связан с разрушительным вредоносным программным обеспечением для взлома Triton".
"Хакерская программа Triton, также известная как TRISIS и HatMan по сообщениям из открытых источников, была прицельно разработана, чтобы атаковать и манипулировать системами индустриальной безопасности", — говорится на сайте Министерства финансов.
По информации ведомства, в последние годы программа Triton применялась против партнеров США на Ближнем Востоке, а стоящие за ней хакеры "сканировали и прощупывали американские объекты".
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"Разработка и использование ПО Triton против наших партнеров особенно беспокоит с учетом причастности российских властей к враждебным и опасным действиям в киберпространстве", —отмечается в сообщении.
Как заявили в Минфине, в 2017 году ЦНИИ химии и механики якобы отвечал за создание "специализированных средств, которые позволили провести" кибератаку на американский нефтехимический комплекс.
В ведомстве отметили, что ограничения наложили в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
ЦНИИХИМ основан в 1894 году, работает в сфере государственной обороны и безопасности и разрабатывает наукоемкую продукцию двойного и гражданского назначения.
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Вашингтон продолжает усиливать санкционное давление на Россию. Как отмечал посол в США Анатолий Антонов, Штаты уже наложили ограничительные меры на 350 физических и 500 юридических российских лиц, а в американском конгрессе на рассмотрении находятся еще 15 подобных законопроектов. По словам президента России Владимира Путина, при администрации Трампа против Москвы ввели больше всего различных рестрикций.
Так, 24 сентября группа американских сенаторов внесла законопроект об антироссийских санкциях из-за инцидента с Алексеем Навальным. Он предполагает введение ограничений против официальных лиц, которые якобы "замешаны в открытом нарушении международного права", в том числе в "отравлении" основателя Фонда борьбы с коррупцией. Кроме того, в сентябре Вашингтон наложил рестрикции на восемь граждан России и выходцев из нее, а также на семь компаний из трех стран — это решение в Минфине США объяснили борьбой с "сетью связанного с Кремлем российского деятеля Евгения Пригожина".
При этом в самом Вашингтоне признали, что в России уже не на что накладывать ограничения. По словам советника по национальной безопасности Белого дома Роберта О'Брайена, с Москвой не так много можно сделать с помощью санкций, однако США "ищут другие места", где смогут "продемонстрировать недовольство".
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Фонд борьбы с коррупциейБлижний ВостокДональд ТрампАлексей НавальныйАнатолий АнтоновМоскваРоссияМинистерство финансов СШАСША
 
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